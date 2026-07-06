Canal 1: A nova audiência da TV, os bastidores do SBT e os próximos passos da TV 3.0

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Copa do Mundo, comemoração dos 45 anos do SBT, retorno de Amaury Jr., expansão da CNBC Brasil, mudanças na EBC e novidades de Globo, ESPN e TV

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A audiência da TV de agora não se compara nem tem nada a ver com a de antigamente

Hoje, considerando as médias obtidas por Globo e SBT na Copa do Mundo, podemos entender que a soma da audiência na TV aberta, em ocasiões muito especiais como as de agora, chega a um limite máximo de 50 pontos. Talvez um pouquinho mais em uma final, ainda assim com o Brasil em campo.

Este, acredita-se, é o novo ápice. O máximo que se pode alcançar.

Diferentemente, claro, dos 60 de média de Brasil e Alemanha em 2002, ou quando novelas como “Selva de Pedra” e “Roque Santeiro” quase batiam na casa dos 100.

Isso, em se tratando da Globo e dos 42 do SBT na final da Copa do Brasil de 1995 ou dos 35 de “Casa dos Artistas”.

Hoje, claro, os critérios são outros e o mundo também veio a contar com novas mídias, dividindo atenção e espaços bem importantes.

Mas, ainda assim, na conclusão de tudo, observamos que a presença e a importância da TV aberta continuam incontestáveis e com uma capacidade de mobilização que nenhum outro meio alcança.

Mudaram os números, mudou o mercado, mas sua força e relevância continuam inquestionáveis.

(Cafu em 2002 – Final Brasil e Alemanha chegou a 60 pontos no Ibope) - Divulgação

TV Tudo

Destino gaúcho

O "Encontro com Patrícia Poeta", nesta segunda-feira, será transmitido de Canela, na Serra Gaúcha.

Entre outras atrações, o programa contará com as presenças de Carmo Dalla Vecchia, Leona Cavalli e Gaúcho da Fronteira.

Patrícia Poeta - (Divulgação – Globo)

Uma das atrações

Nas comemorações dos 45 anos do SBT, irá ao ar um “SBT Repórter – Especial” em 19 de agosto, uma quarta-feira, dia do aniversário.

O programa, com apresentação de Cesar Filho, vai contar toda a história da mudança da Vila Guilherme para a Anhanguera.

Vale lembrar

Também em agosto e no próprio dia 19 serão 30 anos da chegada do SBT ao CDT da Anhanguera.

A data, claro, foi propositadamente escolhida.

Encontro global

Douglas Tavolaro representou a CNBC Brasil, em Londres, na última semana, em encontro que reuniu lideranças da CNBC International, da Versant Media e da NBCUniversal para discutir estratégias de expansão, inovação e integração editorial da rede.

O encontro discutiu a capacidade de ampliar a cobertura dos principais acontecimentos da economia mundial.

Ideia é essa

“Almoço com as Estrelas” foi um grande sucesso da TV Tupi no passado, apresentado por Airton e Lolita Rodrigues, em São Paulo, e Aérton Perlingeiro, no Rio.

Pois bem, é essa a ideia de programa para Amaury Jr., a partir da sua contratação pela TV Gazeta-SP, em agosto. Primeiras providências já em curso.

(Amaury Junior) - Divulgação

TV 3.0

A EBC reuniu jornalistas e influenciadores na semana passada para apresentar os avanços da implantação da TV 3.0 no Brasil e o estágio de implementação nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Assim como sua capacidade de ampliar a interação e a qualidade da TV aberta no país.

Importante – 1

Aqui, em algumas oportunidades, falou-se das tratativas da EBC para ocupar dois ou três andares do prédio da Gazeta, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Pois bem, essa ideia não existe mais. Foi colocada de lado.

Importante – 2

Considerando algumas questões, como necessidade de reformas e o pagamento de aluguel, a direção da EBC acabou optando pelo antigo prédio da Receita Federal, no bairro da Luz, localizado na Avenida Prestes Maia, 733.

Um local, no Centro, bem servido pelo transporte público e, diferentemente do antigo, livre do risco de enchentes.

Outra questão

A antena da TV Brasil em São Paulo sempre esteve instalada na torre da TV Cultura, no Sumaré, que agora tem um prédio à sua frente, dificultando a propagação do sinal.

Algumas opções estão sendo buscadas para a sua saída de lá.

Vale destacar

Mesmo sem os direitos de transmissão, deve-se reconhecer o trabalho jornalístico da ESPN na cobertura da Copa do Mundo.

São mais de 30 profissionais distribuídos pelos países-sede da competição.

ESPN Equipe - Divulgação

Bate – Rebate

O “Roda Viva” entrevista, nesta segunda-feira, o músico e escritor Tony Bellotto, um dos integrantes fundadores dos Titãs.

O Amarelinho, mascote da Copa no SBT, ganhou, no sábado, no “Viva a Noite”, uma marchinha inédita interpretada por Luís Ricardo...

... A música foi inspirada no clima de festa que tomou conta das transmissões esportivas da emissora.

O ator Alexandre Lino desembarca na capital paulista com "O Porteiro – A Comédia", com texto e direção de Paulo Fontenelle...

... A montagem é inspirada em histórias reais, colhidas em entrevistas com porteiros nordestinos que migraram para grandes cidades. De 17 a 19 de julho, no Teatro J. Safra.

A TV Cultura estreia hoje a série infantil "Meu Campinho", que aborda a influência do futebol na vida das crianças...

... Trata-se de uma coprodução internacional com a Escola Plus, canal latino-americano da Fundação Norma e Leo Werthein, e a Rede TAL, que reúne emissoras públicas de diversos países da América Latina.

"Sítio do Picapau Amarelo", versão de 2001, estreia no Globoplay no dia 27 de julho, com as temporadas 1 a 4 disponíveis para maratonar...

... Já a segunda parte da produção, que reúne as temporadas 5 a 7, chega ao streaming a partir de outubro. Aberto para não assinantes.

O MIS-SP promove uma mostra em homenagem à atriz Anjelica Huston, com dez filmes de sua premiada carreira. Entre 7 e 12 de julho, com ingressos entre R$ 3 (meia) e R$ 6 (inteira).

Felipe Andreoli passa a integrar o time de sócios do torneio UTS Rio, que estreia na América do Sul entre os dias 16 e 18 de julho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira esteve, na última terça-feira (30), na pré-estreia de “Herança de Narcisa”, drama de terror que protagoniza, em São Paulo...

... O filme chega aos cinemas nesta próxima quinta-feira.



C'est fini

Antonio Viviani é a voz padrão da My News Vip FM, no ar desde o último dia 1º, em São Paulo. Tudo muito bom, só não sei se a rádio precisava ter esse nome em inglês. E nem tão extenso assim.

Se bem que outras, também do FM, têm essa mesma fixação pelas coisas de fora. Só tocam música estrangeira... Não é mesmo, dona Antena 1?

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira