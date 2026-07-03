Canal 1: Novelas turcas seguem em alta e deixam um recado importante para a dramaturgia brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira quais são os destaques do Canal1 nesta sexta-feira (3)

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Novelas turcas seguem em alta e deixam um recado importante para a dramaturgia brasileira

Pode parecer paradoxal e, de fato, não deixa de ser.

As críticas ao modelo tão tradicional das novelas, extensas e núcleos a perder de vista, são cada vez mais duras e frequentes.

Só que, ao mesmo tempo, verifica-se também há uma aceitação e quase sem restrições à produção turca, que faz uso exatamente da mesma receita e antigos ingredientes.

O mais recente exemplo veio com "Coração de Mãe", que, exibida pela Record, voltou a chamar atenção pelos bons resultados da sua audiência. E isto, ao mesmo tempo em que outros títulos vindos da Turquia, continuam figurando entre os conteúdos mais buscados nos serviços de streaming.

Há razões para isso. Em sua maioria, essas produções apostam em narrativas simples, personagens fortes, conflitos familiares universais e histórias bem contadas, permitindo que o telespectador desenvolva vínculos com os protagonistas. É uma fórmula clássica, talvez até considerada velha para os padrões atuais, mas executada com eficiência.

Um fenômeno que também serve como sinal de alerta para a dramaturgia brasileira.

Não se trata de copiar modelos estrangeiros ou de não querer inovar, mas de observar que existe um público disposto a acompanhar histórias bem construídas, independentemente de sua origem. Ou apesar de sua duração. Quando o roteiro funciona, a nacionalidade deixa de ser o principal atrativo.

As novelas brasileiras continuam sendo uma referência mundial. Mas o mercado mudou e o público tem muito mais opções. A concorrência, hoje, definitivamente não vem apenas de dentro de casa. Ou do vizinho ao lado.

Coração de Mãe - (Divulgação – Record)

TV Tudo

Edição extraordinária

Nesta sexta-feira, temos uma edição extraordinária do nosso programa, para conversar com um convidado muito especial: Galvão Bueno. Direto dos Estados Unidos.

Na LeoDias TV, às 17h30, logo depois do “Jornal dos Famosos”. Vai perder?

Galvão Bueno - (Divulgação - SBT)

Mudanças

A Jovem Pan vai reformular o programa “Os Pingos nos Is”, com a chegada do advogado André Marsiglia para apresentador.

A ideia é dar mais ênfase à opinião. Mudanças na equipe também já estão em curso.

Buraco na arquibancada

Mesmo com a saída do João Pedro Sgarbi do “Jogo Aberto” para a GE TV, o esporte da Band não pretende imediatamente sair em busca de um substituto.

Isto será feito com muita calma e só depois de uma análise do mercado.

Mudança de casa

Vinícius Rangel está deixando a reportagem do "Primeiro Impacto", no SBT, para assumir a apresentação do "Brasil Urgente ES", exibido pela TV Tribuna, afiliada da Band no Espírito Santo.

Nova casa e novas funções. Troca o trabalho nas ruas pelo comando do telejornal policial regional.

Sertanejo

O universo de "Coração Acelerado" vai ganhar um show especial, dia 31, em Goiânia, reunindo artistas ligados à trama e grandes nomes da música sertaneja.

Ana Castela, Chitãozinho & Xororó, Daniel e a dupla Bruno & Davi estão entre as atrações confirmadas. E é também um ponto sem nó para ver se aumenta os resultados da novela.

Ana Castela - (Divulgação)

Contagem regressiva

Está definido que o final da “Casa do Patrão” será no próximo dia 16.

Termina sem a certeza de uma próxima. O número 1 da Record, Marcelo Silva, ainda não tem definida a programação de 2027.

Giulia de volta

A série do Globoplay, “O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas”, de autoria de Gustavo Reiz, tem sua estreia definida para o próximo dia 21.

Um dos destaques, sem dúvida, é a participação de Giulia Gam, há tempos afastada da TV.

Novas histórias

Leo Dias é o convidado da próxima edição do "De Onde Eu Vim Podcast", projeto independente da jornalista Dani Brandi que resgata as histórias de origem de personalidades conhecidas.

A entrevista será exibida na terça-feira, às 21h, no canal da Dani no YouTube. O programa aposta em conversas sobre trajetória de vida e bastidores, revelando momentos pouco conhecidos dos convidados.

Leo e Dani - (Divulgação)

Parceria da casa

A Gazeta e a Fundação Cásper Líbero decidiram juntar forças com o projeto “Direções”, que envolve alunos, professores e a direção da TV no desenvolvimento de novos formatos.

E já existem pilotos sendo gravados, por enquanto, voltados para a gastronomia e esporte. O professor Renato Tavares, o diretor Lucas Gentil e a superintendente Juliana Algañaraz participam diretamente de tudo.

A propósito

O Conselho da Fundação Cásper Líbero se reuniu no início da semana e o encontro, segundo quem participou, foi tranquilo e dos mais proveitosos.

E nada que indique mudanças em lugar nenhum.

Bate – Rebate

Na Record há o entendimento que Dudu Camargo resolveu o problema no começo das manhãs.

Por sua vez, antes de sair de férias, Reinaldo Gottino deixou prontas as chamadas de “Aeroporto”...

... Mas só no seu retorno irá gravar as “cabeças”.

O talento do Eduardinho dos Teclados tem levado muitas portas se abrirem para ele na TV...

... Deficiente visual, é cantor e tecladista, natural de Eunápolis, interior da Bahia. Começou tocando cavaquinho aos 5 anos de idade.

A Assembleia Legislativa de São Paulo vai outorgar a Joseval Peixoto a Medalha da Constituição...

... A cerimônia será realizada no próximo dia 9, às 12h, no Plenário Juscelino Kubitschek.

A transmissão da Copa do Mundo, com muitos jogos no mesmo dia, possíveis de prorrogação e até pênaltis, está levando a Globo agir de uma forma um pouco diferente...

... As edições do “Jornal Nacional”, quase na maioria dos dias, estão bem mais enxutas.

“Quem Tem Razão”, com Paula Nobre e Oscar Filho, vai estrear na próxima terça na Jovem Pan, às 22h.

C´est fini

O Ibope de junho ainda mostra a Record na vice-liderança e isso pelo 77º consecutivo, posição alcançada desde a pandemia, há seis anos.

O “x” da questão será este mês de julho, porque a transmissão da Copa do Mundo tem tudo para jogar a favor do SBT. Há uma enorme expectativa em cima.

Então é isso. Mas na segunda tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira