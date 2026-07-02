Canal 1: BBB 27, resultados da Copa do Mundo na TV e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira quais são os destaques do Canal1 nesta quinta-feira (2)

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Artistas candidatos precisam considerar as consequências



Em tempos distintos e talvez até com objetivos bem diferentes, Agnaldo Timóteo, Artur da Távola, Hélio Costa, Frank Aguiar, Sérgio Reis, Romário, Bebeto, Marcelinho Carioca, Netinho de Paula, Wagner Montes, Myriam Rios, Stepan Nercessian, Alexandre Frota, Tiririca, Moacyr Franco, Clodovil e Ferreira Netto foram apenas algumas personalidades artísticas ou do jornalismo que decidiram largar tudo e ingressar na vida política.

Alguns, poucos, até conseguiram chegar lá e fazer alguma coisa. Porém, para a grande maioria, não deu certo e nunca mais repetiu a experiência.

Para qualquer um, e por maior que seja o sucesso na música, na TV ou no esporte, a cartada é das mais arriscadas, porque o que realmente conta é o voto na urna. E o fato de não se eleger sempre vem acompanhado de um sentimento de reprovação por parte do público. Ficam marcas. Difícil aceitar e conviver com isso.

Alguns, no entanto, sempre se mostram bastante corajosos, convictos, e em 2026 não será diferente.

Nomes conhecidos do público, como Silvia Abravanel e José Luiz Datena, já decidiram disputar cargos eletivos e, por força da legislação, deixaram temporariamente suas atividades na televisão para entrar na corrida eleitoral.

A popularidade dos dois, claro, pode facilitar suas campanhas, mas os riscos devem ser considerados. Em tempos de opiniões cada vez mais divergentes e radicalizadas, é preciso estar pronto para tudo e ter, principalmente, todas as consequências milimetricamente avaliadas.

Silvia Abravanel - (Reprodução / Divulgação)

Datena - (Reprodução / Divulgação)

TV Tudo



Convidada especial



Leila Cordeiro, que formou com Eliakim Araujo uma das principais duplas de apresentadores de telejornais, é a convidada do "The Noite", de Danilo Gentili, na noite desta quinta-feira.

Oportunidade para relembrar momentos marcantes da nossa TV. Leila, já há muitos anos, mora fora do Brasil.

Leila Cordeiro - (Crédito: SBT)

BBB 27



As providências relativas ao "BBB 27" ainda estão bem limitadas às inscrições, que poderão ser reabertas muito em breve.

Mas uma das certezas será o retorno de ex-participantes, como já aconteceu na edição deste ano. Ao que se informa, alguns contatos nesse sentido já estão acontecendo.

Isso é certeza



Em nenhum momento foi pensada, de lado a lado, qualquer alteração. Portanto, a presença de Tadeu Schmidt já pode ser confirmada na condução do "BBB 27".

O time todo será o mesmo, com direção de Rodrigo Dourado.

Gol contra



TV aberta à parte, os resultados da CazéTV, e não somente os de agora, podem comprometer seriamente o futuro do streaming e da TV por assinatura.

Mesmo porque o seu desejo de ampliar o leque de ofertas já é uma realidade.

Cobertura elogiável



Ao contrário do rádio e independentemente da concorrência, é justo reconhecer o trabalho realizado pela televisão nesta Copa do Mundo.

Globo, CazéTV, SBT e sportv têm apresentado transmissões de alto nível, com narrações e reportagens muito acima da média.

Somando pontos



Hoje, passados alguns ajustes naturais das primeiras rodadas, podemos entender que a cobertura do Mundial engrenou de vez.

É outro bom momento da televisão esportiva, inclusive com alguns destaques, como é o caso da repórter Duda Gonçalves, da Globo, que acompanha a Seleção Brasileira.

Duda Gonçalves - Divulgação

Aí não dá



Os tempos são outros e até pode ser a maior irreverência, especialmente na cobertura de eventos esportivos, ainda mais durante o verão dos Estados Unidos.

Mas um repórter, como fez Fred, se apresentar de camiseta regata, desculpe, aí não dá. Já é um pouquinho demais.

De volta



O tradicional Vitrine está de volta à programação da TV Cultura. A estreia acontece neste sábado (4), às 22h, com apresentação de Laíze Câmara.

A proposta segue a mesma: mostrar os bastidores da televisão, agora também discutindo os impactos da tecnologia e das novas mídias na comunicação, recorrendo ao rico acervo da TV Cultura para revisitar momentos marcantes de sua história.

Novela na Pan



Sobre o já anunciado por aqui desejo da Jovem Pan de também exibir novelas, isso, evidentemente, se dará em obediência a certos critérios.

No caso de inéditas, por meio de parcerias, ou produções conhecidas em reprise. Tudo ainda, claro, bem no comecinho.

Começou - 1



O Globoplay deu início aos trabalhos de Brega Story, sua nova série Original ambientada no Pará. As leituras de texto começaram nesta semana, enquanto as gravações estão previstas para o próximo mês.

Livremente inspirada na HQ de Gidalt Jr., a produção terá como pano de fundo o universo das aparelhagens de Belém e a rica cultura musical paraense.

Começou - 2



A série reúne um elenco de peso, liderado por Zaynara, Jesuíta Barbosa e Marcos Palmeira. Também participam Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Jhordan Matheus, entre outros.

A adaptação é assinada por Claudia Jouvin, com direção de Pedro Amorim e Daniela Carvalho. A produção ficará a cargo da GLAZ, responsável por sucessos como Rensga Hits! e O Caso Evandro.

Maturidade



O ao vivo não perdoa. Sabina Simonato, já há alguns dias no "Bom Dia SP", teve um comentário mal interpretado e reagiu da melhor maneira possível, inclusive lendo a crítica de uma telespectadora e pedindo desculpas.

É assim que funciona. Sabina, como tem acontecido sempre, foi exemplar.

Sem necessidade



Já se falou sobre isso outras vezes por aqui e não custa repetir. Dias atrás, a Record exibiu ao vivo a imagem de um corpo estendido no chão. Um tipo de exposição que, definitivamente, não acrescenta nada à informação.

É uma opção editorial que remete a um jornalismo que parecia superado. Um retorno desnecessário a práticas muito comuns nos anos 1990.

Bate-Rebate

A série idealizada por Cauã Reymond, "Jogada de Isco", estreia no Globoplay sob a melhor das expectativas...

... Vale salientar que o lançamento internacional da série aconteceu durante a SXSW London 2026.

A Globo também terá, neste mês, a partir do dia 20, a exibição da série documental "Preta Gil – Eu Não Ando Só", em quatro episódios.

Nem poderia ser diferente: CazéTV, SBT e Globo esperam bater recordes e superar, no domingo, todas as marcas obtidas até agora...

... Já a expectativa é de crescimento entre 10% e 15% em Brasil x Noruega em relação ao que foi alcançado com Brasil x Japão.

... O fato de a partida cair no domingo poderá contribuir.

A Globo, durante muito tempo, valeu-se da prática da "programação normal e o melhor do Carnaval"...

... Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que vem acontecendo com a Copa do Mundo em sua programação...

... A transmissão das 104 partidas, segundo pessoas de lá, poderia provocar danos e causar prejuízos.



C'est fini



O universo de "Coração Acelerado" ganhou, de fato, um novo desdobramento com a estreia da vertical "Onde Está a Boiadeira?", no Globoplay.

Em 20 enxutos episódios, pensados para o consumo em dispositivos móveis, a produção colocou Ana Castela e o personagem Gael, interpretado por André Luiz Frambach, no centro de uma aventura inédita, marcada por mistério e reviravoltas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira