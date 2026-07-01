Canal 1: Globo entende que concorrência no futebol mudou, filme do Zeca Pagodinho e festa no SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira quais são os destaques do Canal1 nesta quarta-feira (1°)

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Globo entende que concorrência no futebol mudou, mas ainda aposta na força da TV

Pela primeira vez em muitos anos, a Globo disputa uma Copa do Mundo sem a exclusividade de todos os jogos. Por questões lá atrás com a FIFA, tem só a metade da competição.

Mas ainda assim é a Globo e, internamente, este cenário diferente está longe de ser tratado como uma ameaça. Muito ao contrário.

Em recente entrevista à revista VEJA, o diretor financeiro e de Produtos Digitais da Globo, Manuel Belmar, afirmou que a emissora sempre conviveu com concorrência, primeiro na TV aberta, depois na TV por assinatura e, agora, também no ambiente digital. Segundo ele, a mudança não está nos adversários, mas na dinâmica de consumo e nos altos custos dos direitos esportivos, que exigem uma estratégia diferente da simples compra das partidas.

Belmar também defende que a força da Globo vai muito além da transmissão do jogo em si. Para ele, o mundial de futebol se transforma em assunto de toda a programação, dos telejornais ao entretenimento, ampliando o alcance do evento e reforçando o papel da TV aberta como principal vitrine para grandes acontecimentos nacionais.

Na visão do executivo, poder se comunicar para milhões de pessoas continua sendo um diferencial que o streaming, sozinho, ainda não consegue reproduzir.

Na prática, o discurso revela uma Globo consciente de que perdeu a exclusividade, mas não a confiança. E parece enxergar CazéTV, SBT e os demais concorrentes como parte de um mercado inevitavelmente fragmentado, sem abrir mão da convicção de que, quando o assunto é mobilização em massa, a televisão aberta ainda ocupa um lugar que nenhuma outra plataforma conseguiu alcançar.

Na prática, é o que os resultados têm demonstrado.

(Manuel Belmar) - Memória Globo

TV Tudo

A bola pune

Nunca, como nesta Copa do Mundo, a histórica frase do professor Muricy Ramalho precisa ser lembrada e levada em conta. A bola, de fato, pune.

Em todas as transmissões e mesmo manifestações nas redes sociais, “sentenças” dadas como definitivas no decorrer de um jogo, estão sendo imediatamente desmentidas no lance seguinte. Fica bem esquisito.

(Muricy Camargo) - Instagram

Narração

É sempre importante destacar quando alguém foge do lugar-comum, com fez. Fernando Nardini, outra vez, na transmissão da classificação do Marrocos na Copa do Mundo.

Narração com equilíbrio, sem gritaria desnecessária e nem transformar cada lance em um espetáculo à parte ou usar piadinhas.

Curioso isso

A aceitação ao trabalho do Nardini, além de outros na mesma linha, também se deve muito a falta do exagero que veio a ser comum no trabalho de outros.

Um estilo, o clássico, agora cada vez mais raro e que, justamente por isso, merece reconhecimento.

Diferencial

Na LeoDias TV, no "Tá em Jogo", Giovanne Menezes encontrou um caminho interessante para a cobertura da Copa. Sem abrir mão da informação esportiva, consegue incorporar o entretenimento, marca registrada da casa, mas de forma bastante natural.

É um formato que cria identidade própria e evita a armadilha de simplesmente reproduzir o que os outros já fazem. Merece registro.

Estreia marcada - 1

O canal UNIVERSAL+ definiu para 25 de agosto a estreia de “Elis & Eu”, documentário dedicado à trajetória de Elis Regina.

Com cerca de 90 minutos, todo trabalho parte do olhar de seu filho, João Marcello Bôscoli, e é inspirado no livro “Elis e Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias”, com detalhes pouco conhecidos da artista.

(João Marcelo Boscoli ao lado do irmão Pedro Camargo Mariano) - Record

Estreia marcada – 2

Dirigido por André Bushatsky, “Elis & Eu” combina imagens raras de arquivo, dramatizações, depoimentos inéditos e apresentações musicais para reconstruir diferentes fases da vida de Elis Regina.

Nas sequências dramatizadas, a atriz Lilian Menezes, do espetáculo “Elis, A Musical”, volta a interpretar a artista, reforçando o caráter afetivo e sensorial da produção.

Pingo nos is - 1

A Globo e a Amazon têm os direitos de transmissão da Copa do Brasil até o final deste ano.

Já tem muita coisa sendo falada a respeito, porém, ainda existe a dúvida se haverá uma licitação ou negociações em separado.

Pingo nos is – 2

Por enquanto, o que existe sobre Copa do Brasil, a partir de 2027, são conversas com os veículos.

Todos, por enquanto e até provas em contrário, estão no jogo e reúnem possibilidades.

Caminho sem volta

O SBT está em ritmo de festa, não apenas por causa do aniversário em agosto, mas pelos resultados que as transmissões da Copa do Mundo estão alcançando.

A ordem interna, diante disso, é buscar outras competições de importância e fazer do esporte um dos componentes obrigatórios da grade.

Retorno

Depois de trabalhos na TV aberta, a atriz e apresentadora Juliana Kelling está de volta às novelas, como protagonista de “Ninguém Toca no Meu Porsche”, da Manhattan Filmes para a plataforma Sua Novela.

Juliana interpreta Luana, uma empresária bem-sucedida e marca sua estreia no universo das novelas verticais.

(Juliana Kelling) - Instagram

Bate – Rebate

Confirmado: ontem foi o último dia de Band e “Jogo Aberto” do João Pedro Sgarbi...

... O seu próximo destino é a GE TV.

A TMC, antiga Transamerica, acaba de negociar a sua sexta cota da Copa do Mundo, agora com a Caixa.

O jornalismo da Band mandou o repórter Yan Boechat para a Venezuela...

... E ao mesmo tempo lançou uma campanha para ajudar as vítimas dos terremotos por meio da ACNUR, agência da ONYU.

Também para o seu aniversário de 45 anos, já está em finalização no SBT uma edição especial do “SBT Repórter”.

Cerca de 30 mil pessoas estiveram no Sambódromo do Anhembi, celebrando os 90 anos de Maurício de Souza.

O Arlindinho, filho do Arlindo Cruz, é quem fará o papel do pai no filme que vai contar a história do Zeca Pagodinho.

Dramaturgia da Globo trabalha forte para recuperar os horários de novelas das 6h e 7h da noite...

... Ou respectivamente, “Lá na Minha Terra” e “Por Você”, as substitutas de “A Nobreza do Amor” e “Coração Acelerado”...

... Ambas, segundo pessoal de lá, terão elencos de 21h.

C´est fini

A Globo tem motivos para comemorar seu desempenho na primeira fase da Copa do Mundo.

Segundo dados do Ibope, o ecossistema formado por TV Globo, Sportv e GE alcançou cerca de 124,4 milhões de pessoas, o equivalente a 86% do público que acompanhou os jogos. O número é bem significativo.

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira