Canal 1: Globo entende que concorrência no futebol mudou, filme do Zeca Pagodinho e festa no SBT
Confira quais são os destaques do Canal1 nesta quarta-feira (1°)
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Globo entende que concorrência no futebol mudou, mas ainda aposta na força da TV
Pela primeira vez em muitos anos, a Globo disputa uma Copa do Mundo sem a exclusividade de todos os jogos. Por questões lá atrás com a FIFA, tem só a metade da competição.
Mas ainda assim é a Globo e, internamente, este cenário diferente está longe de ser tratado como uma ameaça. Muito ao contrário.
Em recente entrevista à revista VEJA, o diretor financeiro e de Produtos Digitais da Globo, Manuel Belmar, afirmou que a emissora sempre conviveu com concorrência, primeiro na TV aberta, depois na TV por assinatura e, agora, também no ambiente digital. Segundo ele, a mudança não está nos adversários, mas na dinâmica de consumo e nos altos custos dos direitos esportivos, que exigem uma estratégia diferente da simples compra das partidas.
Belmar também defende que a força da Globo vai muito além da transmissão do jogo em si. Para ele, o mundial de futebol se transforma em assunto de toda a programação, dos telejornais ao entretenimento, ampliando o alcance do evento e reforçando o papel da TV aberta como principal vitrine para grandes acontecimentos nacionais.
Na visão do executivo, poder se comunicar para milhões de pessoas continua sendo um diferencial que o streaming, sozinho, ainda não consegue reproduzir.
Na prática, o discurso revela uma Globo consciente de que perdeu a exclusividade, mas não a confiança. E parece enxergar CazéTV, SBT e os demais concorrentes como parte de um mercado inevitavelmente fragmentado, sem abrir mão da convicção de que, quando o assunto é mobilização em massa, a televisão aberta ainda ocupa um lugar que nenhuma outra plataforma conseguiu alcançar.
Na prática, é o que os resultados têm demonstrado.
TV Tudo
A bola pune
Nunca, como nesta Copa do Mundo, a histórica frase do professor Muricy Ramalho precisa ser lembrada e levada em conta. A bola, de fato, pune.
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Em todas as transmissões e mesmo manifestações nas redes sociais, “sentenças” dadas como definitivas no decorrer de um jogo, estão sendo imediatamente desmentidas no lance seguinte. Fica bem esquisito.
Narração
É sempre importante destacar quando alguém foge do lugar-comum, com fez. Fernando Nardini, outra vez, na transmissão da classificação do Marrocos na Copa do Mundo.
Narração com equilíbrio, sem gritaria desnecessária e nem transformar cada lance em um espetáculo à parte ou usar piadinhas.
Curioso isso
A aceitação ao trabalho do Nardini, além de outros na mesma linha, também se deve muito a falta do exagero que veio a ser comum no trabalho de outros.
Um estilo, o clássico, agora cada vez mais raro e que, justamente por isso, merece reconhecimento.
Diferencial
Na LeoDias TV, no "Tá em Jogo", Giovanne Menezes encontrou um caminho interessante para a cobertura da Copa. Sem abrir mão da informação esportiva, consegue incorporar o entretenimento, marca registrada da casa, mas de forma bastante natural.
É um formato que cria identidade própria e evita a armadilha de simplesmente reproduzir o que os outros já fazem. Merece registro.
Estreia marcada - 1
O canal UNIVERSAL+ definiu para 25 de agosto a estreia de “Elis & Eu”, documentário dedicado à trajetória de Elis Regina.
Com cerca de 90 minutos, todo trabalho parte do olhar de seu filho, João Marcello Bôscoli, e é inspirado no livro “Elis e Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias”, com detalhes pouco conhecidos da artista.
Estreia marcada – 2
Dirigido por André Bushatsky, “Elis & Eu” combina imagens raras de arquivo, dramatizações, depoimentos inéditos e apresentações musicais para reconstruir diferentes fases da vida de Elis Regina.
Nas sequências dramatizadas, a atriz Lilian Menezes, do espetáculo “Elis, A Musical”, volta a interpretar a artista, reforçando o caráter afetivo e sensorial da produção.
Pingo nos is - 1
A Globo e a Amazon têm os direitos de transmissão da Copa do Brasil até o final deste ano.
Já tem muita coisa sendo falada a respeito, porém, ainda existe a dúvida se haverá uma licitação ou negociações em separado.
Pingo nos is – 2
Por enquanto, o que existe sobre Copa do Brasil, a partir de 2027, são conversas com os veículos.
Todos, por enquanto e até provas em contrário, estão no jogo e reúnem possibilidades.
Caminho sem volta
O SBT está em ritmo de festa, não apenas por causa do aniversário em agosto, mas pelos resultados que as transmissões da Copa do Mundo estão alcançando.
A ordem interna, diante disso, é buscar outras competições de importância e fazer do esporte um dos componentes obrigatórios da grade.
Retorno
Depois de trabalhos na TV aberta, a atriz e apresentadora Juliana Kelling está de volta às novelas, como protagonista de “Ninguém Toca no Meu Porsche”, da Manhattan Filmes para a plataforma Sua Novela.
Juliana interpreta Luana, uma empresária bem-sucedida e marca sua estreia no universo das novelas verticais.
Bate – Rebate
- Confirmado: ontem foi o último dia de Band e “Jogo Aberto” do João Pedro Sgarbi...
- ... O seu próximo destino é a GE TV.
- A TMC, antiga Transamerica, acaba de negociar a sua sexta cota da Copa do Mundo, agora com a Caixa.
- O jornalismo da Band mandou o repórter Yan Boechat para a Venezuela...
- ... E ao mesmo tempo lançou uma campanha para ajudar as vítimas dos terremotos por meio da ACNUR, agência da ONYU.
- Também para o seu aniversário de 45 anos, já está em finalização no SBT uma edição especial do “SBT Repórter”.
- Cerca de 30 mil pessoas estiveram no Sambódromo do Anhembi, celebrando os 90 anos de Maurício de Souza.
- O Arlindinho, filho do Arlindo Cruz, é quem fará o papel do pai no filme que vai contar a história do Zeca Pagodinho.
- Dramaturgia da Globo trabalha forte para recuperar os horários de novelas das 6h e 7h da noite...
- ... Ou respectivamente, “Lá na Minha Terra” e “Por Você”, as substitutas de “A Nobreza do Amor” e “Coração Acelerado”...
- ... Ambas, segundo pessoal de lá, terão elencos de 21h.
C´est fini
A Globo tem motivos para comemorar seu desempenho na primeira fase da Copa do Mundo.
Segundo dados do Ibope, o ecossistema formado por TV Globo, Sportv e GE alcançou cerca de 124,4 milhões de pessoas, o equivalente a 86% do público que acompanhou os jogos. O número é bem significativo.
Colaboração: Luiz Henrique Oliveira