Canal 1: Destaques do rádio esportivo, planos da Jovem Pan, Casa do Patrão e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja quais são os destaques da televisão brasileira com o Canal 1 nesta terça-feira (30)

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Para onde foram ou se esconderam os grandes repórteres do rádio esportivo?

Dia desses se falou um pouco disso, mas é bom voltar ao assunto, porque durante muitos anos, o rádio se destacou justamente pela capacidade de informar, especialmente no esporte, antes dos demais.

Era comum que os grandes furos de reportagem surgissem de seus repórteres espalhados pelos clubes, concentrações, campos de treinamento, estádios, hotéis e bastidores das competições. A velocidade e a proximidade com a notícia sempre foram suas maiores virtudes.

Nesta Copa do Mundo, no entanto, o cenário é bem diferente. O rádio praticamente desapareceu do debate esportivo. Em meio ao enorme aparato das emissoras de televisão às plataformas digitais e às redes sociais, perdeu protagonismo e deixou de oferecer aquilo que sempre o diferenciou: a informação rápida, exclusiva.

O caso mais emblemático é que o grande furo jornalístico do período da Copa não veio de nenhum dos inúmeros repórteres brasileiros enviados ao exterior, mas do Léo Dias, trabalhando no Brasil. É um contraste que chama atenção.

Naturalmente, a cobertura diária dos jogos continua existindo, mas falta o diferencial. Até agora, de todos os que estão lá, acompanhando a Copa do Mundo in loco, nenhum até agora apresentou uma grande revelação, uma reportagem exclusiva ou uma informação capaz de pautar os demais veículos.

Para um meio que sempre fez da reportagem sua principal marca, é um sinal preocupante e que merece reflexão.

Microfone - Divulgação

TV Tudo

Alcance

A rádio Bandeirantes passou a operar, em Santos, em 106,7 MHz, ampliando sua presença em uma das regiões mais importantes do estado.

O “Especial da Copa”, direto dos Estados Unidos, com Ricardo Capriotti, João Paulo Cappellanes, Alexandre Praetzel e Leandro Quesada deu o start nos trabalhos.

Rumores

No “Jogo Aberto”, da Band, João Pedro Sgarbi é um dos seus jovens valores, mas já há algum tempinho existem rumores da sua saída de lá.

Em um contato recente com este que vos fala, ele mesmo desmentiu. Agora, porém, já há quem dê como certa sua mudança para a GE TV em agosto, em um caminho cuidadosamente pavimentado pelo amigo Denilson.

(João Pedro Sgarbi) - Band

Novo passo

No final da última semana, houve uma nova reunião do departamento comercial com José Paulo Vallone e pessoas diretamente envolvidas com a volta das novelas no SBT.

Foi o melhor e mais produtivo encontro até agora. Todos saíram com a impressão de que agora vai.

Calma com isso

Sobre os direitos da Copa do Brasil e Copa do Mundo em 2030, o bom juízo recomenda agir com cautela e aguardar os acontecimentos, porque ainda tem chão pela frente.

No mundo dos bastidores, a vida ensina, tudo pode mudar em 20 segundos. E existe uma coisa com o nome de “protocolo”. Que deve ser respeitada.

É ela

Izabella Camargo, alguém com uma história importante na TV e que foi levada a se afastar dela, é a convidada do nosso programa nesta terça-feira. De tudo um pouco, desde revelações importantes a análises do mercado.

Às 17h30, na LeoDias TV, logo depois do “Jornal dos Famosos”.

(Izabella Camargo) - Divulgação

Jovem Pan na aberta

Tutinha, Marcelo Carvalho, Fernando Pelégio e Walter Zagari já tem como próximo objetivo a ser alcançado, o lançamento da Jovem Pan como TV aberta. Que vai passar a se chamar mais “Nossa Jovem Pan”.

No conceito e na prática.

Plano traçado

Entre o que a Jovem Pan tem planejado para os próximos tempos, a ideia principal é montar uma grade de programação com as pilastras principais que toda TV aberta precisa oferceer: jornalismo, esporte, entretenimento e dramaturgia.

Iniciativas em todas essas direções já estão sendo tomadas. Inclusive a exibição de sua primeira novela.

Em campo

É meio que chover no molhado, toda hora destacar o trabalho o Roberto Cabrini. Mas não tem como.

A cobertura do terremoto na Venezuela mostrou, mais uma vez, a sua disposição de ir ao local dos fatos e traduzir para o público a dimensão da tragédia. É um jornalismo que exige presença, sensibilidade e coragem.

Muito louco isso

No nosso programa, recentemente, Gaby Cabrini revelou que, além de uma mala sempre pronta no porta-malas, agora o pai dela também carrega um capacete.

Apetrecho que numa dessas pode ser necessário, por causa do trânsito de São Paulo, para seus repentinos voos.

Nem sim, nem não

A direção da Record trata com cautela a possibilidade de uma nova edição da “Casa do Patrão” no ano que vem.

Por enquanto, como informação oficial, é que “a programação 2027 será definida no decorrer dos próximos meses”.

Bate – Rebate

Carol Paiffer, José Carlos Semenzato, Monique Evelle e Sergio Zimerman seguem no “Shark Tank Brasil”, que vai para a sua 11ª temporada.

A TV Globo definiu para o dia 7 de julho, a estreia de "Pablo & Luisão", série inspirada nas histórias da família de Paulo Vieira.

A princípio, Rocardi Bocardi estará sozinho na apresentação do seu programa no SBT. A princípio...

... Porque só em julho, nas gravações dos pilotos, é que esses detalhes serão melhor avaliados.

Globo confirmada para 1ª de julho a exibição da série documental “Anos 90: a explosão do pagode”...

... Belo, Salgadinho, Péricles e Chrigor são alguns dos focalizados, além de Exaltasamba, Molejo, Katiguenlê e outros conjuntos da ocasião.

Eliane Giardini está confirmada para “Avenida Brasil 2”, do João Emanuel Carneiro...

... Marcos Caruso ainda não é anunciado, mas possivelmente também será.

Sula Miranda abraçou e causa e está junto com os caminhoneiros, para a aprovação da Medida Provisória, que estabelece piso mínimo do frete...

... Já passou na Câmara. Agora falta o Senado.

Nany People anuncia para os dias 10 e 11 de julho, a apresentação de “Segunda Chance” no Teatro B32. Monólogo, com texto de Bruno Motta.

C´est fini

Próximo “Altas Horas”, na Globo, vai recordar um pouco da história dos 45 anos do Kid Abelha.

Mel Lisboa, Malu Rodrigues, Duda Beat, Pedro Calais e Roberta Campos serão alguns dos convidados do Serginho Groisman.

Kid Abelha - (Divulgação)

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery