Canal 1: Virginia no "Domingão", expectativa para o jogo de hoje e muito mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira os destaques do Canal 1 desta segunda-feira, 29 de junho e fique por dentro dos bastidores dos famosos e da televisão brasileira

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Virginia no "Domingão" expôs um problema não dela, mas da própria TV

A repercussão negativa do quadro da influenciadora acendeu um debate maior sobre as escolhas editoriais da televisão atual

O lançamento de um quadro com Virginia Fonseca no "Domingão com Huck", antes mesmo de ir ao ar, provocou uma enxurrada de críticas e discussões sobre a sua própria razão de existir.

Houve quem questionasse a presença de uma personagem impressionante da internet na televisão e até mesmo o fato de transformar a Copa do Mundo em outra vitrine para uma influenciadora.

Mas por que ela? Ou só ela? Na TV, sabemos, todos os dias assistimos a tantas inversões de valores sem ninguém nunca falar nada nem, de perto, alcançar a mesma repercussão. Por que, então, esse repente de puritanismo?

É claro, e nem é possível esconder, que o fato de ser a Virginia, o que ela representa e todo o sucesso que vem conquistando pesaram. E acabaram pesando demais, a ponto de serem determinantes na decisão de interromper a sua exibição.

Está tudo certo. Entre “mortos e feridos”, o mais importante é que se salvaram todos.

Após todo esse episódio, o “Domingão” não deixará de ser o “Domingão”, e a Virginia também não sairá menos Virginia, nem nada menor do que entrou.

E, no caso de todos, para felicidade geral da nação, vida que segue. Até uma próxima, claro.

Virginia Fonseca - (Instagram)

TV Tudo

Jogo aberto

Tiago Leifert, dia desses, só escancarou em um vídeo o fato de que a “parada para hidratação” na Copa do Mundo veio a ser uma nova e necessária pausa comercial.

Mais do que a água servida aos atletas, abriu-se uma outra janela para as TVs de todo o mundo poderem anunciar e fazer frente aos custos que uma competição desse tamanho representa.

Tiago Leifert - (Instagram)

Disse mais

Leifert também falou da importância, para qualquer TV do mundo, de adquirir um evento dessa importância.

O valor que, no todo, isso representa. Assim como o tamanho do prejuízo para quem fica de fora. E usou uma frase clássica: mais caro é deixar de fazer. A Record deve estar sentindo isso na pele.

Hora da verdade

O mundo mudou. Para a televisão e a mídia, de uma forma geral, continuarem existindo e oferecendo, além de melhores programações, eventos de maior porte e pagando salários, é necessário ter o apoio do mercado publicitário. Contar com os principais anunciantes.

Só quem paga a conta ou faz o PIX sabe o que isso significa. Todo produto regulamentado, como, por exemplo, a cerveja, tem o direito de anunciar.

Lobinho independente

O canal X Sports, primeiro e único canal esportivo da TV aberta, tem observado um crescimento dos mais interessantes com sua programação esportiva 24 horas.

Em alguns momentos do dia, passa a RedeTV! e encosta na Band.

Detalhe

A X Sports, em seu início, adquiriu um pacote da Disney, um terceiro pick, que foi importante no seu lançamento.

Terceiro pick, para quem não sabe, e como exemplo, é o terceiro jogo em importância do Campeonato Inglês, Espanhol etc. Agora houve a decisão de não renovar essa compra e seguir com pacotes próprios das mais diferentes modalidades.

Elenco fechado

Depois da confirmação de Marina como Marília Mendonça, o filme sobre a vida da cantora já tem seu elenco completo.

Estão no projeto Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia.

Marília Mendonça - Divulgação

Vale acrescentar

Por tudo que representa e pelo interesse que fatalmente irá despertar, “Marília” é um projeto que os seus idealizadores, desde o começo, estão tocando com a ponta dos dedos.

Com direção de Dainara Toffoli e roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, é uma produção da Chatrone em parceria com a Gullane.

Segunda diferente

O jogo do Brasil contra o Japão, às duas da tarde, vai mudar a rotina de muita gente e, mais diretamente, das TVs envolvidas.

E, no caso de todas, entrar com o pré-jogo cada vez mais cedo pode ser uma saída, mas é necessário ter bom material para isso. Só ficar na enganação, enchendo linguiça, como andou acontecendo, não dá.

Sim ou não

O grupo de mídia criado para a organização e realização de debates políticos, composto por SBT, RedeTV!, CNN Brasil e outras grandes empresas, ainda está no aguardo de uma resposta da Folha de S.Paulo. Se vai entrar ou não.

Parece que essa espera vai até os 45 do segundo tempo.

Exclusiva

Amaury Junior será a próxima contratação da TV Gazeta.

Tudo conversado e já alinhado, dependendo só da parte burocrática. Deve estrear em agosto.

Amaury Junior - (Arquivo pessoal)

Bate – Rebate

Confirmando: Reinaldo Gottino sai de férias na Record nesta segunda-feira...

... Dionísio Freitas, nestes próximos 15 dias, será o seu substituto no “Cidade Alerta”.

Além do que já existe, a Globo ainda tem outros projetos para colocar no ar durante a Copa do Mundo...

... Todos, ainda, em análise e fase de aprovação.

A comédia “Muito Prazer”, dirigida por Jorge Furtado, estreia no dia 27 de agosto nos cinemas...

... No elenco, Daniel de Oliveira, Luisa Arraes e Samantha Jones.

O Canal Brasil, nesta segunda-feira, celebra o primeiro ano da faixa “Negritudes”, com uma programação especial de 12 horas dedicada ao cinema negro brasileiro.

O filme “O Último Animal”, com Junior Vieira e participações de Gabriela Loran, Charles Paraventi e Joaquim de Almeida, já está disponível no Globoplay. A direção é de Leonel Vieira.

A partir de hoje, a TV Cultura entra com uma programação especial para as férias escolares...

... E, como novidades, as estreias de “Bino e Fino”, “Os Óculos Mágicos de Charlotte” e “Ninhos em Movimento”.

É muito bom ver, pelo menos, a Cultura preocupada com este público.

As outras, lamentavelmente, não dão nem tchuns.

Ratinho volta hoje, ao vivo, no SBT, depois de um breve período de férias.



C'est fini

A Record, com Reinaldo Gottino, terá o “Alerta Aeroporto”, que já tem chamadas gravadas para ir ao ar de agosto até a estreia de “A Fazenda”.

Por sua vez, o SBT exibirá a série “Aeroporto – Área Restrita”, que era da Record, com Cesar Filho, que também foi seu apresentador na emissora.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: Luiz Henrique Oliveira