Esmaltes perfumados são aposta da Impala para o verão 2026
Já pensou em escolher a cor das unhas também pelo aroma? A nova linha aposta em fragrância tropical e reúne seis tonalidades inspiradas no verão.
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A escolha do esmalte para o verão costuma acompanhar as cores da estação, com espaço para tons vibrantes, nuances inspiradas no mar e opções que combinam com diferentes produções.
Para 2026, a Impala aposta em uma característica que vai além da aparência: uma fragrância tropical que aparece depois que o produto seca nas unhas.
Batizada de Desfrute, a coleção reúne seis esmaltes cremosos e uma cera hidratante para cutículas.
A proposta é associar cada tonalidade a uma situação típica dos dias quentes, como caminhar pela orla, aproveitar a praia ou assistir ao céu mudar de cor no fim da tarde.
Quais são as cores dos novos esmaltes de verão da Impala?
A coleção Desfrute, da Impala, apresenta seis tonalidades com acabamento cremoso. Os nomes fazem referência a momentos da estação, enquanto a fragrância tropical funciona como um diferencial sensorial da linha.
Confira as cores:
- Depois das Seis: O azul arroxeado representa a mudança de cores do céu no fim do dia, quando a noite começa a chegar.
- Sombra Fresca: Com tom verde-musgo, a cor faz referência aos momentos de descanso entre um mergulho e outro.
- Passeio na Orla: O lilás acinzentado é inspirado nas caminhadas sem pressa à beira-mar e na brisa do litoral.
- Picolé de Melancia: O vermelho rosado tem uma proposta mais vibrante e remete a um dos sabores associados ao verão.
- Marquinha de Chinelo: O coral rosado representa a marca deixada por um dia de sol e praia.
- Me Encontra no Mar: O turquesa completa a cartela com uma tonalidade inspirada na vontade de entrar no mar para se refrescar.
Como funciona a fragrância dos esmaltes Impala Desfrute?
O aroma tropical é percebido depois da secagem dos esmaltes. A característica diferencia a coleção de linhas convencionais que têm a cor como principal destaque, acrescentando uma experiência olfativa à esmaltação.
A Impala também informa que os seis produtos têm fórmula hipoalergênica e vegana, além de pincel flat, desenvolvido para facilitar a aplicação.
Para que serve a cera hidratante para cutículas da Impala?
Além dos esmaltes, a coleção inclui uma Cera Hidratante para Cutículas em formato stick. O produto reúne um blend de óleos de oliva, macadâmia e argan, com proposta de hidratar a região e ajudar a prevenir o ressecamento.
A embalagem compacta tem ponta anatômica, pensada para facilitar a aplicação. O formato permite levar o produto na bolsa, na nécessaire ou na mala de viagem, como alternativa para incluir o cuidado com as cutículas na rotina.
A linha de verão 2026 está disponível em pontos de venda parceiros e no e-commerce da Impala.