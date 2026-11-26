Já pensou em escolher a cor das unhas também pelo aroma? A nova linha aposta em fragrância tropical e reúne seis tonalidades inspiradas no verão.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A escolha do esmalte para o verão costuma acompanhar as cores da estação, com espaço para tons vibrantes, nuances inspiradas no mar e opções que combinam com diferentes produções.

Para 2026, a Impala aposta em uma característica que vai além da aparência: uma fragrância tropical que aparece depois que o produto seca nas unhas.

Batizada de Desfrute, a coleção reúne seis esmaltes cremosos e uma cera hidratante para cutículas.

A proposta é associar cada tonalidade a uma situação típica dos dias quentes, como caminhar pela orla, aproveitar a praia ou assistir ao céu mudar de cor no fim da tarde.

Quais são as cores dos novos esmaltes de verão da Impala?

A coleção Desfrute, da Impala, apresenta seis tonalidades com acabamento cremoso. Os nomes fazem referência a momentos da estação, enquanto a fragrância tropical funciona como um diferencial sensorial da linha.

Confira as cores:

Depois das Seis : O azul arroxeado representa a mudança de cores do céu no fim do dia, quando a noite começa a chegar.

: O azul arroxeado representa a mudança de cores do céu no fim do dia, quando a noite começa a chegar. Sombra Fresca : Com tom verde-musgo, a cor faz referência aos momentos de descanso entre um mergulho e outro.

: Com tom verde-musgo, a cor faz referência aos momentos de descanso entre um mergulho e outro. Passeio na Orla : O lilás acinzentado é inspirado nas caminhadas sem pressa à beira-mar e na brisa do litoral.

: O lilás acinzentado é inspirado nas caminhadas sem pressa à beira-mar e na brisa do litoral. Picolé de Melancia : O vermelho rosado tem uma proposta mais vibrante e remete a um dos sabores associados ao verão.

: O vermelho rosado tem uma proposta mais vibrante e remete a um dos sabores associados ao verão. Marquinha de Chinelo : O coral rosado representa a marca deixada por um dia de sol e praia.

: O coral rosado representa a marca deixada por um dia de sol e praia. Me Encontra no Mar: O turquesa completa a cartela com uma tonalidade inspirada na vontade de entrar no mar para se refrescar.

Como funciona a fragrância dos esmaltes Impala Desfrute?

O aroma tropical é percebido depois da secagem dos esmaltes. A característica diferencia a coleção de linhas convencionais que têm a cor como principal destaque, acrescentando uma experiência olfativa à esmaltação.

A Impala também informa que os seis produtos têm fórmula hipoalergênica e vegana, além de pincel flat, desenvolvido para facilitar a aplicação.

Para que serve a cera hidratante para cutículas da Impala?

Além dos esmaltes, a coleção inclui uma Cera Hidratante para Cutículas em formato stick. O produto reúne um blend de óleos de oliva, macadâmia e argan, com proposta de hidratar a região e ajudar a prevenir o ressecamento.

A embalagem compacta tem ponta anatômica, pensada para facilitar a aplicação. O formato permite levar o produto na bolsa, na nécessaire ou na mala de viagem, como alternativa para incluir o cuidado com as cutículas na rotina.

A linha de verão 2026 está disponível em pontos de venda parceiros e no e-commerce da Impala.

