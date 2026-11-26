5 cores de esmalte para ter mãos elegantes em qualquer ocasião
Descubra cinco cores de esmalte clássicas e sofisticadas que garantem mãos elegantes e impecáveis para combinar com qualquer ocasião. Veja!
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A escolha do esmalte pode transformar o visual das mãos e acrescentar um toque de sofisticação até às produções mais simples.
Algumas cores se destacam justamente pela versatilidade: combinam com diferentes estilos, acompanham ocasiões variadas e ajudam a criar uma aparência bem cuidada sem exigir grandes produções.
Tons clássicos dividem espaço com opções modernas. Se a ideia é apostar em unhas elegantes para o trabalho, eventos especiais ou compromissos do cotidiano, vale conhecer cinco cores que nunca passam despercebidas.
5 tons de esmalte para apostar em unhas elegantes e bem cuidadas
1. Vermelho fechado
O vermelho fechado é uma escolha clássica para quem gosta de unhas marcantes e sofisticadas. Com nuances que lembram vinho, cereja escuro e bordô, a cor transmite elegância sem ser tão vibrante quanto os vermelhos tradicionais.
Versátil, combina com produções formais e casuais. O acabamento cremoso e brilhante ajuda a valorizar ainda mais a tonalidade.
2. Marrom cappuccino
O marrom cappuccino é uma alternativa moderna para quem prefere tons neutros, mas deseja fugir do básico. Inspirada na bebida, a cor apresenta um fundo amarronzado suave e combina com diferentes estilos.
É uma boa escolha para todas as estações, especialmente para quem gosta de esmaltações discretas com um toque de personalidade.
3. Champagne perolado
O champagne perolado combina tons claros, que podem lembrar bege e dourado suave, com um brilho delicado.
O resultado é uma esmaltação luminosa e sofisticada, sem o efeito intenso do glitter. A cor funciona tanto no cotidiano quanto em festas, casamentos e outras ocasiões especiais.
4. Nude rosado
O nude rosado é ideal para quem procura uma aparência delicada e elegante. A mistura de bege com rosa suave cria um visual discreto, que combina com diferentes roupas e ocasiões.
Para encontrar a tonalidade ideal, vale experimentar versões com fundos mais rosados, pêssego ou bege, considerando o efeito desejado.
5. Malva
O malva mistura nuances de rosa e lilás, podendo apresentar um fundo levemente acinzentado. É uma opção para quem gosta de cores delicadas, mas deseja sair dos tons tradicionais.
A tonalidade equilibra discrição e personalidade, funcionando bem em unhas curtas ou longas e em diferentes épocas do ano.