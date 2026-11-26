Descubra cinco cores de esmalte clássicas e sofisticadas que garantem mãos elegantes e impecáveis para combinar com qualquer ocasião. Veja!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A escolha do esmalte pode transformar o visual das mãos e acrescentar um toque de sofisticação até às produções mais simples.

Algumas cores se destacam justamente pela versatilidade: combinam com diferentes estilos, acompanham ocasiões variadas e ajudam a criar uma aparência bem cuidada sem exigir grandes produções.

Tons clássicos dividem espaço com opções modernas. Se a ideia é apostar em unhas elegantes para o trabalho, eventos especiais ou compromissos do cotidiano, vale conhecer cinco cores que nunca passam despercebidas.

5 tons de esmalte para apostar em unhas elegantes e bem cuidadas

1. Vermelho fechado

O vermelho fechado é uma escolha clássica para quem gosta de unhas marcantes e sofisticadas. Com nuances que lembram vinho, cereja escuro e bordô, a cor transmite elegância sem ser tão vibrante quanto os vermelhos tradicionais.

Versátil, combina com produções formais e casuais. O acabamento cremoso e brilhante ajuda a valorizar ainda mais a tonalidade.

2. Marrom cappuccino

O marrom cappuccino é uma alternativa moderna para quem prefere tons neutros, mas deseja fugir do básico. Inspirada na bebida, a cor apresenta um fundo amarronzado suave e combina com diferentes estilos.

É uma boa escolha para todas as estações, especialmente para quem gosta de esmaltações discretas com um toque de personalidade.

3. Champagne perolado

O champagne perolado combina tons claros, que podem lembrar bege e dourado suave, com um brilho delicado.

O resultado é uma esmaltação luminosa e sofisticada, sem o efeito intenso do glitter. A cor funciona tanto no cotidiano quanto em festas, casamentos e outras ocasiões especiais.

4. Nude rosado

O nude rosado é ideal para quem procura uma aparência delicada e elegante. A mistura de bege com rosa suave cria um visual discreto, que combina com diferentes roupas e ocasiões.

Para encontrar a tonalidade ideal, vale experimentar versões com fundos mais rosados, pêssego ou bege, considerando o efeito desejado.

5. Malva

O malva mistura nuances de rosa e lilás, podendo apresentar um fundo levemente acinzentado. É uma opção para quem gosta de cores delicadas, mas deseja sair dos tons tradicionais.

A tonalidade equilibra discrição e personalidade, funcionando bem em unhas curtas ou longas e em diferentes épocas do ano.

