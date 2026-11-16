4 cores de esmalte que deixam qualquer manicure com ar de luxo

Se a ideia é deixar as unhas com um visual mais refinado, vale conhecer estes quatro tons que combinam elegância, versatilidade e estilo.

por Myllena Wu
4 cores de esmalte que deixam qualquer manicure com ar de luxo
Imagem de unhas bordô - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Uma manicure sofisticada não depende necessariamente de desenhos elaborados, aplicações ou efeitos chamativos.

Muitas vezes, a escolha da cor já é suficiente para transformar o visual das unhas e trazer uma impressão de cuidado e elegância. Nesse sentido, alguns tons se destacam pela versatilidade e pela maneira como combinam com diferentes estilos.

Do clássico bordô às nuances mais claras e luminosas, existem opções para quem prefere uma esmaltação discreta e também para quem gosta de um pouco mais de personalidade.

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O segredo está em encontrar uma tonalidade que converse com o gosto pessoal e apostar em um acabamento bem-feito. A seguir, confira quatro cores de esmalte que ajudam a criar uma manicure com ar de luxo.

Quais cores de esmalte deixam as unhas mais elegantes?

1. Bordô

Associado aos tons de vinho, o bordô é uma escolha clássica para quem gosta de unhas marcantes, mas sem exageros. A cor tem profundidade e combina com diferentes ocasiões, funcionando tanto em produções mais formais, quanto no dia a dia.

Para valorizar a tonalidade, vale apostar em um acabamento cremoso e com bastante brilho. O resultado é uma esmaltação de aparência uniforme, que destaca a cor sem precisar de outros detalhes.

2. Azul-marinho

Para quem costuma escolher esmaltes escuros, mas quer variar além do preto, o azul-marinho é uma alternativa interessante. Profundo e discreto, ele acrescenta personalidade à manicure sem necessariamente chamar muita atenção.

A tonalidade também permite explorar uma proposta mais moderna, mantendo a elegância. Em unhas curtas ou compridas, pode ser uma opção para quem prefere cores fechadas e foge dos tons tradicionais.

3. Bege rosado

Delicado e atemporal, o bege rosado é uma das escolhas para quem gosta de uma manicure mais natural. A combinação entre uma base neutra e um leve fundo rosado cria um efeito suave, que valoriza a aparência das unhas sem deixar o visual sem graça.

Tons mais quentes e discretamente rosados ajudam a construir uma esmaltação refinada e fácil de combinar. É uma alternativa para quem prefere cores claras e quer fugir do branco ou do nude tradicional.

4. Perolado champanhe

Quem gosta de um pouco de luminosidade pode encontrar no perolado champanhe um meio-termo entre a discrição e o glamour. A cor apresenta reflexos suaves, que dão dimensão à esmaltação sem depender de glitter intenso ou aplicações.

O tom é uma opção para ocasiões especiais, mas também pode aparecer na rotina de quem gosta de unhas com brilho delicado. O efeito perolado acrescenta um detalhe à manicure sem comprometer a proposta elegante.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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