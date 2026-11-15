Unhas fracas e quebradiças? Conheça a nova Base Endurecedora da Risqué

Unhas que quebram com facilidade podem exigir cuidados específicos. Veja o que a novidade da Risqué propõe e como ela entra na rotina de esmaltação.

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Unhas que descamam, quebram com facilidade ou não conseguem crescer sem lascar podem ser um incômodo na rotina.

Nesses casos, além de observar hábitos como o contato frequente com água e produtos de limpeza, vale conhecer opções de cuidados voltadas à proteção e à preparação das unhas.

A Risqué ampliou a linha Risqué Care com a Base Endurecedora, produto desenvolvido para unhas fracas e quebradiças. A novidade tem extrato de flor de hibisco na fórmula e chega com a proposta de ajudar a endurecer as unhas em quatro semanas de uso.

A marca também informa que o produto tem acabamento transparente após a aplicação, apesar do tom levemente rosado na embalagem.

Para que serve a Base Endurecedora da Risqué?

A Base Endurecedora foi desenvolvida para integrar a etapa de preparação das unhas antes da esmaltação. Sua proposta é atuar como uma camada de proteção contra a quebra e contribuir para o fortalecimento das unhas ao longo do uso.

A fórmula contém extrato de flor de hibisco e a aplicação deixa as unhas com aparência transparente, o que permite usar a base sozinha ou como parte da preparação para receber o esmalte.

Como incluir a Base Endurecedora na rotina de cuidados com as unhas?

A novidade passa a integrar o portfólio de cuidados da Risqué, que reúne itens para diferentes etapas da rotina.

Entre eles estão a Seda Base, a Base Fortalecedora e a Base e Cobertura Fosca, voltadas à preparação, além da Cobertura Brilhante e do Secante Express, usados na finalização da esmaltação.

A linha também conta com o Removedor 7 em 1 e o Sérum Hidratante, direcionados à limpeza e aos cuidados com unhas e cutículas.

A escolha entre esses produtos depende da necessidade de cada pessoa: uma base de tratamento, por exemplo, não substitui os cuidados diários com a região.

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Quanto custa a Base Endurecedora Risqué Care?

A Base Endurecedora já está disponível na Loja Coty pelo preço sugerido de R$ 7,49. A Risqué informa que o produto também pode ser encontrado em outros canais de venda no Brasil, mas os valores podem variar conforme o estabelecimento.

Assim como os demais produtos da marca, a novidade é apresentada como hipoalergênica e aprovada pelo programa Leaping Bunny, da Cruelty Free International.

