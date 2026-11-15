5 cores de esmalte que deixam as mãos com um visual mais delicado e refinado

Renove suas unhas com cinco tons de esmalte perfeitos para garantir um visual elegante e delicado em qualquer momento. Veja a lista!

por Eduarda Barreto
5 cores de esmalte que deixam as mãos com um visual mais delicado e refinado
Imagem de unhas delicadas pintadas com esmalte Pêssego nude - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Uma manicure elegante não precisa de cores muito chamativas ou decorações elaboradas. Muitas vezes, são as tonalidades suaves e bem escolhidas que ajudam a valorizar as mãos e criar um visual delicado e sofisticado.

Para quem gosta de unhas discretas, mas quer fugir dos esmaltes tradicionais, algumas cores oferecem uma combinação interessante de feminilidade, modernidade e versatilidade.

Das tonalidades mais claras às mais intensas, elas permitem criar uma manicure refinada sem exageros.

5 esmaltes elegantes para renovar o visual das unhas

1. Rosa bailarina

O rosa bailarina é uma escolha clássica para quem prefere unhas delicadas e femininas. Com uma tonalidade clara e suave, próxima ao rosa natural das unhas, ele cria um efeito discreto que transmite leveza e cuidado.

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Uma das vantagens dessa cor é a versatilidade. Ela combina com unhas curtas, médias ou longas e funciona tanto em produções básicas quanto em ocasiões especiais. 

2. Branco perolado

O branco perolado é ideal para quem deseja uma manicure clara com um toque de luminosidade. Diferentemente do branco tradicional, essa versão apresenta reflexos suaves que lembram o brilho das pérolas, criando um acabamento delicado e refinado.

A tonalidade valoriza diferentes formatos de unhas e combina especialmente com produções minimalistas. É uma boa escolha para eventos, celebrações ou para quem deseja fugir dos esmaltes totalmente transparentes sem apostar em cores intensas.

3. Pêssego nude

O pêssego nude mistura a neutralidade dos tons de bege com um fundo levemente alaranjado e rosado. O resultado é uma cor discreta, mas com um toque de calor, que deixa as unhas com aparência suave e bem cuidada.

É uma alternativa interessante para quem gosta de esmaltes nude, mas deseja experimentar uma tonalidade de um pouco mais quente. A cor combina com diferentes estilos e pode ser usada tanto no cotidiano quanto em ocasiões que pedem uma produção mais elegante.

4. Rosa queimado

O rosa queimado é uma opção para quem procura uma cor delicada, mas com mais profundidade que os rosas claros. Sua tonalidade mistura nuances rosadas e levemente acinzentadas, criando um resultado discreto e sofisticado.

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Por não ser tão vibrante, combina facilmente com roupas neutras, peças clássicas e produções mais elaboradas. Também funciona muito bem em unhas curtas e médias, especialmente com acabamento cremoso e brilhante.

5. Marrom chocolate

Para quem prefere tons escuros, o marrom chocolate é uma escolha que une personalidade e sofisticação. Inspirada na cor do cacau, a tonalidade apresenta profundidade sem a intensidade tradicional do preto ou do vinho.

Apesar de ser mais marcante que as outras opções da lista, o marrom chocolate mantém uma aparência elegante e versátil. Fica bonito em diferentes comprimentos de unhas e combina especialmente com produções em bege, caramelo, branco e outros tons terrosos.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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