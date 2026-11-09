5 cores de esmalte que transmitem elegância sem exageros

Descubra 5 cores de esmalte discretas que transmitem elegância sem exageros no seu visual diário. Veja as melhores opções e arrase!

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Uma manicure elegante não precisa de cores chamativas ou decorações elaboradas. Muitas vezes, são as tonalidades suaves e discretas que garantem um visual sofisticado, valorizando as mãos sem chamar atenção em excesso.

Para quem prefere unhas delicadas, mas gosta de variar além dos tons tradicionais, existem opções que combinam modernidade, versatilidade e personalidade.

Com nuances equilibradas e acabamentos delicados, elas funcionam em diferentes comprimentos de unhas e podem acompanhar desde produções casuais até ocasiões especiais.

5 cores de esmalte para ter unhas mais refinadas

1. Rosa-claro

O rosa-claro é um clássico para quem gosta de unhas delicadas e discretas. Com aparência suave e feminina, a tonalidade transmite leveza e combina facilmente com diferentes estilos e ocasiões.

Uma das vantagens dessa cor é a versatilidade. Ela fica bonita em unhas curtas, médias ou longas e pode ser usada tanto com acabamento cremoso quanto levemente translúcido.

Para um resultado ainda mais natural, vale escolher um rosa próximo ao tom das unhas e finalizar com extra brilho.

2. Malva

O malva é uma alternativa para quem deseja sair do rosa tradicional sem apostar em uma cor muito intensa. A tonalidade mistura nuances de rosa e roxo, criando um resultado sofisticado e levemente romântico.

Por ser mais fechado que os rosas claros, o malva acrescenta personalidade à manicure sem perder a delicadeza. É uma boa escolha para o dia a dia, ambientes profissionais e eventos que pedem uma produção mais discreta.

3. Lavanda suave

A lavanda suave é uma opção delicada para quem gosta de cores diferentes, mas prefere manter a manicure discreta. Com um fundo lilás claro, a tonalidade transmite leveza e acrescenta um toque moderno às unhas.

Ela combina especialmente com roupas em tons neutros, branco, cinza e outras cores pastel. O acabamento cremoso ajuda a destacar a tonalidade, enquanto uma cobertura mais translúcida cria um efeito ainda mais sutil.

4. Marrom mocha

O marrom mocha é perfeito para quem prefere tons neutros com um pouco mais de profundidade. Inspirada na cor do café com chocolate, a tonalidade transmite sofisticação e funciona como uma alternativa elegante aos esmaltes nude tradicionais.

Versátil, combina com diferentes estilos e pode ser usada durante todo o ano. Em unhas curtas, cria uma aparência clássica e organizada; nas mais longas, destaca o formato sem precisar de desenhos ou aplicações.

5. Verde-sálvia

O verde-sálvia é uma escolha moderna para quem deseja experimentar uma cor diferente sem exagerar. Com uma mistura suave de verde e fundo acinzentado, apresenta uma aparência discreta e elegante.

A tonalidade combina muito bem com produções minimalistas e peças em bege, branco, marrom e outros tons terrosos. É uma alternativa interessante para renovar a manicure e fugir dos esmaltes tradicionais, mantendo um visual equilibrado.

