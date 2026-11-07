5 cores de esmalte que deixam as mãos com aparência mais elegante

Descubra 5 cores de esmalte incríveis que deixam as mãos com uma aparência muito mais elegante no dia a dia. Confira as opções e inspire-se!

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A escolha do esmalte pode transformar a aparência das mãos e acrescentar personalidade à produção.

Embora os tons claros e neutros sejam frequentemente associados à delicadeza, as cores mais profundas também têm espaço garantido quando a proposta é criar uma manicure sofisticada.

Algumas tonalidades fogem do básico sem perder a elegância. Com diferentes intensidades e acabamentos, elas valorizam as unhas e combinam com produções casuais, looks de trabalho e ocasiões especiais.

Outro ponto positivo é a versatilidade: essas cores podem ser usadas em unhas curtas, médias ou longas, com formatos arredondados, quadrados ou ovais.

5 cores de esmalte refinadas para renovar a manicure

1. Ameixa

O esmalte ameixa é uma escolha marcante para quem gosta de cores escuras com um toque de sofisticação.

Com uma mistura de roxo e nuances avermelhadas, a tonalidade cria uma aparência elegante e moderna, sem ser tão tradicional quanto o vermelho.

É uma boa opção para quem deseja variar a manicure e apostar em uma cor que chama atenção de maneira discreta.

O acabamento cremoso destaca a profundidade do tom, enquanto a versão com brilho deixa as unhas ainda mais sofisticadas.

2. Verde-oliva

Para quem gosta de sair dos tons clássicos, o verde-oliva é uma alternativa interessante. A cor apresenta uma aparência sóbria e moderna, com nuances que remetem à natureza e combinam facilmente com produções em tons neutros.

Diferentemente dos verdes mais vibrantes, essa tonalidade tem uma intensidade equilibrada, ideal para quem quer experimentar uma cor diferente sem abrir mão da elegância. Fica especialmente bonita com acabamento cremoso e unhas curtas ou médias.

3. Azul-marinho

O azul-marinho é um clássico para quem prefere esmaltes escuros, mas quer fugir do preto. Profundo e discreto, ele transmite uma imagem refinada e combina com diferentes estilos de roupa e ocasiões.

A tonalidade também funciona muito bem em unhas curtas, criando um visual organizado e elegante. Para destacar a cor, vale apostar em um acabamento brilhante, que valoriza o azul e deixa a manicure com aparência bem cuidada.

4. Marrom chocolate

O marrom chocolate é uma das opções mais versáteis para quem gosta de esmaltes sofisticados. Inspirado na tonalidade intensa do cacau, ele oferece uma alternativa aos tradicionais vermelhos e pretos, mantendo uma aparência clássica.

A cor combina com produções neutras, peças em tons terrosos e looks mais elaborados. Além disso, pode ser usada durante todo o ano, especialmente por quem prefere uma manicure discreta, mas com presença.

5. Vinho

O vinho é uma escolha clássica para quem deseja uma manicure sofisticada e marcante. Com uma mistura de vermelho profundo e nuances arroxeadas, a tonalidade acrescenta intensidade ao visual sem perder a elegância.

Versátil, combina com diferentes estilos e pode acompanhar tanto produções do dia a dia quanto eventos especiais.

Em unhas curtas, cria um efeito clássico; nas mais longas, destaca o formato e deixa a manicure ainda mais expressiva.

