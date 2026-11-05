5 cores de esmalte que comunicam elegância e delicadeza

Descubra 5 cores de esmalte que transmitem elegância e delicadeza no visual para qualquer ocasião. Veja as opções ideais e escolha o seu!

por Eduarda Barreto
5 cores de esmalte que comunicam elegância e delicadeza
Imagem de unhas elegantes e delicadas - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Escolher a cor do esmalte é uma maneira simples de expressar estilo e personalidade. Enquanto algumas tonalidades chamam atenção pelo contraste e pela intensidade, outras conquistam pela discrição e pelo acabamento refinado.

Para quem gosta de unhas elegantes e delicadas, existem cores que combinam suavidade, versatilidade e um toque de sofisticação.

Algumas opções valorizam as mãos sem deixar o visual exagerado. Elas funcionam em diferentes comprimentos e formatos de unhas e podem acompanhar tanto produções do dia a dia quanto ocasiões especiais.

5 cores de esmalte para apostar e transmitir elegância e delicadeza

1. Rosa chá

O rosa chá é uma escolha clássica para quem prefere unhas discretas, mas não abre mão de um toque de cor. Com fundo suave e aparência levemente rosada, a tonalidade transmite delicadeza e combina com diferentes estilos.

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É uma opção interessante para quem gosta de um visual romântico e natural. Em unhas curtas, ajuda a criar uma aparência bem cuidada; já em unhas mais longas, oferece um acabamento delicado e sofisticado.

2. Bege amendoado

O bege amendoado é perfeito para quem gosta de tons neutros e versáteis. Sua aparência lembra nuances naturais da pele, com um fundo levemente quente que deixa as unhas discretas e elegantes.

A cor combina com diferentes ocasiões e não exige grandes mudanças na produção para funcionar. Também é uma boa alternativa para quem deseja fugir do rosa tradicional sem apostar em tonalidades muito escuras.

3. Branco leitoso

O branco leitoso é uma das opções mais delicadas para quem prefere unhas claras. Diferentemente do branco muito intenso e opaco, essa tonalidade costuma apresentar uma cobertura suave, com aspecto translúcido ou cremoso.

O resultado é um visual limpo e elegante, que combina com produções básicas, looks sofisticados e até ocasiões especiais. A cor também pode ser usada em diferentes formatos de unha, das mais curtas às alongadas.

4. Vermelho cereja fechado

Para quem gosta de cores marcantes, mas quer manter a sofisticação, o vermelho cereja fechado é uma excelente escolha. Mais profundo que os vermelhos abertos, ele apresenta uma tonalidade intensa que pode lembrar a cor de frutas maduras.

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O esmalte transmite personalidade e elegância sem depender de desenhos ou aplicações. Fica especialmente bonito em unhas curtas e médias, mas também funciona em formatos mais alongados.

5. Marrom mocha

O marrom mocha é uma tonalidade sofisticada que combina a profundidade dos marrons com uma aparência acolhedora. Inspirada na mistura de café e chocolate, a cor é uma opção interessante para quem procura um esmalte neutro, mas com mais presença.

Versátil, ela combina com diferentes estilos e pode ser usada durante todo o ano. O acabamento cremoso deixa o resultado clássico, enquanto o brilho intenso destaca a profundidade da tonalidade.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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