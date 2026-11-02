5 cores de esmalte para deixar as unhas mais clássicas e refinadas

Descubra 5 cores de esmalte para deixar as unhas com um visual clássico, sofisticado e refinado em qualquer ocasião. Veja as opções!

por Eduarda Barreto
5 cores de esmalte para deixar as unhas mais clássicas e refinadas
Imagem de unhas clássicas e refinadas - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Uma manicure elegante não precisa de cores chamativas ou nail arts elaboradas. Muitas vezes, a escolha de uma tonalidade clássica é suficiente para deixar as mãos com uma aparência sofisticada e combinar com diferentes estilos e ocasiões.

E algumas opções nunca perdem espaço! Essas cores apresentam propostas diferentes, mas têm em comum a versatilidade e a facilidade de combinar com produções casuais, profissionais ou mais elaboradas.

5 tons de esmalte clássicos e refinados

1. Nude rosado

O nude rosado é uma escolha clássica para quem prefere unhas discretas e delicadas. A combinação entre bege e rosa cria uma tonalidade suave, que valoriza as mãos sem chamar muita atenção.

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É uma opção versátil para o cotidiano, ambientes profissionais e eventos especiais. Também combina com diferentes formatos de unha, especialmente os mais curtos e arredondados. Para um resultado refinado, vale apostar em acabamento cremoso ou levemente brilhante.

2. Marrom chocolate

O marrom chocolate é uma alternativa para quem deseja fugir dos tons claros sem perder a elegância. Sua tonalidade profunda transmite sofisticação e combina especialmente com produções em bege, preto, caramelo e tons terrosos.

A cor funciona bem em unhas curtas ou compridas e pode ser usada durante todo o ano. O acabamento cremoso deixa o visual clássico, enquanto o brilho ajuda a destacar a intensidade do esmalte.

3. Rosa antigo

O rosa antigo apresenta uma tonalidade mais fechada e suave do que o rosa tradicional. Com nuances que podem se aproximar do malva, é uma escolha delicada para quem gosta de cores femininas com um toque discreto de personalidade.

A cor combina com diferentes estilos de roupa e pode acompanhar tanto produções românticas quanto looks minimalistas. É uma boa opção para quem deseja uma manicure elegante sem recorrer ao nude.

4. Vermelho fechado

O vermelho fechado é um clássico da manicure e uma escolha para quem gosta de unhas marcantes. Tons de vinho, cereja escura e bordô trazem profundidade à cor e criam um visual sofisticado.

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A tonalidade combina especialmente com eventos noturnos, ocasiões especiais e produções mais elegantes, mas também pode ser usada no dia a dia por quem gosta de esmaltes intensos. Para valorizar a cor, aposte em uma aplicação uniforme e acabamento brilhante.

5. Greige

O greige mistura nuances de cinza e bege, criando uma cor neutra e contemporânea. É uma alternativa para quem procura um esmalte discreto, mas quer fugir dos tradicionais tons rosados e brancos.

Sua aparência minimalista combina com peças de alfaiataria, roupas em tons neutros e diferentes estilos de acessórios. Também funciona muito bem em unhas curtas, reforçando a proposta de uma manicure clássica.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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