5 cores de esmalte para deixar as unhas mais clássicas e refinadas
Descubra 5 cores de esmalte para deixar as unhas com um visual clássico, sofisticado e refinado em qualquer ocasião. Veja as opções!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Uma manicure elegante não precisa de cores chamativas ou nail arts elaboradas. Muitas vezes, a escolha de uma tonalidade clássica é suficiente para deixar as mãos com uma aparência sofisticada e combinar com diferentes estilos e ocasiões.
E algumas opções nunca perdem espaço! Essas cores apresentam propostas diferentes, mas têm em comum a versatilidade e a facilidade de combinar com produções casuais, profissionais ou mais elaboradas.
5 tons de esmalte clássicos e refinados
1. Nude rosado
O nude rosado é uma escolha clássica para quem prefere unhas discretas e delicadas. A combinação entre bege e rosa cria uma tonalidade suave, que valoriza as mãos sem chamar muita atenção.
É uma opção versátil para o cotidiano, ambientes profissionais e eventos especiais. Também combina com diferentes formatos de unha, especialmente os mais curtos e arredondados. Para um resultado refinado, vale apostar em acabamento cremoso ou levemente brilhante.
2. Marrom chocolate
O marrom chocolate é uma alternativa para quem deseja fugir dos tons claros sem perder a elegância. Sua tonalidade profunda transmite sofisticação e combina especialmente com produções em bege, preto, caramelo e tons terrosos.
A cor funciona bem em unhas curtas ou compridas e pode ser usada durante todo o ano. O acabamento cremoso deixa o visual clássico, enquanto o brilho ajuda a destacar a intensidade do esmalte.
3. Rosa antigo
O rosa antigo apresenta uma tonalidade mais fechada e suave do que o rosa tradicional. Com nuances que podem se aproximar do malva, é uma escolha delicada para quem gosta de cores femininas com um toque discreto de personalidade.
A cor combina com diferentes estilos de roupa e pode acompanhar tanto produções românticas quanto looks minimalistas. É uma boa opção para quem deseja uma manicure elegante sem recorrer ao nude.
4. Vermelho fechado
O vermelho fechado é um clássico da manicure e uma escolha para quem gosta de unhas marcantes. Tons de vinho, cereja escura e bordô trazem profundidade à cor e criam um visual sofisticado.
A tonalidade combina especialmente com eventos noturnos, ocasiões especiais e produções mais elegantes, mas também pode ser usada no dia a dia por quem gosta de esmaltes intensos. Para valorizar a cor, aposte em uma aplicação uniforme e acabamento brilhante.
5. Greige
O greige mistura nuances de cinza e bege, criando uma cor neutra e contemporânea. É uma alternativa para quem procura um esmalte discreto, mas quer fugir dos tradicionais tons rosados e brancos.
Sua aparência minimalista combina com peças de alfaiataria, roupas em tons neutros e diferentes estilos de acessórios. Também funciona muito bem em unhas curtas, reforçando a proposta de uma manicure clássica.