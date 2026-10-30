5 cores de esmalte delicadas que combinam com mulheres refinadas

Descubra 5 cores de esmalte delicadas que destacam a beleza das mãos e combinam com mulheres refinadas. Confira as melhores opções!

por Eduarda Barreto
5 cores de esmalte delicadas que combinam com mulheres refinadas
Imagem de unhas delicadas e refinadas - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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As unhas também fazem parte da composição do visual e podem transmitir elegância nos pequenos detalhes.

Para quem prefere produções discretas e sofisticadas, os esmaltes em tons suaves são ótimas opções, pois combinam com diferentes estilos, ocasiões e formatos de unha.

Algumas cores estão entre as escolhas para quem gosta de uma manicure delicada e atemporal. Com acabamentos cremosos, transparentes ou levemente brilhantes, essas tonalidades valorizam as mãos sem deixar o visual carregado.

5 esmaltes refinados perfeitos para mulheres elegantes

1. Rosa translúcido

O rosa translúcido é uma escolha clássica para quem gosta de unhas com aparência natural e delicada. Com cobertura suave e acabamento brilhante, a cor realça o tom natural das unhas e cria um efeito discreto.

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É uma opção versátil para o cotidiano, ambientes profissionais e eventos especiais. Também combina com diferentes estilos de roupa, desde produções básicas até looks mais elaborados.

2. Greige

O greige combina nuances de cinza e bege, criando uma tonalidade neutra e moderna. É uma alternativa para quem deseja fugir dos esmaltes tradicionais sem abrir mão da discrição.

Seu visual sofisticado combina especialmente com produções em tons terrosos, preto, branco e peças de alfaiataria. Além disso, funciona bem em unhas curtas ou compridas.

3. Marfim

O marfim é um tom de branco levemente aquecido, com aparência cremosa e delicada. Diferentemente do branco puro, apresenta uma nuance mais suave, que deixa a manicure elegante e discreta.

A cor combina com ocasiões formais, festas e produções minimalistas. Também é uma boa escolha para quem gosta de unhas claras, mas prefere um resultado menos contrastante.

4. Nude caramelo

O nude caramelo apresenta uma tonalidade quente, que lembra o bege com fundo amarronzado. É uma opção para quem procura um esmalte discreto, mas com um pouco mais de presença nas mãos.

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A cor combina com diferentes estilos e pode criar uma manicure elegante tanto em unhas curtas quanto alongadas. Para um acabamento refinado, vale apostar em uma cobertura uniforme e brilhante.

5. Branco leitoso

O branco leitoso é conhecido pelo acabamento suave e semitransparente, que cria um efeito delicado nas unhas. A tonalidade lembra o branco diluído, com uma cobertura uniforme e aparência natural.

É uma escolha versátil para quem gosta de manicures minimalistas e combina com diferentes ocasiões. Também pode ser usado sozinho ou como base para nail arts discretas.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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