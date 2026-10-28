Halloween: 2 unhas divertidas para entrar no clima da data

Quer fugir da manicure preta tradicional? Efeitos magnéticos, brilho cromado e desenhos temáticos são alternativas para entrar no clima da data.

por Myllena Wu
Halloween: 2 unhas divertidas para entrar no clima da data
Imagem de unhas para halloween

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O Halloween é uma oportunidade para brincar com cores, desenhos e detalhes que nem sempre aparecem na manicure do dia a dia.

Além das fantasias e da maquiagem temática, as unhas também podem entrar na produção com figuras clássicas da data, como gatos, fantasmas e morcegos.

Para quem quer fugir da esmaltação preta tradicional, efeitos magnéticos e acabamentos cromados ajudam a criar um visual diferente sem depender apenas das cores escuras.

A Impala apresenta duas inspirações desenvolvidas pela nail designer Raquel Alice, que combinam esses recursos com ilustrações temáticas.

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As ideias podem servir de referência para quem deseja reproduzir a decoração ou adaptá-la às próprias preferências.

Quais unhas fazer para o Halloween?

1. Gatos, fantasmas e detalhes que lembram sangue

Divulgação Impala
Imagem de unhas para halloween - Divulgação Impala

A primeira proposta mistura esmaltes escuros, reflexos magnéticos e desenhos divertidos. O efeito cat eye aparece nas unhas do polegar e do mindinho, enquanto as demais recebem uma base cremosa.

Sobre ela, entram ilustrações de gatos e pequenos fantasmas, além de detalhes que lembram gotas de sangue.

  • A combinação usa os esmaltes This Is Me e Seu Lado Mágico, da coleção Disney Channel da Impala, e o Lolita, da linha A Cor da Sua Moda. A finalização é feita com o Top Coat Pro Finish Ultra Secagem.

Para reproduzir a ideia, o principal desafio é desenhar as figuras em uma área pequena. Um pincel fino pode ajudar na criação dos contornos, e vale começar pelos formatos mais simples antes de acrescentar os detalhes.

2. Morcegos com efeito magnético e brilho cromado

Divulgação Impala
Imagem de unhas para halloween - Divulgação Impala

A segunda inspiração aposta no contraste entre reflexos intensos e um desenho central de morcego.

  • Os esmaltes magnéticos This Is Me e Wildcats criam o efeito cat eye, enquanto o Concha Mágica acrescenta acabamento de pó cromado em uma das unhas, com o esmalte transparente Discreto por cima.
  • O morcego é desenhado com o esmalte Preto Cremoso, da linha A Cor da Sua Moda, e um pequeno coração completa a composição. O Top Coat Pro Finish Ultra Secagem aparece na finalização.

Essa opção pode agradar quem prefere uma decoração temática com menos figuras espalhadas pelas unhas. O morcego concentra a referência ao Halloween, enquanto os efeitos de brilho dão destaque ao restante da manicure.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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