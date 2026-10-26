Colorama lança 6 novas cores de esmalte; veja tons e preço

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Para quem gosta de variar a esmaltação sem gastar, a marca apresenta 6 novas cores por R$ 7,29. Veja quais são as cores e onde encontrar os produtos.

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Escolher a cor do esmalte pode ser uma forma simples de renovar o visual, seja com tons discretos para a rotina ou opções mais marcantes para variar a esmaltação.

Para quem gosta de acompanhar as novidades, a Colorama ampliou o portfólio com seis tonalidades que passam por lilás, branco cintilante, bege, rosa acinzentado, marrom café e preto.

A seleção reúne cores cremosas e uma opção com efeito perolado, além de uma nova versão do esmalte preto da marca.

Quais são as novas cores de esmalte da Colorama?

1. Zen: lilás cremoso

O Zen é um lilás de acabamento cremoso. A tonalidade entra na paleta de cores suaves apresentada pela marca para a primavera e pode ser uma alternativa para quem quer sair dos nudes sem apostar em uma cor muito intensa.

2. Reflexo Lunar: branco cintilante

Com efeito perolado, o Reflexo Lunar combina base branca e brilho suave. Diferentemente de um esmalte branco cremoso tradicional, a proposta da novidade é acrescentar luminosidade à esmaltação.

3. Café Pingado: marrom-claro

O Café Pingado traz um marrom-claro de acabamento cremoso. A cor acompanha a presença de tons inspirados no café na paleta do lançamento e oferece uma alternativa aos esmaltes bege e rosados.

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4. Deusa do Amor: bege acinzentado

O Deusa do Amor aposta em um bege com fundo acinzentado. A combinação resulta em uma tonalidade neutra, que se diferencia dos nudes mais amarelados ou rosados.

5. Sintonia: rosa acinzentado

O Sintonia é um rosa acinzentado de aparência discreta. A cor fica entre o rosa tradicional e os tons neutros, ampliando as opções para quem prefere esmaltes menos vibrantes.

6. Ultra Black: preto em nova versão

O Ultra Black retorna ao portfólio em uma versão reformulada. A Colorama destaca uma textura mais cremosa e pigmentada e afirma que o esmalte oferece cobertura já na primeira demão.

Quanto custam os novos esmaltes Colorama?

As seis cores têm preço sugerido de R$ 7,29 por unidade e já estão disponíveis nas principais perfumarias, farmácias, supermercados e lojas de cosméticos do Brasil.

A fabricante informa que os esmaltes têm fórmula vegana, sem ingredientes de origem animal, e classificação 6 Free, que indica a ausência de seis substâncias específicas. Também destaca secagem rápida, longa duração, brilho e alta cobertura.

Para finalizar a esmaltação, a Colorama indica o uso do Top Coat Efeito Gel da marca. A recomendação é da fabricante; o resultado e a duração podem variar conforme a aplicação e as condições de uso.

