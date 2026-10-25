5 cores de esmalte que deixam as unhas com aparência elegante e refinada

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Um esmalte pode mudar a proposta da manicure, seja para o cotidiano ou para uma ocasião especial. Conheça tonalidades que exalam personalidade.

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A escolha do esmalte pode transformar a aparência da manicure sem exigir desenhos elaborados ou combinações chamativas.

Algumas cores se destacam justamente pela maneira como equilibram delicadeza, personalidade e versatilidade, criando um visual que funciona, tanto na rotina, quanto em ocasiões especiais.

Os tons neutros costumam agradar quem prefere unhas discretas, enquanto os vermelhos fechados e as tonalidades profundas são alternativas para quem gosta de um pouco mais de presença.

O acabamento também faz diferença: uma superfície bem aplicada e uniforme ajuda a valorizar a cor escolhida.

Para quem procura inspiração para a próxima manicure, cinco tonalidades oferecem propostas diferentes, do clássico nude aos esmaltes escuros.

Quais cores de esmalte deixam as unhas mais elegantes?

1. Nude rosado

O nude rosado combina a neutralidade dos tons claros com um toque de rosa, criando uma aparência delicada e discreta. É uma escolha para quem prefere uma manicure que não chame tanta atenção, mas mantenha um aspecto cuidado.

A tonalidade pode funcionar em diferentes ocasiões e acompanha bem tanto produções mais simples quanto combinações elaboradas. Para destacar sua suavidade, vale apostar em uma aplicação uniforme e acabamento cremoso ou brilhante.

2. Taupe

Com uma mistura de bege e cinza, o taupe oferece uma alternativa aos esmaltes muito claros ou rosados.

A cor tem uma aparência mais sóbria e pode agradar quem procura neutralidade sem repetir os mesmos tons de sempre.

Sua característica está justamente no equilíbrio: não é tão claro quanto um bege convencional nem tão escuro quanto um marrom intenso. O resultado é uma manicure discreta, com um toque contemporâneo.

3. Vermelho cereja fechado

O vermelho cereja fechado traz intensidade à manicure sem perder a elegância associada aos esmaltes vermelhos.

A tonalidade mais profunda cria uma aparência marcante e pode ser uma opção para quem deseja fugir dos vermelhos muito abertos.

É um tom que combina com diferentes estilos e ocasiões. Em unhas curtas ou compridas, a escolha pode ganhar propostas distintas, mas mantém a presença característica da cor.

4. Marrom chocolate

O marrom chocolate aparece como uma alternativa aos neutros mais tradicionais. Profundo e fácil de combinar, o tom pode deixar a manicure mais expressiva sem recorrer a cores vibrantes.

O acabamento cremoso e brilhante ajuda a destacar a tonalidade e cria uma superfície uniforme. Para quem gosta de esmaltes escuros, mas prefere não usar preto, o chocolate oferece uma opção com aparência mais quente.

5. Ameixa

A ameixa reúne a intensidade dos tons escuros com nuances arroxeadas, criando uma manicure que se destaca sem depender de efeitos ou desenhos.

É uma alternativa para quem gosta de cores profundas, mas quer variar entre o vinho, o vermelho e o marrom. A tonalidade pode ganhar destaque em uma aplicação uniforme, especialmente quando acompanhada de acabamento brilhante.