5 cores de esmalte que deixam as unhas com aparência elegante e refinada
Um esmalte pode mudar a proposta da manicure, seja para o cotidiano ou para uma ocasião especial. Conheça tonalidades que exalam personalidade.
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A escolha do esmalte pode transformar a aparência da manicure sem exigir desenhos elaborados ou combinações chamativas.
Algumas cores se destacam justamente pela maneira como equilibram delicadeza, personalidade e versatilidade, criando um visual que funciona, tanto na rotina, quanto em ocasiões especiais.
Os tons neutros costumam agradar quem prefere unhas discretas, enquanto os vermelhos fechados e as tonalidades profundas são alternativas para quem gosta de um pouco mais de presença.
O acabamento também faz diferença: uma superfície bem aplicada e uniforme ajuda a valorizar a cor escolhida.
Para quem procura inspiração para a próxima manicure, cinco tonalidades oferecem propostas diferentes, do clássico nude aos esmaltes escuros.
Quais cores de esmalte deixam as unhas mais elegantes?
1. Nude rosado
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O nude rosado combina a neutralidade dos tons claros com um toque de rosa, criando uma aparência delicada e discreta. É uma escolha para quem prefere uma manicure que não chame tanta atenção, mas mantenha um aspecto cuidado.
A tonalidade pode funcionar em diferentes ocasiões e acompanha bem tanto produções mais simples quanto combinações elaboradas. Para destacar sua suavidade, vale apostar em uma aplicação uniforme e acabamento cremoso ou brilhante.
2. Taupe
Com uma mistura de bege e cinza, o taupe oferece uma alternativa aos esmaltes muito claros ou rosados.
A cor tem uma aparência mais sóbria e pode agradar quem procura neutralidade sem repetir os mesmos tons de sempre.
Sua característica está justamente no equilíbrio: não é tão claro quanto um bege convencional nem tão escuro quanto um marrom intenso. O resultado é uma manicure discreta, com um toque contemporâneo.
3. Vermelho cereja fechado
O vermelho cereja fechado traz intensidade à manicure sem perder a elegância associada aos esmaltes vermelhos.
A tonalidade mais profunda cria uma aparência marcante e pode ser uma opção para quem deseja fugir dos vermelhos muito abertos.
É um tom que combina com diferentes estilos e ocasiões. Em unhas curtas ou compridas, a escolha pode ganhar propostas distintas, mas mantém a presença característica da cor.
4. Marrom chocolate
O marrom chocolate aparece como uma alternativa aos neutros mais tradicionais. Profundo e fácil de combinar, o tom pode deixar a manicure mais expressiva sem recorrer a cores vibrantes.
O acabamento cremoso e brilhante ajuda a destacar a tonalidade e cria uma superfície uniforme. Para quem gosta de esmaltes escuros, mas prefere não usar preto, o chocolate oferece uma opção com aparência mais quente.
5. Ameixa
A ameixa reúne a intensidade dos tons escuros com nuances arroxeadas, criando uma manicure que se destaca sem depender de efeitos ou desenhos.
É uma alternativa para quem gosta de cores profundas, mas quer variar entre o vinho, o vermelho e o marrom. A tonalidade pode ganhar destaque em uma aplicação uniforme, especialmente quando acompanhada de acabamento brilhante.