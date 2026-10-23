ImPRESS Switch On: 11 unhas autocolantes elegantes e práticas da KISS New York
As unhas autocolantes ganharam novas opções para quem busca praticidade. Conheça a edição limitada que aposta em diferentes formatos e estilos!
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Mudar a manicure nem sempre exige uma visita ao salão. Com a popularização das unhas autocolantes, modelos com desenhos e acabamentos elaborados passaram a ser uma alternativa para quem quer experimentar novas propostas sem precisar fazer a nail art do zero.
A escolha também permite variar o visual conforme a ocasião, sem depender de uma esmaltação tradicional.
É nesse mercado que a KISS New York apresenta a Switch On, edição limitada da linha imPRESS. A coleção reúne 11 modelos de unhas prontas para aplicar, com diferentes comprimentos, formatos e estilos de decoração.
Como funcionam as unhas autocolantes imPRESS?
Diferentemente das unhas postiças que exigem cola aplicada separadamente, os modelos imPRESS contam com adesivo sensível à pressão. A proposta é simplificar a colocação e facilitar a obtenção de um acabamento uniforme em casa.
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Cada embalagem contém 30 unhas em 12 tamanhos diferentes, além de lenço preparador, mini lixa e palito de manicure. A coleção oferece três formatos:
- oval curto,
- amendoado médio
- e bailarina médio.
A variedade de tamanhos permite selecionar as peças mais adequadas às unhas naturais.
Embora a aplicação seja prática, a preparação das unhas e o ajuste correto de cada peça são etapas importantes para o resultado. Seguir as instruções da embalagem também ajuda a evitar problemas durante o uso e a remoção.
Quais tendências de nail art aparecem na coleção Switch On?
Os modelos exploram técnicas e efeitos que podem servir de referência para quem gosta de acompanhar novidades de manicure. Entre as propostas estão francesinhas com linhas finas ou diagonais, desenhos abstratos, detalhes metalizados e degradês de cor.
Francesinha repaginada e desenhos abstratos
Os modelos Illusion, em formato amendoado médio, e So French, no formato bailarina médio, reinterpretam a francesinha com linhas curvas ou diagonais.
Já o Shining combina desenhos abstratos verdes com detalhes dourados, enquanto o Slip Dress aposta em azul-claro, nude e acabamento cromado.
Efeitos metalizados, perolados e holográficos
Para quem prefere unhas com brilho, o Memory Lane traz francesinha prateada texturizada, e o Visions combina azul-petróleo metalizado com pequenas estrelas douradas.
O Essence apresenta efeito holográfico em tons de lilás, rosa e azul, enquanto o Adorable tem base perolada e reflexos iridescentes.
O Pandora segue uma proposta mais minimalista, com base branca leitosa e detalhes dourados. Já o Secretly Yours aposta em um degradê rosa, e o New Season combina transição entre lilás e rosa com pequenas flores brancas.
Quanto custa a coleção imPRESS Switch On?
O preço sugerido pela KISS New York é de R$ 39,99 por embalagem. A edição limitada reúne os 11 modelos em diferentes estilos, permitindo escolher entre desenhos discretos, cores suaves e decorações mais marcantes.
A coleção integra a linha de unhas autocolantes imPRESS, voltada para quem busca uma alternativa prática para mudar a manicure.
Mais do que seguir uma tendência específica, a escolha do modelo depende do formato desejado, do estilo pessoal e da ocasião em que as unhas serão usadas.