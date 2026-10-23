ImPRESS Switch On: 11 unhas autocolantes elegantes e práticas da KISS New York

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As unhas autocolantes ganharam novas opções para quem busca praticidade. Conheça a edição limitada que aposta em diferentes formatos e estilos!

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Mudar a manicure nem sempre exige uma visita ao salão. Com a popularização das unhas autocolantes, modelos com desenhos e acabamentos elaborados passaram a ser uma alternativa para quem quer experimentar novas propostas sem precisar fazer a nail art do zero.

A escolha também permite variar o visual conforme a ocasião, sem depender de uma esmaltação tradicional.

É nesse mercado que a KISS New York apresenta a Switch On, edição limitada da linha imPRESS. A coleção reúne 11 modelos de unhas prontas para aplicar, com diferentes comprimentos, formatos e estilos de decoração.

Como funcionam as unhas autocolantes imPRESS?

Diferentemente das unhas postiças que exigem cola aplicada separadamente, os modelos imPRESS contam com adesivo sensível à pressão. A proposta é simplificar a colocação e facilitar a obtenção de um acabamento uniforme em casa.

Cada embalagem contém 30 unhas em 12 tamanhos diferentes, além de lenço preparador, mini lixa e palito de manicure. A coleção oferece três formatos:

oval curto,

amendoado médio

e bailarina médio.

A variedade de tamanhos permite selecionar as peças mais adequadas às unhas naturais.

Embora a aplicação seja prática, a preparação das unhas e o ajuste correto de cada peça são etapas importantes para o resultado. Seguir as instruções da embalagem também ajuda a evitar problemas durante o uso e a remoção.

Quais tendências de nail art aparecem na coleção Switch On?

Os modelos exploram técnicas e efeitos que podem servir de referência para quem gosta de acompanhar novidades de manicure. Entre as propostas estão francesinhas com linhas finas ou diagonais, desenhos abstratos, detalhes metalizados e degradês de cor.

Francesinha repaginada e desenhos abstratos

Os modelos Illusion, em formato amendoado médio, e So French, no formato bailarina médio, reinterpretam a francesinha com linhas curvas ou diagonais.

Já o Shining combina desenhos abstratos verdes com detalhes dourados, enquanto o Slip Dress aposta em azul-claro, nude e acabamento cromado.

Efeitos metalizados, perolados e holográficos

Para quem prefere unhas com brilho, o Memory Lane traz francesinha prateada texturizada, e o Visions combina azul-petróleo metalizado com pequenas estrelas douradas.

O Essence apresenta efeito holográfico em tons de lilás, rosa e azul, enquanto o Adorable tem base perolada e reflexos iridescentes.

O Pandora segue uma proposta mais minimalista, com base branca leitosa e detalhes dourados. Já o Secretly Yours aposta em um degradê rosa, e o New Season combina transição entre lilás e rosa com pequenas flores brancas.

Quanto custa a coleção imPRESS Switch On?

O preço sugerido pela KISS New York é de R$ 39,99 por embalagem. A edição limitada reúne os 11 modelos em diferentes estilos, permitindo escolher entre desenhos discretos, cores suaves e decorações mais marcantes.

A coleção integra a linha de unhas autocolantes imPRESS, voltada para quem busca uma alternativa prática para mudar a manicure.

Mais do que seguir uma tendência específica, a escolha do modelo depende do formato desejado, do estilo pessoal e da ocasião em que as unhas serão usadas.

