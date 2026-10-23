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Unha | Notícia

4 cores de esmalte que valorizam as mãos de mulheres maduras

Na hora de escolher o esmalte, acabamento, formato e preferência também entram em cena. Conheça 4 tonalidades que combinam delicadeza e sofisticação.

Por Myllena Wu Publicado em 23/10/2026 às 9:12
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Unhas vermelha cereja fechado em mãos maduras - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A manicure é um detalhe que pode mudar a proposta de um visual, mesmo quando a escolha é por unhas simples. Para mulheres maduras, encontrar uma cor que combine com o próprio estilo também passa por observar o acabamento, o comprimento das unhas e o efeito que se deseja criar.

Não existe uma tonalidade obrigatória para cada idade, mas algumas escolhas permitem explorar diferentes propostas sem depender de nail arts elaboradas.

Outro ponto importante é que a aparência das mãos não se resume ao esmalte. O cuidado com as unhas, a hidratação da pele e a manutenção da manicure também influenciam o resultado.

Para quem prefere um visual clássico, mas gosta de variar de vez em quando, vale observar como diferentes cores se comportam em unhas curtas ou médias e quais acabamentos fazem mais sentido para a rotina.

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Como escolher um esmalte elegante para mãos maduras?

A escolha pode começar pelo efeito desejado. Um esmalte mais próximo da cor natural das unhas cria uma proposta discreta, enquanto tonalidades intensas trazem contraste.

O acabamento também interfere: versões cremosas destacam a uniformidade da cor, e esmaltes com brilho ajudam a criar uma superfície mais luminosa.

1. Bege rosado

O bege rosado é uma opção para quem gosta de unhas discretas, mas prefere um nude com um pouco mais de cor. O fundo rosa diferencia a tonalidade dos beges tradicionais e cria uma aparência delicada.

Uma característica interessante é a possibilidade de combinar o esmalte com diferentes formatos de unha. Em versões translúcidas, o resultado fica mais próximo de uma manicure natural. Já a cobertura cremosa permite destacar a cor, especialmente quando aplicada em camadas uniformes.

2. Vermelho cereja fechado

O vermelho cereja fechado tem profundidade e oferece uma alternativa aos vermelhos mais abertos. A tonalidade cria contraste com a pele e pode funcionar como ponto de destaque em uma produção com roupas neutras.

Para quem prefere unhas curtas, a cor permite uma manicure marcante sem depender de desenhos ou detalhes adicionais. O acabamento brilhante também ajuda a destacar a intensidade do esmalte, enquanto a aplicação cuidadosa nas laterais contribui para um resultado mais uniforme.

3. Malva

O malva combina nuances de rosa, cinza e violeta, criando uma tonalidade menos convencional do que os rosas claros. É uma escolha para quem quer incluir cor na manicure, mas não procura um resultado muito vibrante.

A intensidade pode variar de acordo com a fórmula do esmalte. Tons mais acinzentados apresentam uma proposta discreta, enquanto versões com mais violeta deixam a cor evidente. Essa diferença permite adaptar a manicure ao gosto pessoal sem depender de uma única interpretação do malva.

4. Marrom café

O marrom café tem uma tonalidade profunda que pode ser explorada por quem gosta de esmaltes escuros. Diferentemente do preto, apresenta nuances quentes, que ficam especialmente evidentes em acabamentos cremosos.

A cor também permite variar a manicure durante o outono e o inverno, quando tons terrosos costumam aparecer nas combinações de roupas e acessórios. Em unhas curtas, o marrom cria um visual uniforme; em unhas médias, o comprimento permite observar melhor a profundidade da tonalidade.

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Como manter as unhas bonitas depois da manicure?

A durabilidade do esmalte depende da fórmula, da preparação das unhas e dos hábitos durante a rotina. Aplicar camadas finas, respeitar o tempo de secagem e usar um acabamento adequado são cuidados que ajudam a evitar marcas e descascamento precoce.

A hidratação das mãos também merece atenção, especialmente após o contato frequente com água e produtos de limpeza. O uso de creme para as mãos e óleo para cutículas ajuda a manter a região hidratada.

Mais do que escolher uma cor associada à idade, o importante é encontrar uma manicure que faça sentido para o estilo de cada mulher. Unhas bem cuidadas podem acompanhar tanto uma proposta discreta quanto uma produção mais marcante, sem precisar seguir regras de beleza.


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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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