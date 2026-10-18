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Unha | Notícia

5 cores de esmalte para quem ama unhas sofisticadas e discretas

Confira 5 cores de esmalte para quem ama unhas sofisticadas e discretas e transforme o seu visual com muita elegância. Veja as dicas!

Por Eduarda Barreto Publicado em 18/10/2026 às 8:22
Imagem de mulher elegante com unhas pintadas de marsala
Imagem de mulher elegante com unhas pintadas de marsala - Gerada com Inteligência Artificial

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Unhas sofisticadas não precisam de cores chamativas ou nail arts elaboradas. Tons discretos, acabamentos bem-feitos e uma esmaltação cuidadosa são suficientes para criar um visual elegante, versátil e atemporal.

Para quem gosta de manter as mãos bonitas sem abrir mão da simplicidade, algumas cores de esmalte são verdadeiros curingas.

Enquanto os tons claros criam um efeito clean e natural, as cores mais profundas acrescentam sofisticação sem deixar o visual exagerado.

5 cores de esmalte para apostar em unhas discretas e elegantes

1. Branco leitoso

O branco leitoso é perfeito para quem prefere unhas com aparência limpa e natural. Com cobertura suave, ele oferece um resultado delicado e combina com diferentes formatos, especialmente os ovais e amendoados.

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Versátil, o tom funciona tanto no dia a dia quanto em eventos formais, como casamentos e festas. Para conseguir uma esmaltação uniforme, aplique camadas finas e finalize com extra brilho, se desejar.

2. Rosa claro

O rosa claro é uma escolha certeira para quem gosta de unhas delicadas e românticas. A tonalidade combina facilmente com diferentes roupas e acessórios, sendo ideal para o trabalho, passeios e ocasiões especiais.

As versões translúcidas proporcionam um efeito natural, enquanto as cremosas oferecem maior cobertura. Com unhas bem cuidadas, o rosa claro cria um visual clássico sem exageros.

3. Marsala

O marsala mistura nuances de vinho, vermelho e marrom, resultando em uma cor elegante e marcante na medida certa. É uma alternativa para quem deseja fugir dos esmaltes claros sem apostar em tons muito vibrantes.

A tonalidade combina com roupas pretas, cinzas e terrosas, além de funcionar em diferentes estações do ano. O acabamento cremoso e brilhante ajuda a destacar a profundidade da cor.

4. Marrom mocassim

O marrom mocassim é uma opção moderna para quem procura uma cor discreta e menos óbvia que o nude tradicional. Suas nuances terrosas combinam com peças em bege, creme, preto e branco, criando uma composição harmoniosa.

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Em unhas curtas, o tom reforça o visual minimalista; em comprimentos médios, também valoriza formatos ovais e amendoados. Para manter a elegância, prefira acabamentos cremosos ou brilhantes.

5. Verde-oliva fechado

O verde-oliva fechado é ideal para quem deseja experimentar uma cor diferente sem perder a discrição. Com nuances verdes e terrosas, ele cria um visual contemporâneo e combina com roupas neutras, jeans e acessórios variados.

A tonalidade funciona bem em unhas curtas e médias, sendo uma alternativa interessante para quem costuma usar marrom, vinho ou nude. Um acabamento uniforme ajuda a valorizar a cor.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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