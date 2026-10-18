Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira 5 cores de esmalte para quem ama unhas sofisticadas e discretas e transforme o seu visual com muita elegância. Veja as dicas!

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Unhas sofisticadas não precisam de cores chamativas ou nail arts elaboradas. Tons discretos, acabamentos bem-feitos e uma esmaltação cuidadosa são suficientes para criar um visual elegante, versátil e atemporal.

Para quem gosta de manter as mãos bonitas sem abrir mão da simplicidade, algumas cores de esmalte são verdadeiros curingas.

Enquanto os tons claros criam um efeito clean e natural, as cores mais profundas acrescentam sofisticação sem deixar o visual exagerado.

5 cores de esmalte para apostar em unhas discretas e elegantes

1. Branco leitoso

O branco leitoso é perfeito para quem prefere unhas com aparência limpa e natural. Com cobertura suave, ele oferece um resultado delicado e combina com diferentes formatos, especialmente os ovais e amendoados.

Versátil, o tom funciona tanto no dia a dia quanto em eventos formais, como casamentos e festas. Para conseguir uma esmaltação uniforme, aplique camadas finas e finalize com extra brilho, se desejar.

2. Rosa claro

O rosa claro é uma escolha certeira para quem gosta de unhas delicadas e românticas. A tonalidade combina facilmente com diferentes roupas e acessórios, sendo ideal para o trabalho, passeios e ocasiões especiais.

As versões translúcidas proporcionam um efeito natural, enquanto as cremosas oferecem maior cobertura. Com unhas bem cuidadas, o rosa claro cria um visual clássico sem exageros.

3. Marsala

O marsala mistura nuances de vinho, vermelho e marrom, resultando em uma cor elegante e marcante na medida certa. É uma alternativa para quem deseja fugir dos esmaltes claros sem apostar em tons muito vibrantes.

A tonalidade combina com roupas pretas, cinzas e terrosas, além de funcionar em diferentes estações do ano. O acabamento cremoso e brilhante ajuda a destacar a profundidade da cor.

4. Marrom mocassim

O marrom mocassim é uma opção moderna para quem procura uma cor discreta e menos óbvia que o nude tradicional. Suas nuances terrosas combinam com peças em bege, creme, preto e branco, criando uma composição harmoniosa.

Em unhas curtas, o tom reforça o visual minimalista; em comprimentos médios, também valoriza formatos ovais e amendoados. Para manter a elegância, prefira acabamentos cremosos ou brilhantes.

5. Verde-oliva fechado

O verde-oliva fechado é ideal para quem deseja experimentar uma cor diferente sem perder a discrição. Com nuances verdes e terrosas, ele cria um visual contemporâneo e combina com roupas neutras, jeans e acessórios variados.

A tonalidade funciona bem em unhas curtas e médias, sendo uma alternativa interessante para quem costuma usar marrom, vinho ou nude. Um acabamento uniforme ajuda a valorizar a cor.

