5 cores de esmalte discretas para quem não abre mão da elegância
Cores delicadas podem transformar a manicure! De tons neutros a nuances pastéis, conheça cinco alternativas para variar a esmaltação com sutileza.
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Escolher a cor do esmalte também é uma forma de expressar estilo.
Enquanto tonalidades vibrantes costumam ganhar destaque na manicure, os tons discretos oferecem uma alternativa para quem prefere um visual delicado, versátil e fácil de combinar com diferentes roupas e ocasiões. E isso não significa ficar limitada ao branco, ao bege ou à tradicional francesinha.
Entre os neutros com fundo acinzentado e os tons pastel, há opções que acrescentam personalidade às unhas sem comprometer a leveza da produção.
A escolha pode variar conforme o gosto pessoal, o tom de pele e o efeito desejado: algumas cores deixam a manicure mais clássica, enquanto outras trazem um toque contemporâneo. Confira cinco tonalidades para considerar na próxima esmaltação.
Quais cores de esmalte são discretas e elegantes?
1. Nude rosado
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O nude rosado combina a neutralidade do bege com um fundo delicadamente cor-de-rosa. O resultado é uma manicure suave, que pode funcionar tanto em ambientes formais quanto em produções casuais.
A tonalidade também oferece versatilidade para diferentes estilos de unha, das mais curtas às alongadas. Para escolher a versão ideal, vale observar a intensidade do fundo rosado e o contraste com a pele.
2. Taupe
A mistura de cinza e marrom caracteriza o taupe, um neutro que foge dos beges mais tradicionais. A cor tem uma aparência sóbria e contemporânea, interessante para quem deseja variar a manicure sem apostar em tons muito chamativos.
Dependendo da fórmula, o esmalte pode apresentar um fundo mais frio ou puxado para o marrom. Essa variação permite encontrar versões que combinam com diferentes preferências.
3. Rosa chá
Mais fechado que o rosa-bebê, o rosa chá costuma apresentar uma nuance suave e levemente empoeirada. É uma alternativa para quem gosta de unhas rosadas, mas prefere uma cor menos açucarada e com aparência discreta.
A tonalidade pode ser usada em diferentes formatos de unha e combina com acabamentos cremosos, que deixam a cor uniforme e destacam sua suavidade.
4. Lavanda
Para quem quer sair dos neutros sem abrir mão da delicadeza, a lavanda é uma opção em tom pastel. O lilás suave acrescenta cor à manicure, mas mantém um efeito visual leve, especialmente em versões claras e de acabamento cremoso.
É uma escolha interessante para variar a paleta ao longo do ano sem recorrer a tonalidades intensas. A cobertura e a transparência dependem da fórmula do esmalte.
5. Amarelo-manteiga
O amarelo-manteiga é um pastel claro, de aparência cremosa, que ilumina as unhas sem a intensidade dos amarelos mais vivos. A tonalidade ganhou espaço entre as propostas de manicure que exploram cores suaves com um toque moderno.
Para manter o efeito delicado, versões claras e de acabamento uniforme são boas referências. O resultado combina com quem deseja experimentar uma cor diferente sem abandonar a proposta discreta.