5 cores de esmalte para deixar as unhas mais elegantes
Confira 5 cores de esmalte para deixar as unhas mais elegantes e transforme o seu visual com opções sofisticadas e modernas. Veja!
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Escolher a cor do esmalte pode parecer um detalhe simples, mas faz diferença no resultado da manicure.
Algumas tonalidades ajudam a criar um visual sofisticado, combinam com diferentes estilos e funcionam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.
Do nude clássico ao vermelho intenso, existem cores que atravessam tendências e continuam entre as favoritas de quem busca unhas elegantes. A escolha ideal depende do gosto pessoal, do acabamento desejado e da proposta de cada produção.
Se você quer renovar a manicure e apostar em tons versáteis, confira cinco cores de esmalte que podem deixar as unhas com uma aparência refinada.
5 cores de esmalte para apostar em unhas elegantes
1. Nude
O nude é um clássico para quem prefere unhas discretas e elegantes. Com variações entre bege, rosado, caramelo e marrom-claro, combina com diferentes looks e ocasiões, do ambiente de trabalho a eventos formais.
Para escolher o tom ideal, considere o efeito desejado: os nudes rosados transmitem delicadeza, enquanto os beges e caramelos criam uma aparência mais quente. Um acabamento uniforme valoriza ainda mais a manicure.
2. Vermelho clássico
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O esmalte vermelho é uma escolha tradicional para quem deseja unhas marcantes. Associada à confiança e à feminilidade, a cor combina com produções clássicas e modernas.
Tons abertos criam um visual vibrante, enquanto vermelhos mais fechados oferecem uma proposta sóbria. Para um resultado sofisticado, aposte em uma aplicação uniforme e acabamento brilhante.
3. Vinho
O vinho é ideal para quem gosta de cores intensas e elegantes. Com nuances de bordô e ameixa, cria uma manicure marcante e combina especialmente com roupas em tons neutros.
A tonalidade funciona em unhas curtas ou longas e pode ser usada durante todo o ano. Para valorizar a cor, prefira um esmalte com boa cobertura e acabamento uniforme.
4. Marrom
Os esmaltes marrons são uma alternativa sofisticada aos tons tradicionais. A paleta vai do café com leite ao chocolate intenso, permitindo criar desde manicures discretas até visuais mais marcantes.
Os tons claros combinam com produções minimalistas, enquanto os marrons escuros ficam elegantes com roupas pretas, brancas, beges e terrosas.
5. Rosa queimado
O rosa queimado é uma opção para quem gosta de unhas delicadas, mas procura uma alternativa ao rosa-claro. Com uma tonalidade mais fechada, equilibra romantismo e sofisticação.
Versátil, combina com diferentes estilos e ocasiões. Também fica bonito em unhas curtas, especialmente para quem prefere uma manicure discreta e contemporânea.