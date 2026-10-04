5 cores de esmaltes em tons fechados que combinam com mulheres elegantes
Nem só de nude vive uma unha elegante. Cinco tons fechados mostram como cores mais intensas podem ganhar um resultado refinado e versátil.
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Quando a ideia é escolher uma manicure com aparência sofisticada, os tons claros e neutros costumam aparecer entre as primeiras opções. Mas cores mais profundas também podem cumprir esse papel — e ainda acrescentar personalidade ao visual.
Marrom, vinho, verde, vermelho e azul, por exemplo, ganham outra leitura quando aparecem em versões fechadas.
São tonalidades que podem funcionar tanto em produções mais discretas quanto em combinações elaboradas, dependendo do acabamento e do restante do look.
Quais esmaltes em tons fechados combinam com um visual sofisticado?
1. Marrom café
O marrom café é uma alternativa para quem gosta de unhas escuras, mas quer fugir do preto. O Bolo de Chocolate, da Dailus, segue essa proposta com uma tonalidade inspirada no marrom profundo do chocolate.
Por ser um tom neutro e fechado, pode acompanhar diferentes cores de roupa e acessórios sem disputar atenção com a produção.
2. Vinho ameixa
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Entre o vermelho e o roxo, o vinho ameixa traz uma aparência mais profunda para as unhas. O Me Deixa Ameixa, da Risqué, é uma opção para quem quer uma cor intensa sem recorrer a um vermelho aberto.
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A tonalidade combina especialmente com a proposta de uma manicure mais clássica, mas tem profundidade suficiente para deixar o resultado menos óbvio.
3. Verde musgo
O verde musgo leva a manicure para uma direção menos tradicional. O Virtude, da Impala, aposta em uma versão fechada da cor, que pode funcionar como ponto de contraste em produções neutras.
É uma escolha interessante para quem quer sair do circuito de vermelhos e marrons, mas ainda prefere uma tonalidade discreta.
4. Vermelho cereja escuro
O vermelho continua sendo um clássico das unhas, mas a versão mais fechada muda completamente a proposta. O Cereja, da Colorama, entra justamente nessa categoria, com uma tonalidade que remete à fruta madura.
O resultado mantém a feminilidade associada ao vermelho, mas com uma aparência mais sóbria e menos vibrante.
5. Azul-marinho
Para fechar a seleção, o azul-marinho funciona como uma alternativa ao preto. O Noite Estrelada, da Risqué, traz a profundidade da cor escura sem abandonar a presença do azul.
É uma opção para quem quer uma manicure elegante, mas prefere inserir uma cor diferente na produção.