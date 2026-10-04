5 cores de esmaltes em tons fechados que combinam com mulheres elegantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nem só de nude vive uma unha elegante. Cinco tons fechados mostram como cores mais intensas podem ganhar um resultado refinado e versátil.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando a ideia é escolher uma manicure com aparência sofisticada, os tons claros e neutros costumam aparecer entre as primeiras opções. Mas cores mais profundas também podem cumprir esse papel — e ainda acrescentar personalidade ao visual.

Marrom, vinho, verde, vermelho e azul, por exemplo, ganham outra leitura quando aparecem em versões fechadas.

São tonalidades que podem funcionar tanto em produções mais discretas quanto em combinações elaboradas, dependendo do acabamento e do restante do look.

Quais esmaltes em tons fechados combinam com um visual sofisticado?

1. Marrom café

O marrom café é uma alternativa para quem gosta de unhas escuras, mas quer fugir do preto. O Bolo de Chocolate, da Dailus, segue essa proposta com uma tonalidade inspirada no marrom profundo do chocolate.

Por ser um tom neutro e fechado, pode acompanhar diferentes cores de roupa e acessórios sem disputar atenção com a produção.

2. Vinho ameixa

Entre o vermelho e o roxo, o vinho ameixa traz uma aparência mais profunda para as unhas. O Me Deixa Ameixa, da Risqué, é uma opção para quem quer uma cor intensa sem recorrer a um vermelho aberto.

LEIA TAMBÉM: 5 erros que fazem o esmalte descascar mais rápido nas unhas

A tonalidade combina especialmente com a proposta de uma manicure mais clássica, mas tem profundidade suficiente para deixar o resultado menos óbvio.

3. Verde musgo

O verde musgo leva a manicure para uma direção menos tradicional. O Virtude, da Impala, aposta em uma versão fechada da cor, que pode funcionar como ponto de contraste em produções neutras.

É uma escolha interessante para quem quer sair do circuito de vermelhos e marrons, mas ainda prefere uma tonalidade discreta.

4. Vermelho cereja escuro

O vermelho continua sendo um clássico das unhas, mas a versão mais fechada muda completamente a proposta. O Cereja, da Colorama, entra justamente nessa categoria, com uma tonalidade que remete à fruta madura.

O resultado mantém a feminilidade associada ao vermelho, mas com uma aparência mais sóbria e menos vibrante.

5. Azul-marinho

Para fechar a seleção, o azul-marinho funciona como uma alternativa ao preto. O Noite Estrelada, da Risqué, traz a profundidade da cor escura sem abandonar a presença do azul.

É uma opção para quem quer uma manicure elegante, mas prefere inserir uma cor diferente na produção.

