5 cores de esmalte elegantes e caras para deixar o visual impecável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça 5 cores de esmalte elegantes e com cara de ricas para deixar o seu visual impecável em qualquer ocasião. Veja as escolhas!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A escolha da cor do esmalte pode transformar completamente a aparência das mãos e complementar a produção.

Além de acompanhar tendências, algumas tonalidades são conhecidas por transmitir uma estética mais sofisticada, especialmente quando combinadas com unhas bem cuidadas e acabamentos discretos.

Cores profundas, neutras e clássicas conseguem criar aquele efeito de visual refinado sem depender de nail arts elaboradas.

Do azul petróleo ao nude escuro, existem opções para quem quer sair do básico e, ao mesmo tempo, manter a elegância.

5 cores de esmalte para uma aparência sofisticada e impecável



1. Azul petróleo

O azul petróleo é uma alternativa elegante para quem quer apostar em uma cor escura sem recorrer ao preto. A tonalidade mistura nuances de azul e verde e cria um resultado profundo e sofisticado nas unhas.

Por ser uma cor marcante, funciona muito bem em uma esmaltação uniforme. O acabamento cremoso ou brilhante ajuda a destacar a profundidade do tom e deixa as mãos com uma aparência mais polida.

O azul petróleo também combina com roupas em tons neutros, como preto, branco, bege e cinza, além de criar um contraste interessante com produções mais claras.

2. Marrom espresso

O marrom espresso é uma das melhores opções para quem gosta de tons escuros e quentes. Inspirado na cor intensa do café, ele transmite uma sensação de sofisticação e pode substituir o preto em diferentes ocasiões.

Nas unhas, o tom fica especialmente elegante com acabamento brilhante, que realça sua profundidade. Também é uma escolha versátil para o dia a dia, já que combina facilmente com diferentes estilos de roupa.

Para uma manicure ainda mais refinada, vale manter o formato das unhas simples e apostar em uma camada uniforme de esmalte.

3. Cinza urbano

O cinza urbano traz uma proposta contemporânea para a manicure. Mais discreto do que as cores vibrantes, ele consegue criar um visual sofisticado sem parecer excessivamente formal.

A tonalidade pode variar entre versões mais claras e outras próximas do grafite. Para o efeito elegante, os tons médios e escuros funcionam especialmente bem, principalmente quando recebem acabamento cremoso e uniforme.

Por ser neutro, o cinza também é fácil de combinar. Ele conversa com roupas pretas, brancas, azul-marinho e outros tons sóbrios, criando uma produção visualmente equilibrada.

4. Vermelho cereja

O vermelho cereja é uma versão mais profunda e sofisticada do vermelho tradicional. Com uma tonalidade intensa que pode se aproximar do vinho dependendo da formulação, ele chama atenção sem perder a elegância.

É uma escolha clássica para ocasiões especiais, mas também pode ser incorporada ao visual cotidiano. O acabamento brilhante ajuda a valorizar a cor e cria um efeito semelhante ao de uma manicure bem cuidada de salão.

Para deixar o resultado ainda mais sofisticado, uma esmaltação lisa costuma funcionar melhor do que excesso de detalhes. O próprio tom já é suficiente para criar destaque.

5. Nude escuro sofisticado

O nude escuro é perfeito para quem prefere uma manicure discreta, mas quer fugir dos tons muito claros. Dependendo do subtom, pode variar entre caramelo, marrom suave, bege profundo e tonalidades próximas ao café com leite.

A vantagem é a versatilidade. Por ser neutro, o nude escuro combina com praticamente qualquer produção e pode transmitir uma estética elegante sem chamar atenção excessivamente para as unhas.

Para encontrar a melhor versão, vale observar o subtom da pele e experimentar tonalidades mais quentes ou frias. Um tom que crie harmonia com a pele tende a deixar o resultado ainda mais sofisticado.

