5 erros que fazem o esmalte descascar mais rápido nas unhas

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Unhas descascando poucos dias depois da manicure podem ter relação com a rotina. Confira cuidados que ajudam a preservar o acabamento por mais tempo.

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Poucas coisas são tão frustrantes quanto sair da manicure com as unhas recém-esmaltadas e, dias depois, perceber que as pontinhas já começaram a descascar.

Embora a qualidade do esmalte tenha influência no resultado, a durabilidade da esmaltação também passa pela preparação das unhas e, principalmente, pelos hábitos mantidos depois do procedimento.

Contato frequente com água, produtos químicos, impactos e até o uso das unhas como ferramentas podem comprometer o acabamento. A preparação também merece atenção: unhas com resíduos ou alterações na superfície podem dificultar uma aplicação uniforme.

Por que o esmalte descasca tão rápido? Veja 5 erros comuns

1. Não preparar as unhas adequadamente

Antes de aplicar o esmalte, é importante que as unhas estejam limpas, lixadas e sem resíduos que possam atrapalhar a aderência. A preparação também é um momento para observar a condição da unha.

Sulamara Rodrigues, gerente da Spazzio Beauty, destaca que unhas que apresentam descamação, rachaduras, manchas, amarelamento ou quebra frequente merecem atenção.

Alterações persistentes não devem ser tratadas apenas como uma questão estética; nesse caso, a orientação é procurar um dermatologista.

2. Escolher a base sem considerar a necessidade das unhas

A base não precisa ser escolhida apenas pelo hábito ou pela embalagem mais conhecida. Existem diferentes produtos com propostas específicas, e a indicação deve considerar as características de cada unha.

Além de fazer parte da preparação, a camada aplicada antes da cor pode contribuir para o resultado final da esmaltação. Por isso, conhecer as necessidades das próprias unhas ajuda na escolha do produto.

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3. Aplicar muitas camadas e não esperar secar

A pressa depois da manicure é outro ponto que pode acabar com o resultado. Quanto mais camadas de esmalte são aplicadas, maior pode ser o tempo necessário para a secagem.

A recomendação da profissional é evitar atividades que pressionem ou batam nas unhas logo após a esmaltação. Produtos de secagem rápida também podem ser utilizados para finalizar, conforme a orientação de uso.

4. Lavar louça e mexer com produtos químicos sem proteção

Água e produtos de limpeza fazem parte da rotina, mas o contato frequente pode prejudicar tanto o esmalte quanto a pele e as unhas. Usar luvas durante tarefas domésticas é uma maneira simples de reduzir essa exposição.

A American Academy of Dermatology também recomenda proteger as unhas de produtos químicos agressivos e manter a região hidratada como parte dos cuidados.

5. Usar as unhas para abrir ou raspar objetos

Abrir latas, embalagens ou raspar superfícies com as próprias unhas pode criar pequenas lascas e impactos. Além de encurtar a vida útil da esmaltação, o hábito pode favorecer quebras e lesões.

Outro cuidado importante é observar alterações que persistam mesmo sem esmalte. Mudanças de cor, formato, textura ou crescimento podem ter diferentes causas e, quando não desaparecem, devem ser avaliadas por um profissional de saúde.

Estudos publicados em 2025 reforçam que algumas alterações ungueais podem estar associadas a condições dermatológicas ou sistêmicas.