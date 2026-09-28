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Mundial, Impala e Boca Rosa lançam coleção completa para cuidados com as unhas

Da preparação ao acabamento, Mundial, Impala e Boca Rosa reúnem alicate, base fortalecedora, 10 esmaltes e top coat em coleção de cuidados completa.

Por Myllena Wu Publicado em 28/09/2026 às 11:29
Imagem: coleção para cuidados com as unhas de Impala, Boca Rosa e Mundial
Imagem: coleção para cuidados com as unhas de Impala, Boca Rosa e Mundial - Reprodução/Instagram (@impala)

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Cuidar das unhas envolve mais etapas do que escolher a cor do esmalte. Preparação das cutículas, tratamento da superfície e finalização também fazem parte da rotina de quem prefere fazer a própria esmaltação ou trabalha profissionalmente com unhas.

É justamente essa sequência que Mundial, Impala e Boca Rosa decidiram reunir em uma nova coleção.

Lançada em setembro de 2026, a parceria marca a entrada da Boca Rosa na categoria de unhas e apresenta a primeira linha de esmaltes Efeito Gel da Impala. O portfólio reúne dois alicates Mundial, uma base fortalecedora, dez esmaltes de 11 ml e um Top Coat Efeito Gel.

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O que vem na coleção de Mundial, Impala e Boca Rosa?

A Mundial participa da coleção com dois modelos de alicate de cutículas.

  • O 729-PR é produzido em aço inox e traz a identidade visual da Boca Rosa em alto relevo, além de poder ser esterilizado em autoclave ou estufa.
  • Já o 759 vem em um conjunto com palito glitter rosa, que possui uma ponta chanfrada para auxiliar no afastamento das cutículas e outra em espiral para o acabamento da esmaltação.

A linha também inclui a Base BR, fortalecedora com biotina, metionina e silício. Segundo a descrição do produto, a fórmula foi desenvolvida para ajudar na resistência e reduzir a quebra das unhas, além de preparar a superfície para a aplicação do esmalte.

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Quais são as cores dos esmaltes Efeito Gel da Impala?

DIvulgação/Mundial, Impala e Boca Rosa/Cris Santoro
Imagem: Mundial, Impala e Boca Rosa lançam coleção completa para cuidados com as unhas - DIvulgação/Mundial, Impala e Boca Rosa/Cris Santoro

A coleção traz dez tons, todos com pincel flat e acabamento Efeito Gel. As cores foram batizadas a partir de referências da trajetória e dos produtos da Boca Rosa:

  • Da Maré: azul eletrizante
  • Sonhos: cintilante com micas rosas
  • Manaux: roxo uva
  • Jujuba: rosa claro
  • Cuscuz: amarelo manteiga com micas
  • Cocada: branco leitoso com micas
  • Lip Star: rosa com micas azuis
  • Efeito BR: rosa magenta
  • Caramelo Salgado: caramelo
  • Salvamor: vermelho fechado

A proposta da linha é oferecer alta cobertura, brilho intenso e maior durabilidade sem exigir o uso de cabine. A coleção também tem fórmula descrita como hipoalergênica, vegana e livre de testes em animais.

A coleção de Mundial, Impala e Boca Rosa chegou aos pontos de venda e ao e-commerce das marcas em setembro de 2026, com a revelação oficial durante a Beauty Fair, realizada em São Paulo.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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