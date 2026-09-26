5 cores de esmalte que vão dominar a primavera para apostar hoje
Descubra as 5 cores de esmalte que vão dominar a primavera e garanta um visual incrível. Escolha a sua favorita e aposte hoje mesmo!
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Com a chegada da primavera, as tendências de beleza ganham espaço para tons mais leves, vibrantes e luminosos.
Nas unhas, a estação combina cores delicadas com opções mais marcantes, permitindo variar o visual sem abrir mão da elegância.
Entre as apostas para a temporada estão tonalidades inspiradas na natureza, nos tons pastel e em cores clássicas que ganham uma aparência mais fresca.
5 cores de esmalte para arrasar na primavera.
1. Azul Névoa
O Azul Névoa aparece como uma opção delicada para quem gosta de fugir dos tons tradicionais sem escolher uma cor muito chamativa.
Com aparência suave e levemente acinzentada, a tonalidade transmite uma sensação de leveza e combina especialmente com propostas minimalistas.
Nas unhas, pode ser usado sozinho para um acabamento discreto ou acompanhado de detalhes em branco, como francesinhas, pequenas flores e desenhos abstratos. O tom também funciona bem tanto em unhas curtas quanto longas.
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2. Verde Matcha
Inspirado na tonalidade do tradicional chá japonês, o Verde Matcha traz para as unhas uma proposta natural e contemporânea.
Mais suave do que os verdes intensos, a cor combina com a estética fresh que costuma ganhar força durante os meses mais quentes.
A tonalidade pode aparecer em uma esmaltação completa ou ser usada em nail arts. Francesinha colorida, unhas alternadas e detalhes geométricos são algumas formas de incorporar o verde ao visual sem deixar a produção pesada.
3. Branco Leitoso
O Branco Leitoso continua entre as escolhas para quem prefere unhas clássicas, mas quer um acabamento mais moderno.
Diferentemente do branco totalmente opaco, a versão leitosa apresenta uma aparência translúcida e delicada, deixando as unhas com aspecto uniforme e luminoso.
A cor combina com praticamente qualquer produção e pode ser usada tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Para quem gosta de unhas discretas e elegantes, é uma opção que também funciona como base para diferentes tipos de nail art.
4. Vermelho Tomate
Para quem prefere uma cor mais intensa, o Vermelho Tomate aparece como uma alternativa vibrante para a primavera. O tom se aproxima dos vermelhos abertos e luminosos, trazendo mais destaque para as mãos.
A tonalidade pode ser usada em unhas de diferentes formatos e comprimentos e não exige muitos detalhes para chamar atenção.
Uma esmaltação uniforme já cria um visual marcante, enquanto francesinhas e desenhos minimalistas podem deixar a produção mais descontraída.
5. Pêssego Suave
Entre as cores mais delicadas da temporada, o Pêssego Suave combina a suavidade dos tons pastel com um toque quente e acolhedor.
A tonalidade fica entre o rosa, o laranja e o nude, criando um resultado discreto e feminino. É uma escolha versátil para quem quer atualizar a manicure sem apostar em cores muito fortes.
O pêssego também pode ser combinado com branco, dourado ou outros tons pastel em nail arts inspiradas na primavera.