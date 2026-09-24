Unhas "gummy": como funciona a tendência de esmaltação inspirada em gelatina?
A estética das balas de goma chegou à manicure! A nova coleção da Dailus aposta em esmaltes translúcidos e um top coat para reproduzir o efeito.
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Quem gosta de acompanhar as tendências de manicure já deve ter percebido que as unhas muito opacas vêm dividindo espaço com acabamentos mais translúcidos.
A proposta da vez é criar uma aparência semelhante à de uma calda brilhante ou de uma bala de goma: a cor aparece, mas deixa parte da unha visível, criando profundidade conforme novas camadas são aplicadas.
Esse visual está relacionado às chamadas syrup nails, popularizadas pela K-Beauty, e ganhou interpretações mais divertidas com referências às guloseimas e ao efeito tridimensional.
É nesse movimento que a Dailus apresenta a coleção Gimme Gummy, formada por seis esmaltes translúcidos e um top coat com acabamento 3D.
O que são as unhas gelatina?
A principal característica da tendência é justamente o equilíbrio entre cor e transparência. Em vez de entregar uma cobertura totalmente opaca logo na primeira aplicação, os esmaltes permitem construir a intensidade aos poucos.
O resultado pode ir de uma manicure mais delicada até uma cor mais evidente, dependendo da quantidade de camadas. A estética também conversa com referências dos anos 2000, especialmente pelo aspecto colorido, brilhante e levemente nostálgico.
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A coleção da Dailus explora essa proposta com seis tonalidades e todos têm acabamento gummy transparente.
Quais são as cores da coleção Gimme Gummy?
Os esmaltes receberam nomes inspirados no universo das balas de goma:
- Cheia de Goma é vermelho;
- Zerei o Saquinho, rosa-chiclete;
- Grudou no Dente, marrom-claro;
- Puxa-Puxa, lilás;
- Jujubeleza, rosa vibrante;
- e Minhoca na Cabeça, marrom profundo.
Cada vidrinho custa R$ 11,90, conforme o preço sugerido pela marca.
Para que serve o Top Gummy 3D?
A coleção também conta com o Top Gummy 3D, vendido por R$ 15,99. A cobertura foi desenvolvida para criar uma camada mais encorpada sobre a esmaltação, dando o chamado efeito plump, com aparência mais volumosa e brilho intenso.
Além do acabamento tridimensional, a Dailus informa que o produto oferece proteção, resistência e durabilidade à manicure.