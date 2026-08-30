4 cores de esmalte que são as favoritas das mulheres com estilo

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Quer deixar as unhas mais elegantes? Confira as cores de esmalte favoritas das mulheres estilosas e escolha os tons que combinam com qualquer ocasião!

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Escolher a cor do esmalte pode parecer apenas um detalhe da produção, mas a tonalidade usada nas unhas tem o poder de transformar o visual.

Algumas cores atravessam tendências, combinam com diferentes ocasiões e ajudam a criar uma aparência mais sofisticada e bem cuidada.

Para quem gosta de manter as unhas elegantes sem apostar sempre nos tons clássicos, existem opções que equilibram personalidade e versatilidade.

Além de funcionarem em diferentes comprimentos de unha, essas tonalidades podem ser combinadas com roupas e acessórios variados, tornando-se boas escolhas tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

Mulheres estilosas precisam ter essas 4 cores de esmalte

1. Vermelho queimado

O vermelho queimado é uma alternativa para quem gosta da intensidade do vermelho, mas procura uma tonalidade um pouco mais fechada e sofisticada. Com fundo terroso, ele pode variar entre nuances mais próximas do vinho, do terracota ou do vermelho amarronzado.

A cor combina especialmente bem com produções em tons neutros, como preto, bege, branco e marrom. Também funciona com peças mais coloridas, criando um contraste interessante sem deixar as unhas excessivamente chamativas.

Outra vantagem é que o vermelho queimado pode transmitir uma sensação de elegância sem perder a personalidade. É uma opção que funciona muito bem em unhas curtas, médias ou longas.

2. Rosa malva

O rosa malva é perfeito para quem procura uma cor delicada, mas não quer ficar apenas nos tradicionais tons de rosa-claro. A tonalidade costuma apresentar uma mistura equilibrada entre rosa, lilás e nuances levemente acinzentadas.

Por ser discreto, o malva combina facilmente com diferentes estilos. Ele pode acompanhar uma produção de trabalho, um look casual ou até mesmo um evento mais sofisticado.

A cor também é uma boa alternativa para quem gosta do efeito de unhas elegantes e discretas. Em formatos mais delicados, como unhas amendoadas ou ovais, o tom pode criar um resultado ainda mais refinado.

3. Verde oliva

Para quem quer sair dos tons tradicionais, o verde oliva é uma escolha cheia de personalidade. A tonalidade combina o verde com uma base mais fechada e terrosa, tornando-se menos vibrante do que outros tons da mesma família.

Apesar de ter uma presença marcante, o verde oliva é surpreendentemente versátil. Ele pode ser usado com roupas em preto, branco, marrom, caramelo e bege, além de combinar muito bem com peças em jeans.

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A cor também conversa com uma estética mais natural e contemporânea, sendo uma alternativa interessante para quem quer acompanhar tendências sem apostar em tons excessivamente chamativos.

4. Azul-marinho escuro

O azul-marinho escuro é uma das opções mais elegantes para quem gosta de cores profundas. Visualmente próximo do preto em alguns tipos de iluminação, ele apresenta uma nuance azulada que deixa a manicure mais interessante.

É uma escolha especialmente interessante para ocasiões noturnas, mas não precisa ficar restrita a festas. Quando combinado com um acabamento brilhante e unhas de comprimento curto ou médio, o tom pode funcionar muito bem no cotidiano.

A tonalidade também combina com acessórios prateados e dourados, permitindo diferentes possibilidades para compor o visual.

