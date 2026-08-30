4 cores de esmalte para mulheres que gostam de transmitir confiança
Quer manicures poderosas? Veja quatro tonalidades escuras e sofisticadas que ajudam a compor visuais discretos, mas cheios de personalidade.
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A escolha do esmalte pode parecer um detalhe pequeno na produção, mas a manicure também participa da construção de um visual.
Assim como roupas, acessórios e maquiagem, as cores carregam associações culturais e podem ajudar a comunicar diferentes estilos e intenções.
Para quem gosta de unhas sofisticadas e quer transmitir uma imagem de segurança, tons profundos são uma alternativa interessante. Azul-marinho, vinho, marrom chocolate e ameixa têm em comum a intensidade sem depender de cores extremamente vibrantes.
Isso não significa que uma determinada tonalidade seja capaz de mudar a personalidade de quem a usa.
A percepção das cores também varia conforme o contexto, a combinação com o restante do visual e, principalmente, o gosto pessoal. Ainda assim, algumas escolhas se tornaram clássicas justamente pela associação com elegância e personalidade.
Quais cores de esmalte passam uma imagem de confiança?
Tons escuros costumam chamar atenção de maneira mais discreta do que cores neon ou muito abertas. Para quem procura uma manicure que acompanhe, tanto produções formais, quanto looks mais casuais, quatro opções se destacam.
1. Azul-marinho
Profundo e sóbrio, o azul-marinho pode ser uma escolha para quem gosta da aparência clássica do preto, mas quer acrescentar um pouco de cor à manicure.
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A tonalidade combina com diferentes estilos e transmite uma sensação de seriedade e organização. Nas unhas, cria um resultado elegante sem necessariamente chamar atenção de maneira excessiva.
2. Vinho
O vinho está entre os tons que equilibram intensidade e sofisticação. Por ser uma cor mais fechada, pode deixar as mãos em evidência sem o impacto visual de um vermelho muito aberto.
A tonalidade também conversa facilmente com produções mais sofisticadas, sendo uma opção para quem quer uma manicure com personalidade e um toque dramático.
3. Marrom chocolate
O marrom chocolate ganhou espaço entre as opções de esmaltes neutros justamente por fugir dos beges e rosados tradicionais. Mais profundo, ele mantém a versatilidade dos tons neutros, mas acrescenta presença ao visual.
Para quem prefere demonstrar personalidade de maneira menos óbvia, é uma escolha interessante. O resultado tende a ser moderno e refinado, especialmente em unhas bem cuidadas.
4. Ameixa
O ameixa fica entre o roxo e os tons avermelhados escuros, criando uma alternativa para quem quer sair do vinho sem apostar em uma cor muito chamativa.
A profundidade da tonalidade deixa a manicure sofisticada, enquanto os reflexos arroxeados acrescentam personalidade. É uma opção que funciona especialmente bem para quem gosta de esmaltes escuros, mas procura variar a paleta.