4 cores de esmalte que toda mulher de bom gosto deveria ter

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Do clássico ao moderno, 4 cores de esmalte são indispensáveis para quem quer manter as unhas elegantes e sofisticadas em qualquer ocasião!

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Escolher a cor do esmalte pode parecer apenas um detalhe, mas a tonalidade das unhas ajuda a completar o visual e pode transmitir diferentes estilos.

Para quem gosta de uma aparência elegante e versátil, algumas cores funcionam como verdadeiros curingas e combinam com praticamente qualquer ocasião.

Em vez de apostar apenas nas tendências passageiras, vale investir em tons clássicos que permanecem sofisticados ao longo do tempo.

Cores neutras, discretas e fáceis de combinar podem acompanhar desde um look de trabalho até uma produção mais elaborada para eventos especiais.

4 cores de esmalte que merecem espaço garantido na sua coleção

1. Nude

O esmalte nude é um dos maiores clássicos quando o assunto é elegância. Por ter uma aparência discreta, ele combina facilmente com diferentes roupas, acessórios e estilos de maquiagem.

Existem diversas variações da cor, indo dos tons mais rosados e bege aos caramelos e amarronzados. Para escolher a opção ideal, vale considerar aquela que cria um contraste delicado com o tom natural da pele.

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Além de sofisticado, o nude é uma excelente escolha para ambientes profissionais e ocasiões formais. Nas unhas curtas ou compridas, proporciona um acabamento delicado e bem cuidado.

2. Vermelho clássico

O vermelho é uma daquelas cores que atravessam gerações sem perder espaço. Intenso, marcante e feminino, ele pode transformar uma produção simples e deixar as mãos em evidência.

Para quem busca um visual clássico, os vermelhos mais tradicionais são excelentes escolhas. Tons mais fechados, como vinho e bordô, também podem ser incorporados à coleção para criar uma aparência sofisticada, especialmente durante os meses mais frios.

A tonalidade funciona tanto em unhas curtas quanto longas e pode ser usada no dia a dia ou em ocasiões especiais.

3. Marrom

O marrom ganhou espaço no universo da beleza e se tornou uma alternativa elegante para quem deseja fugir dos tons mais tradicionais. A cor transmite uma sensação de sofisticação e pode deixar as unhas com uma aparência moderna.

Tons de chocolate, café e caramelo são especialmente versáteis. Os mais claros criam um resultado delicado, enquanto os escuros proporcionam um acabamento mais intenso.

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Outra vantagem é a facilidade para combinar a cor com roupas em tons neutros, terrosos ou até mesmo com peças mais vibrantes.

4. Branco leitoso

O branco leitoso é perfeito para quem prefere unhas delicadas, mas quer um resultado mais elaborado do que o esmalte transparente. Com acabamento suave e levemente translúcido, ele cria um efeito clean e refinado.

A cor também é uma ótima opção para quem gosta da estética minimalista. Pode ser usada sozinha ou servir como base para francesinhas e outras nail arts discretas.

Por ser neutro, o branco leitoso combina com qualquer produção e pode ser usado durante todo o ano.

Como manter as unhas sempre elegantes?

Uma boa escolha de cor fica ainda melhor quando as unhas estão bem cuidadas. Alguns hábitos simples ajudam a prolongar a aparência bonita da manicure: