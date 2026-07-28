5 cores de esmaltes que deixam as unhas com aparência de capa de revista
Clássicos atemporais e tons que dominam as tendências mostram que a escolha da cor faz toda a diferença para criar unhas com aparências elegantes.
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Uma manicure impecável não depende apenas da técnica de aplicação. A escolha da cor também influencia diretamente no resultado final, ajudando a transmitir uma imagem sofisticada, moderna e bem cuidada.
Não por acaso, algumas tonalidades aparecem com frequência em campanhas de moda, editoriais de beleza e nas mãos de celebridades.
Embora o acabamento, o brilho e a saúde das unhas façam parte do conjunto, determinadas cores têm o poder de valorizar ainda mais a manicure. Elas acompanham tendências, mas também atravessam temporadas sem perder o charme.
A seguir, conheça cinco esmaltes que ajudam a criar um visual elegante e fazem as unhas parecerem prontas para uma capa de revista.
Quais esmaltes deixam as unhas com aparência sofisticada?
1. Branco leitoso
O branco leitoso é um dos grandes favoritos das manicures quando o objetivo é criar um efeito natural e refinado. Sua cobertura suave proporciona um aspecto limpo, delicado e saudável às unhas, além de combinar facilmente com diferentes estilos e ocasiões.
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O tom também conversa com a tendência da beleza minimalista, valorizando mãos discretas, mas extremamente elegantes.
2. Vermelho cereja intenso
Poucas cores atravessam gerações com tanta força quanto o vermelho cereja. Presença constante em editoriais de moda, ele transmite sofisticação, confiança e personalidade sem abrir mão da elegância.
Além de funcionar bem em qualquer estação do ano, o tom combina tanto com produções clássicas quanto contemporâneas.
3. Rosa nude acetinado
Para quem prefere discrição, o rosa nude acetinado é uma aposta certeira. O acabamento delicado cria a impressão de unhas naturalmente bonitas e muito bem cuidadas.
Sua versatilidade permite que a cor acompanhe desde compromissos profissionais até eventos formais, sempre mantendo um visual refinado.
4. Marrom mocha
Os tons terrosos ganharam espaço nas passarelas e o marrom mocha se consolidou como uma das principais tendências dos últimos anos. Elegante e moderno, ele oferece uma alternativa sofisticada aos nudes tradicionais.
O resultado é uma manicure discreta, mas cheia de personalidade, perfeita para quem busca um toque contemporâneo.
5. Preto brilhante
O preto também pode transmitir sofisticação quando aplicado com acabamento espelhado e uniforme. Longe de parecer pesado, o esmalte cria um efeito marcante que remete ao universo fashion.
Muito presente em campanhas de moda, ele funciona especialmente bem para quem gosta de produções modernas e cheias de atitude.