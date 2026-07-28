fechar
Unha | Notícia

5 cores de esmaltes que deixam as unhas com aparência de capa de revista

Clássicos atemporais e tons que dominam as tendências mostram que a escolha da cor faz toda a diferença para criar unhas com aparências elegantes.

Por Myllena Wu Publicado em 28/07/2026 às 12:46 | Atualizado em 28/07/2026 às 12:54
Imagem de unhas vermelho cereja
Imagem de unhas vermelho cereja - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma manicure impecável não depende apenas da técnica de aplicação. A escolha da cor também influencia diretamente no resultado final, ajudando a transmitir uma imagem sofisticada, moderna e bem cuidada.

Não por acaso, algumas tonalidades aparecem com frequência em campanhas de moda, editoriais de beleza e nas mãos de celebridades.

Embora o acabamento, o brilho e a saúde das unhas façam parte do conjunto, determinadas cores têm o poder de valorizar ainda mais a manicure. Elas acompanham tendências, mas também atravessam temporadas sem perder o charme.

A seguir, conheça cinco esmaltes que ajudam a criar um visual elegante e fazem as unhas parecerem prontas para uma capa de revista.

Leia Também

Quais esmaltes deixam as unhas com aparência sofisticada?

1. Branco leitoso

O branco leitoso é um dos grandes favoritos das manicures quando o objetivo é criar um efeito natural e refinado. Sua cobertura suave proporciona um aspecto limpo, delicado e saudável às unhas, além de combinar facilmente com diferentes estilos e ocasiões.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O tom também conversa com a tendência da beleza minimalista, valorizando mãos discretas, mas extremamente elegantes.

2. Vermelho cereja intenso

Poucas cores atravessam gerações com tanta força quanto o vermelho cereja. Presença constante em editoriais de moda, ele transmite sofisticação, confiança e personalidade sem abrir mão da elegância.

Além de funcionar bem em qualquer estação do ano, o tom combina tanto com produções clássicas quanto contemporâneas.

3. Rosa nude acetinado

Para quem prefere discrição, o rosa nude acetinado é uma aposta certeira. O acabamento delicado cria a impressão de unhas naturalmente bonitas e muito bem cuidadas.

Sua versatilidade permite que a cor acompanhe desde compromissos profissionais até eventos formais, sempre mantendo um visual refinado.

4. Marrom mocha

Os tons terrosos ganharam espaço nas passarelas e o marrom mocha se consolidou como uma das principais tendências dos últimos anos. Elegante e moderno, ele oferece uma alternativa sofisticada aos nudes tradicionais.

O resultado é uma manicure discreta, mas cheia de personalidade, perfeita para quem busca um toque contemporâneo.

5. Preto brilhante

O preto também pode transmitir sofisticação quando aplicado com acabamento espelhado e uniforme. Longe de parecer pesado, o esmalte cria um efeito marcante que remete ao universo fashion.

Muito presente em campanhas de moda, ele funciona especialmente bem para quem gosta de produções modernas e cheias de atitude.

Leia também

Skincare: Como as novas tecnologias estão transformando os cuidados com a pele?
SKINCARE

Skincare: Como as novas tecnologias estão transformando os cuidados com a pele?
Layering: o que é, por que misturar perfumes e como criar sua assinatura olfativa?
LAYERING DE PERFUMES

Layering: o que é, por que misturar perfumes e como criar sua assinatura olfativa?

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu