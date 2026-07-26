5 esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante
Se a ideia é apostar em unhas sofisticadas, alguns tons se destacam por combinar com diferentes estilos e reforçar uma aparência sempre bem cuidada.
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A escolha do esmalte vai muito além das tendências do momento. Algumas cores atravessam temporadas porque conseguem transmitir sofisticação, confiança e cuidado com a aparência sem depender de efeitos extravagantes ou nail arts elaboradas.
Na moda e na beleza, tons clássicos costumam ser associados a um visual refinado justamente por sua versatilidade.
Eles combinam com diferentes ocasiões, valorizam as mãos e ajudam a compor uma imagem discreta, mas marcante. Se a intenção é apostar em unhas elegantes, estas cinco tonalidades merecem espaço na nécessaire.
5 esmaltes clássicos que valorizam as mãos e passam uma imagem refinada
1. Vermelho rubi
Poucas cores têm tanta força quanto o vermelho rubi. O tom transmite confiança, personalidade e sofisticação, além de nunca sair de moda.
Versátil, ele combina tanto com ambientes profissionais quanto com eventos sociais, tornando-se uma das escolhas mais tradicionais para quem busca um visual refinado.
2. Nude caramelo
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Mais quente do que os nudes rosados ou beges, o nude caramelo oferece um acabamento elegante sem chamar atenção em excesso.
A tonalidade harmoniza facilmente com diferentes tons de pele e passa a impressão de mãos sempre bem cuidadas, sendo uma excelente opção para o dia a dia.
3. Marrom espresso
O marrom espresso ganhou espaço nos últimos anos como alternativa sofisticada ao preto.
Profundo e contemporâneo, o tom transmite personalidade sem perder a elegância. É uma escolha interessante para quem prefere esmaltes escuros, mas deseja fugir das opções mais tradicionais.
4. Azul-marinho
O azul-marinho é uma cor clássica da moda que também funciona muito bem nas unhas.
Sofisticado e menos óbvio do que o vermelho ou o vinho, ele transmite segurança e equilíbrio, criando um visual elegante para quem gosta de inovar de maneira discreta.
5. Branco leitoso
Minimalista e delicado, o branco leitoso continua entre os esmaltes favoritos de quem aprecia uma estética limpa e atemporal.
Além de deixar as mãos com aparência impecável, a tonalidade combina com diferentes estilos e ocasiões, reforçando uma imagem de leveza e sofisticação.