5 esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se a ideia é apostar em unhas sofisticadas, alguns tons se destacam por combinar com diferentes estilos e reforçar uma aparência sempre bem cuidada.

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A escolha do esmalte vai muito além das tendências do momento. Algumas cores atravessam temporadas porque conseguem transmitir sofisticação, confiança e cuidado com a aparência sem depender de efeitos extravagantes ou nail arts elaboradas.

Na moda e na beleza, tons clássicos costumam ser associados a um visual refinado justamente por sua versatilidade.

Eles combinam com diferentes ocasiões, valorizam as mãos e ajudam a compor uma imagem discreta, mas marcante. Se a intenção é apostar em unhas elegantes, estas cinco tonalidades merecem espaço na nécessaire.

5 esmaltes clássicos que valorizam as mãos e passam uma imagem refinada

1. Vermelho rubi

Poucas cores têm tanta força quanto o vermelho rubi. O tom transmite confiança, personalidade e sofisticação, além de nunca sair de moda.

Versátil, ele combina tanto com ambientes profissionais quanto com eventos sociais, tornando-se uma das escolhas mais tradicionais para quem busca um visual refinado.

2. Nude caramelo

Mais quente do que os nudes rosados ou beges, o nude caramelo oferece um acabamento elegante sem chamar atenção em excesso.

A tonalidade harmoniza facilmente com diferentes tons de pele e passa a impressão de mãos sempre bem cuidadas, sendo uma excelente opção para o dia a dia.

3. Marrom espresso

O marrom espresso ganhou espaço nos últimos anos como alternativa sofisticada ao preto.

Profundo e contemporâneo, o tom transmite personalidade sem perder a elegância. É uma escolha interessante para quem prefere esmaltes escuros, mas deseja fugir das opções mais tradicionais.

4. Azul-marinho

O azul-marinho é uma cor clássica da moda que também funciona muito bem nas unhas.

Sofisticado e menos óbvio do que o vermelho ou o vinho, ele transmite segurança e equilíbrio, criando um visual elegante para quem gosta de inovar de maneira discreta.

5. Branco leitoso

Minimalista e delicado, o branco leitoso continua entre os esmaltes favoritos de quem aprecia uma estética limpa e atemporal.

Além de deixar as mãos com aparência impecável, a tonalidade combina com diferentes estilos e ocasiões, reforçando uma imagem de leveza e sofisticação.

