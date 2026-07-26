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5 esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante

Se a ideia é apostar em unhas sofisticadas, alguns tons se destacam por combinar com diferentes estilos e reforçar uma aparência sempre bem cuidada.

Por Myllena Wu Publicado em 26/07/2026 às 9:04
Imagem de unhas azul marinho
Imagem de unhas azul marinho - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A escolha do esmalte vai muito além das tendências do momento. Algumas cores atravessam temporadas porque conseguem transmitir sofisticação, confiança e cuidado com a aparência sem depender de efeitos extravagantes ou nail arts elaboradas.

Na moda e na beleza, tons clássicos costumam ser associados a um visual refinado justamente por sua versatilidade.

Eles combinam com diferentes ocasiões, valorizam as mãos e ajudam a compor uma imagem discreta, mas marcante. Se a intenção é apostar em unhas elegantes, estas cinco tonalidades merecem espaço na nécessaire.

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5 esmaltes clássicos que valorizam as mãos e passam uma imagem refinada

1. Vermelho rubi

Poucas cores têm tanta força quanto o vermelho rubi. O tom transmite confiança, personalidade e sofisticação, além de nunca sair de moda.

Versátil, ele combina tanto com ambientes profissionais quanto com eventos sociais, tornando-se uma das escolhas mais tradicionais para quem busca um visual refinado.

2. Nude caramelo

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Mais quente do que os nudes rosados ou beges, o nude caramelo oferece um acabamento elegante sem chamar atenção em excesso.

A tonalidade harmoniza facilmente com diferentes tons de pele e passa a impressão de mãos sempre bem cuidadas, sendo uma excelente opção para o dia a dia.

3. Marrom espresso

O marrom espresso ganhou espaço nos últimos anos como alternativa sofisticada ao preto.

Profundo e contemporâneo, o tom transmite personalidade sem perder a elegância. É uma escolha interessante para quem prefere esmaltes escuros, mas deseja fugir das opções mais tradicionais.

4. Azul-marinho

O azul-marinho é uma cor clássica da moda que também funciona muito bem nas unhas.

Sofisticado e menos óbvio do que o vermelho ou o vinho, ele transmite segurança e equilíbrio, criando um visual elegante para quem gosta de inovar de maneira discreta.

5. Branco leitoso

Minimalista e delicado, o branco leitoso continua entre os esmaltes favoritos de quem aprecia uma estética limpa e atemporal.

Além de deixar as mãos com aparência impecável, a tonalidade combina com diferentes estilos e ocasiões, reforçando uma imagem de leveza e sofisticação.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Integra o SJCC desde 2021 como analista de SEO, com foco em análise e curadoria de dados, produção de conteúdo, estratégias e monitoramento.

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