Manicure japonesa conquista espaço em 2026 e vira aposta de quem busca unhas naturais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnica que dispensa esmalte colorido e prioriza o brilho natural acompanha a alta da estética minimalista e do autocuidado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A busca por uma beleza mais natural continua influenciando tendências em 2026 e, desta vez, chegou com força ao universo das unhas. Depois do sucesso da maquiagem de acabamento leve e dos cuidados voltados à saúde da pele, a manicure japonesa voltou aos holofotes por valorizar o aspecto natural das unhas, sem recorrer a esmaltes coloridos ou alongamentos.

A técnica, criada no Japão há décadas, ganhou novo fôlego nas redes sociais ao acompanhar o movimento conhecido como clean girl aesthetic, que prioriza produções discretas, pele viçosa e uma rotina de beleza mais simples. Em vez de esconder a unha sob camadas de esmalte, o procedimento busca realçar sua aparência natural por meio de polimento e ingredientes nutritivos.

O que é a manicure japonesa?

Diferentemente das manicures tradicionais, a técnica utiliza uma pasta rica em minerais naturais, cera de abelha e outros ativos nutritivos, seguida da aplicação de um pó ultrafino que é polido sobre a unha. O resultado é um brilho intenso e saudável, semelhante ao de um esmalte incolor, mas obtido sem o uso de produtos pigmentados.

A proposta é fortalecer a lâmina ungueal ao mesmo tempo em que proporciona um acabamento elegante e discreto.

Por que ela voltou a fazer sucesso?

A tendência acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a priorizar tratamentos menos agressivos e mais focados na saúde das unhas.

Entre os principais motivos para a popularização da manicure japonesa estão:

Brilho natural

O acabamento deixa as unhas com aparência saudável e bem cuidada, dispensando esmaltes coloridos para quem prefere um visual minimalista.

Pausa para as unhas

Quem faz uso frequente de esmaltação em gel, fibra ou alongamentos costuma recorrer à técnica como uma forma de permitir que as unhas naturais se recuperem entre um procedimento e outro.

Ingredientes nutritivos

A combinação de minerais, ceras naturais e pós específicos ajuda a melhorar a aparência das unhas, deixando-as mais uniformes e com brilho duradouro.

Combina com a estética minimalista

A manicure japonesa conversa diretamente com tendências que valorizam uma aparência leve, sofisticada e sem excessos, acompanhando o crescimento das rotinas de beleza simplificadas.

Baixa manutenção

Sem esmalte para descascar, o brilho diminui gradualmente ao longo das semanas, mantendo as unhas com aspecto bonito por mais tempo e reduzindo a necessidade de retoques frequentes.

Valoriza unhas curtas

Ao contrário de tendências que apostam em comprimentos exagerados, o foco está no formato natural das unhas. Por isso, a técnica funciona especialmente bem em unhas curtas e médias.

Um ritual de autocuidado

O processo é feito de forma cuidadosa e busca proporcionar uma experiência relaxante, unindo tratamento e beleza em uma única sessão.

Em um momento em que consumidores procuram alternativas mais sustentáveis e menos agressivas para os cuidados pessoais, a técnica aparece como uma opção para quem deseja mãos elegantes, unhas saudáveis e um visual que valoriza a naturalidade sem abrir mão do acabamento sofisticado.