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Unha | Notícia

Manicure japonesa conquista espaço em 2026 e vira aposta de quem busca unhas naturais

Técnica que dispensa esmalte colorido e prioriza o brilho natural acompanha a alta da estética minimalista e do autocuidado

Por Bianca Tavares Publicado em 25/07/2026 às 18:41
Imagem de japonesa fazendo a própria unha
Imagem de japonesa fazendo a própria unha - Magnific

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A busca por uma beleza mais natural continua influenciando tendências em 2026 e, desta vez, chegou com força ao universo das unhas. Depois do sucesso da maquiagem de acabamento leve e dos cuidados voltados à saúde da pele, a manicure japonesa voltou aos holofotes por valorizar o aspecto natural das unhas, sem recorrer a esmaltes coloridos ou alongamentos.

A técnica, criada no Japão há décadas, ganhou novo fôlego nas redes sociais ao acompanhar o movimento conhecido como clean girl aesthetic, que prioriza produções discretas, pele viçosa e uma rotina de beleza mais simples. Em vez de esconder a unha sob camadas de esmalte, o procedimento busca realçar sua aparência natural por meio de polimento e ingredientes nutritivos.

O que é a manicure japonesa?

Diferentemente das manicures tradicionais, a técnica utiliza uma pasta rica em minerais naturais, cera de abelha e outros ativos nutritivos, seguida da aplicação de um pó ultrafino que é polido sobre a unha. O resultado é um brilho intenso e saudável, semelhante ao de um esmalte incolor, mas obtido sem o uso de produtos pigmentados.

A proposta é fortalecer a lâmina ungueal ao mesmo tempo em que proporciona um acabamento elegante e discreto.

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Por que ela voltou a fazer sucesso?

A tendência acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a priorizar tratamentos menos agressivos e mais focados na saúde das unhas.

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Entre os principais motivos para a popularização da manicure japonesa estão:

Brilho natural

O acabamento deixa as unhas com aparência saudável e bem cuidada, dispensando esmaltes coloridos para quem prefere um visual minimalista.

Pausa para as unhas

Quem faz uso frequente de esmaltação em gel, fibra ou alongamentos costuma recorrer à técnica como uma forma de permitir que as unhas naturais se recuperem entre um procedimento e outro.

Ingredientes nutritivos

A combinação de minerais, ceras naturais e pós específicos ajuda a melhorar a aparência das unhas, deixando-as mais uniformes e com brilho duradouro.

Combina com a estética minimalista

A manicure japonesa conversa diretamente com tendências que valorizam uma aparência leve, sofisticada e sem excessos, acompanhando o crescimento das rotinas de beleza simplificadas.

Baixa manutenção

Sem esmalte para descascar, o brilho diminui gradualmente ao longo das semanas, mantendo as unhas com aspecto bonito por mais tempo e reduzindo a necessidade de retoques frequentes.

Valoriza unhas curtas

Ao contrário de tendências que apostam em comprimentos exagerados, o foco está no formato natural das unhas. Por isso, a técnica funciona especialmente bem em unhas curtas e médias.

Um ritual de autocuidado

O processo é feito de forma cuidadosa e busca proporcionar uma experiência relaxante, unindo tratamento e beleza em uma única sessão.

Em um momento em que consumidores procuram alternativas mais sustentáveis e menos agressivas para os cuidados pessoais, a técnica aparece como uma opção para quem deseja mãos elegantes, unhas saudáveis e um visual que valoriza a naturalidade sem abrir mão do acabamento sofisticado.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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