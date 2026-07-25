10 cores de esmaltes que serão tendência na Primavera 2026

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Com a proximidade dos dias mais quentes e floridos, a temporada de transição pede uma renovação imediata no nécessaire de beleza.

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A paleta de esmaltes para a Primavera 2026, que começa dia 22 de setembro, chega equilibrando perfeitamente a suavidade dos dias ensolarados com a energia vibrante típica da estação.

Esqueça a mesmice: a ordem da vez é misturar o minimalismo sofisticado com toques de cor cheios de personalidade.Prepare o alicate e o extra brilho, porque reunimos as 10 cores de esmaltes que vão dominar as mãos nos próximos meses.

1. Amarelo Manteiga (Butter Yellow)

O queridinho do momento continua firme e forte, consolidando-se como a alternativa moderna aos nudes tradicionais. O amarelo manteiga traz um toque de suavidade, romantismo e muita delicadeza. É perfeito para quem quer fugir do óbvio sem carregar no visual, além de valorizar peles levemente bronzeadas pelo sol da primavera.

2. Lavanda e Lilás Pastel

A cartela dos tons pastéis ganha fôlego renovado com o lavanda. Remetendo ao frescor e à calmaria dos campos floridos, o lilás suave transita muito bem entre o romântico e o moderno. Funciona tanto em esmaltação inteira quanto como base para francesinhas coloridas e nail arts minimalistas.

3. Verde Menta e Verde-Água (Acquacore)

Inspirada na natureza e na tendência acquacore (estética de águas cristalinas), a família dos verdes claros chega com tudo. O verde menta e o verde-água trazem um ar revigorante para as unhas, sendo apostas certeiras para quem busca um visual limpo, elegante e super alinhado com o clima primaveril.

4. Laranja Tangerina e Coral

A primavera pede energia, e os tons quentes respondem por isso à altura. O laranja tangerina e o coral vibrante aparecem para injetar vitalidade imediata ao look. Seja em uma esmaltação sólida ou em detalhes degradê e aura nails, essa cor é a cara dos dias alegres e ensolarados.

5. Branco Cintilante (Glazed Donut Nails)

A estética minimalista e as unhas com acabamento perolado continuam em alta absoluta. O branco cintilante, que lembra o efeito glam de um doce glaceado, garante um aspecto limpo, sofisticado e extremamente polido. É o curinga perfeito para quem ama unhas discretas, mas com um toque de modernidade.

6. Azul Celeste

Enquanto os tons profundos como o cobalto continuam em alta, é o azul celeste que rouba a cena nos dias de primavera. Suave e sereno, ele lembra o céu limpo da estação e traz um ar jovial e arejado para as mãos. Fica deslumbrante tanto em acabamento cremoso quanto acetinado.

7. Rosa Nude/Rosado Romântico

Delicado e atemporal, o rosa bebê ou nude rosado permanece forte na preferência de quem não abre mão da discrição com feminilidade. Ele transmite cuidado e elegância natural, adaptando-se com facilidade a qualquer ambiente, do escritório aos eventos de fim de semana.

8. Vermelho Tomate e Cereja

O clássico que nunca sai de moda ganha uma energia renovada na primavera. Os vermelhos de subtons mais abertos, vibrantes e frutados (como o tomate e o cereja) trazem atitude e sofisticação instantânea. É a escolha definitiva para quem quer uma manicure marcante e fashionista.

9. Marrom Quente/Doce de Leite

Provando que os tons terrosos ultrapassaram a barreira do inverno, o marrom em nuances quentes (como o doce de leite e o chocolate com leite) garante um visual de "luxo silencioso" (quiet luxury). Eles oferecem uma alternativa sóbria e refinada para quem quer fugir dos esmaltes escuros tradicionais.

10. Prata e Efeitos Metálicos

Para fechar a lista com brilho, os acabamentos metalizados e cromados continuam em evidência. O prata cromado, seja cobrindo toda a unha ou aplicado apenas em detalhes geométricos e francesinhas invertidas, traz um toque futurista e urbano que contrasta de forma fashion com a leveza da primavera.

É importante lembrar que o acabamento dita o ritmo da temporada de 2026. Aposte em efeitos em gel para maior durabilidade, ou brinque com o acabamento jelly (translúcido) para dar um toque moderno e leve às suas cores favoritas. Qual dessas tendências vai direto para as suas unhas?

