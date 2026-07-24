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Risqué e KitKat lançam coleção de esmaltes com cheiro de chocolate; veja as cores

Além das tendências de cores para 2026, a coleção aposta em uma proposta multissensorial que combina esmaltes perfumados e edição limitada.

Por Myllena Wu Publicado em 24/07/2026 às 10:18
Imagem da nova coleção de esmaltes da Risqué e KitKat
Imagem da nova coleção de esmaltes da Risqué e KitKat - Divulgação/Risqué

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O universo da beleza continua apostando em experiências que vão além da estética. Depois da popularização de produtos inspirados em fragrâncias e sabores, uma nova parceria une esmaltação e chocolate em uma proposta voltada para quem busca transformar o momento de autocuidado em uma experiência sensorial.

A novidade é fruto da colaboração entre Risqué, marca do Grupo Coty, e KitKat, da Nestlé. A coleção reúne nove esmaltes inspirados nas principais tendências de cores para 2026 e traz como diferencial uma tecnologia que libera aroma de chocolate após a secagem das unhas.

Como funciona o esmalte com cheiro de chocolate?

Divulgação/Risqué
Imagem de divulgação da coleção de Kit Kat e Risqué, que conta com cheirinho de chocolate - Divulgação/Risqué

Segundo a Risqué, a fragrância só é percebida depois que o esmalte seca completamente. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com uma casa de fragrâncias e teve como objetivo reproduzir o aroma do chocolate sem interferir na aplicação ou no desempenho do produto.

A Coty também informa que realizou um estudo de neurociência para avaliar como os estímulos visuais, táteis e olfativos influenciam a experiência de uso.

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Entre os resultados divulgados pela empresa, 76,5% dos participantes afirmaram que, após a esmaltação, as unhas "dão água na boca". Apesar da proposta inspirada no chocolate, as marcas reforçam que os esmaltes são cosméticos e não são comestíveis.

Quais são as cores da coleção?

A linha conta com nove esmaltes, divididos entre acabamentos metálico, cremoso e efeito especial.

Divulgação/Risqué
Imagem da nova coleção de Risqué e KitKat - Divulgação/Risqué

  • Entre os metálicos estão KitKat Mania, um vermelho inspirado na embalagem do chocolate; Choco Cósmico, marrom escuro com brilho dourado; Meu Wafervorito, amarelo manteiga; e O Break Perfeito Existe, em tom lilás.
  • Já os cremosos incluem Vem Kit Kero, marrom inspirado no chocolate ao leite; Amor à Primeira Mordida, rosa vibrante; Crocante na Medida, verde contemporâneo; e Só Mais um Pedacinho, em tom caramelo.
  • A coleção também traz Eu Mereço Esse Glow, esmalte de efeito azul desenvolvido para criar combinações e adicionar brilho às unhas.

Quando a coleção chega às lojas?

Divulgação/Risqué
Imagem de divulgação da coleção de Kit Kat e Risqué - Divulgação/Risqué

Os esmaltes estarão disponíveis a partir de 3 de agosto nas principais redes de farmácias, supermercados, perfumarias e na Loja Coty.

Segundo a Risqué, todos os produtos mantêm características já presentes no portfólio da marca, como secagem rápida, longa duração, alto brilho, fórmula hipoalergênica e certificação cruelty-free.

A coleção será comercializada em edição limitada, com preço sugerido de R$ 9,99 por unidade, enquanto durarem os estoques.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). Integra o SJCC desde 2021 como analista de SEO, com foco em análise e curadoria de dados, produção de conteúdo, estratégias e monitoramento.

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