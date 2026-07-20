Ideias de unhas para o inverno com inspirações de famosas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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As mudanças de estações também representam transformações nos estilos. Se você gosta de ficar por dentro das principais tendências do momento, essa matéria é perfeita!

O portal da Capricho separou uma lista com as cinco unhas que mais combinam com o inverno e são inspirações de celebridades como Sabrina Carpenter, Jennie, Zendaya e mais. Confira mais abaixo.

Vinho escuro

A tonalidade mais fechada e clássica aparece nas mãos de Gracie Abrams. Betina Goldstein é a nail designer responsável pela criação.

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Brilhante

Zola Ganzorigt é a profissional que costuma fazer as unhas de Sabrina Carpenter e Jennie. Ela aposta em versões mais ousadas e brilhantes para as duas.





Vermelho vibrante

Ainda pela mesma artista, Kylie Jenner aparece com um vermelho aberto que é ideal para acrescentar um pouco de cor em produções mais neutras.

Pretinho básico

Zendaya deu o que falar durante as últimas premières e suas unhas não passaram despercebidas. Apesar de ser um pretinho básico, demonstra a versatilidade da cor e como pode encaixar em qualquer look.

Qual foi a sua favorita?