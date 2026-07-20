Ideias de unhas para o inverno com inspirações de famosas
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As mudanças de estações também representam transformações nos estilos. Se você gosta de ficar por dentro das principais tendências do momento, essa matéria é perfeita!
O portal da Capricho separou uma lista com as cinco unhas que mais combinam com o inverno e são inspirações de celebridades como Sabrina Carpenter, Jennie, Zendaya e mais. Confira mais abaixo.
Vinho escuro
A tonalidade mais fechada e clássica aparece nas mãos de Gracie Abrams. Betina Goldstein é a nail designer responsável pela criação.
Brilhante
Zola Ganzorigt é a profissional que costuma fazer as unhas de Sabrina Carpenter e Jennie. Ela aposta em versões mais ousadas e brilhantes para as duas.
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Vermelho vibrante
Ainda pela mesma artista, Kylie Jenner aparece com um vermelho aberto que é ideal para acrescentar um pouco de cor em produções mais neutras.
Pretinho básico
Zendaya deu o que falar durante as últimas premières e suas unhas não passaram despercebidas. Apesar de ser um pretinho básico, demonstra a versatilidade da cor e como pode encaixar em qualquer look.
Qual foi a sua favorita?