3 cores esmaltes que passam uma imagem de mulher bem-sucedida e elegante
As tendências mudam a cada temporada, mas alguns esmaltes permanecem em alta justamente por transmitirem confiança, equilíbrio e estética sofisticada.
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A escolha do esmalte vai muito além de acompanhar as tendências da estação. Assim como roupas, acessórios e maquiagem, a cor aplicada nas unhas também ajuda a compor a imagem pessoal e pode transmitir diferentes sensações, como delicadeza, modernidade, criatividade ou sofisticação.
Embora nenhuma tonalidade determine sucesso ou elegância, algumas cores se consolidaram ao longo dos anos por estarem presentes em produções clássicas e atemporais.
São opções versáteis, que combinam com diferentes ocasiões e continuam entre as favoritas de quem prefere um visual refinado.
Estes 3 esmaltes sofisticados nunca saem de moda entre mulheres elegantes
Vermelho cereja profundo
Poucas cores são tão tradicionais quanto o vermelho cereja profundo. Elegante e marcante, o tom atravessa gerações sem perder espaço e continua sendo uma das escolhas mais clássicas da esmaltação.
A tonalidade transmite personalidade, confiança e sofisticação, equilibrando intensidade e requinte. Por isso, costuma aparecer tanto em ambientes corporativos quanto em eventos sociais, funcionando bem em diferentes formatos e comprimentos de unhas.
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Nude amendoado
Os esmaltes em tom nude seguem entre os maiores símbolos da elegância discreta, especialmente quando puxam para nuances amendoadas.
A cor cria um acabamento delicado, harmonioso e extremamente versátil, valorizando as mãos sem chamar atenção em excesso.
Além disso, combina facilmente com qualquer produção, desde looks casuais até composições formais, reforçando a sensação de cuidado e de visual sempre bem alinhado.
Marrom mocha (café com leite)
Nos últimos anos, o marrom mocha conquistou espaço entre as principais tendências de beleza. A tonalidade, inspirada no café com leite, oferece uma alternativa sofisticada aos tradicionais esmaltes pretos e vermelhos.
Com fundo quente e acabamento elegante, o tom transmite modernidade sem abrir mão da discrição. O resultado é um visual contemporâneo, luxuoso e fácil de combinar com diferentes estilos, especialmente durante as estações mais frias, quando cores terrosas costumam ganhar destaque.