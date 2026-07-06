Impala lança collab com a Disney e aposta em sucessos dos anos 2000

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Filmes e séries que fizeram sucesso na Disney servem de inspiração para a nova linha da Impala, que aposta em cores vibrantes e diferentes efeitos.

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Quem cresceu assistindo às produções do Disney Channel provavelmente reconhece, até hoje, músicas, personagens e cenas que marcaram uma geração.

Esse sentimento de nostalgia continua influenciando moda, beleza e entretenimento, transformando referências dos anos 2000 em tendência também no universo das unhas.

Seguindo esse movimento, a Impala apresentou uma coleção inspirada em títulos que fizeram sucesso na programação do canal.

A linha reúne oito esmaltes baseados em filmes e séries como Hannah Montana, High School Musical, Camp Rock e Feiticeiros de Waverly Place, apostando em acabamentos que estão entre as principais tendências de manicure em 2026.

O que tem na coleção da Impala inspirada no Disney Channel?

O grande destaque do lançamento é o efeito cat eye magnético, presente em quatro esmaltes da coleção.

A tecnologia utiliza partículas magnéticas que, quando ativadas com um ímã (vendido separadamente), criam reflexos que mudam conforme a incidência da luz e o movimento das mãos.

Além do acabamento magnético, a linha também inclui esmaltes metalizados e com glitter, oferecendo diferentes propostas para quem prefere brilho intenso ou efeitos mais discretos.

Segundo Renan Borges, coordenador de Marketing da Impala, "A Coleção Impala Disney Channel nasce do desejo da marca de traduzir um movimento cultural muito presente entre nossas consumidoras — a nostalgia dos anos 2000 — em uma proposta colecionável."

Quais séries e filmes inspiraram os novos esmaltes?

Imagem dos esmaltes da nova coleção da Impala em parceria com a Disney que resgata sucessos dos anos 2000 - Divulgação/Impala

A coleção foi organizada em quatro duplas, cada uma inspirada em uma produção do Disney Channel:

High School Musical : Wildcats (vinho cat eye) e East High (dourado metalizado);

: Wildcats (vinho cat eye) e East High (dourado metalizado); Camp Rock : This is Me (preto cat eye) e We Rock (prata metalizado);

: This is Me (preto cat eye) e We Rock (prata metalizado); Hannah Montana : Pop Star World (roxo cat eye) e Country Girl (rosa metalizado);

: Pop Star World (roxo cat eye) e Country Girl (rosa metalizado); Feiticeiros de Waverly Place: Seu Lado Mágico (vermelho cat eye) e Feiticeiro da Família (azul com glitter).

A proposta é transformar cada dupla em um conjunto colecionável, fazendo referência aos universos de cada franquia.

Por que a nostalgia dos anos 2000 continua em alta na beleza?

A estética inspirada nos anos 2000 permanece entre as principais tendências da moda e da beleza. Cores vibrantes, acabamentos metálicos, muito brilho e referências à cultura pop voltaram a aparecer tanto nas redes sociais quanto nas coleções de diferentes marcas.

Nesse cenário, a Impala utiliza personagens e produções que marcaram uma geração para dialogar com consumidores que cresceram acompanhando essas histórias.

Além do apelo nostálgico, a coleção reúne características já presentes no portfólio da marca, como fórmula vegana e hipoalergênica, alta cobertura, longa duração, secagem rápida e pincel flat.

Os esmaltes já estão disponíveis nos pontos de venda da Impala e no e-commerce da marca.

