5 ideias de unhas que fogem do óbvio para usar no inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

5 ideias de unhas que fogem do óbvio para usar no inverno5 ideias de unhas que fogem do óbvio para usar no inverno5 ideias de unhas que fogem

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Está procurando uma nail art para passar o inverno, mas ainda não achou uma que seja sua cara? Calma, nem tudo está perdido!

Pensando em quem está na busca por garantir unhas estilosas durante a baixa das temperaturas, o Social1 preparou uma lista com inspirações perfeitas para todos os tipos de gostos e que fogem do óbvio, trazendo uma personalidade única para o seu visual.

Além de trazermos inspirações, incluindo de celebridades, reunimos também dicas para manter o esmalte por mais tempo na unha. Não perca tempo e continue lendo para descobrir!

1. Polka Dots

A primeira ideia da lista já foi adotada inclusive por Dua Lipa, conforme mostrado na capa dessa matéria, que inovou no estilo e saiu um pouco das versões mais clássicas que costuma usar.

Pode ser usado na "filha única" ou no design inteiro, além de combinar super bem com cores como marrom, azul claro ou escuro, preto e vinho.

2. Coloridas

Quem ama ousar e não tem medo de botar a personalidade para jogo, juntar uma combinação de tons pode te conquistar. Dica: pesquise por paletas de cores que combinem para trazer harmonia para o visual.

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3. Animal Print

Quando falamos de animal print, esse é um estilo que quase nunca sai de moda na área da beleza. Para as unhas, chega em 2026 com uma versão mais moderna, quase como uma interpretação da versão.

4. Xadrez

O xadrez é uma opção que costuma estar longe dos holofotes para muitas pessoas, mas que é uma opção que destaca qualquer nail art.

5. Lacinhos

Por fim, temos a temática de lacinhos, que dentro da paleta de inverno, é a cara da estação! Indicada para quem gosta de estilos mais românticos e delicados.

Como aumentar a durabilidade da unha?

Nem todo mundo sabe, mas existe uma técnica que ajuda a deixar o seu esmalte por mais tempo na unha. Afinal, ninguém aguenta mais fazer as unhas, dedicar tempo e depois de dois dias ver todo o trabalho indo para o ralo, né?

E não precisa se preocupar, não é preciso anos de prática para conseguir realizar esse processo. Estamos falando da técnica das 7 camadas, que consistem em:

1ª - Base comum

2ª - Base niveladora

3ª - Base fosca

4ª - primeira camada do esmalte escolhido

5ª - segunda camada do esmalte escolhido

6ª - Secante

7ª - Top Coat

E pronto! Sua unha irá garantir muito mais durabilidade durante a semana. Mas lembre-se: espere secar bem entre uma camada e outra para não acabar perdendo o seu trabalho.

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