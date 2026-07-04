4 cores de esmaltes elegantes para eventos formais
Quer um visual sofisticado? Descubra 4 cores de esmalte elegantes que combinam perfeitamente com casamentos, formaturas e outros eventos formais!
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Escolher o esmalte ideal faz toda a diferença na composição de um visual para eventos formais.
Casamentos, formaturas, festas de gala, jantares especiais e reuniões importantes pedem cores que transmitam sofisticação, discrição e elegância, complementando o look sem roubar a atenção.
Os tons clássicos continuam entre os favoritos por serem versáteis e atemporais, mas algumas cores ganharam espaço por trazerem um toque moderno e refinado às unhas.
A boa notícia é que existem opções para todos os estilos, desde quem prefere um acabamento delicado até quem gosta de um visual mais marcante.
4 cores de esmaltes que nunca saem de moda perfeitas para ocasiões especiais
1. Nude rosado
O nude rosado é um dos esmaltes mais versáteis para eventos formais. Com um acabamento delicado e sofisticado, ele combina facilmente com diferentes estilos de roupa e acessórios, desde produções minimalistas até looks mais elaborados.
Além de transmitir elegância sem exageros, essa tonalidade cria um efeito natural nas unhas e ajuda a valorizar qualquer comprimento ou formato.
É uma excelente escolha para casamentos, formaturas, jantares e reuniões importantes, especialmente para quem prefere um visual discreto e refinado.
2. Vermelho fechado
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O vermelho fechado é um clássico que nunca perde espaço quando o assunto é elegância. Tons como vinho, bordô e cereja escuro oferecem um visual marcante, mas ao mesmo tempo sofisticado, perfeito para ocasiões especiais.
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Essa cor transmite confiança e personalidade sem comprometer a formalidade da produção. É uma ótima opção para eventos noturnos e harmoniza muito bem com vestidos em tons neutros, joias douradas ou prateadas e maquiagens clássicas.
3. Marrom chocolate
O marrom chocolate se consolidou como uma das cores mais elegantes das últimas temporadas. Sofisticado e moderno, ele é ideal para quem deseja fugir dos esmaltes tradicionais sem abrir mão da discrição.
Essa tonalidade funciona muito bem em diferentes tons de pele e combina especialmente com produções em bege, marrom, preto, verde-musgo e vinho. Além disso, oferece um acabamento refinado que chama a atenção na medida certa.
4. Branco leitoso
O branco leitoso é perfeito para quem busca um visual clássico, leve e extremamente elegante. Diferente do branco intenso, ele possui um acabamento mais suave, que deixa as unhas com aparência limpa e delicada.
Muito escolhido por noivas e convidadas de cerimônias, esse esmalte também combina com eventos corporativos e celebrações durante o dia.
Sua versatilidade permite harmonizar com praticamente qualquer cor de roupa, tornando-se uma opção atemporal para diversas ocasiões.