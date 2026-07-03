Hello Kitty inspira novos esmaltes da Colorama com brilho cromado e tecnologia inédita

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A nova collab da Colorama aposta na nostalgia e apresenta esmaltes com efeito pó cromado, desenvolvidos para criar diferentes acabamentos.

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As colaborações entre marcas de beleza e personagens da cultura pop continuam em alta, impulsionadas pelo interesse dos consumidores por produtos que unem inovação, nostalgia e personalidade.

Ao mesmo tempo, tendências como acabamentos cromados e esmaltações personalizadas seguem conquistando espaço entre quem acompanha o universo das unhas.

É nesse cenário que a Colorama apresenta a coleção Hello Kitty & Friends, desenvolvida em parceria com a franquia da Sanrio.

O lançamento reúne quatro esmaltes inéditos com efeito pó cromado e aposta em uma tecnologia inédita para a marca, além de acompanhar a tendência da sobreposição de esmaltes para criar combinações exclusivas.

Tecnologia e criatividade são os destaques da coleção

O principal diferencial da novidade está na incorporação, pela primeira vez no portfólio da Colorama, de uma mica colorida importada da Ásia.

Segundo a marca, o componente é responsável por produzir o efeito pó cromado, criando reflexos que mudam conforme a incidência da luz e o movimento das mãos.

A coleção foi pensada para que os esmaltes possam ser usados individualmente ou combinados com outras cores, seguindo a tendência conhecida como misturinha, em que diferentes camadas de esmalte criam acabamentos personalizados.

4 cores inspiradas em personagens da Sanrio

Cada esmalte faz referência a um personagem de Hello Kitty & Friends.

A linha inclui Glow Kitty , com brilho holográfico inspirado na Hello Kitty ;

, com brilho holográfico inspirado na ; Punk Gloss , que traduz a personalidade da Kuromi ;

, que traduz a personalidade da ; Nuvem de Glow , inspirado na leveza do Cinnamoroll ;

, inspirado na leveza do ; e Brilho Doce, um nude perolado que remete à delicadeza da My Melody .

"Colorama tem uma conexão com a cultura pop, com tendências que despertam identificação e afeto nos consumidores. Com Hello Kitty & Friends, unimos a força de uma franquia globalmente amada a uma inovação inédita para nosso portfólio", afirma Arnaud Mesange, diretor da marca.

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Além do acabamento cromado, os esmaltes oferecem secagem rápida, longa duração, fórmula vegana 6 Free — livre de seis substâncias frequentemente associadas a alergias —, não contêm microplásticos e são dermatologicamente testados.

A coleção já está disponível em perfumarias, farmácias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o Brasil, reforçando a estratégia da Colorama de aproximar tendências de nail art, inovação e referências da cultura pop em um único lançamento.

