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Hello Kitty inspira novos esmaltes da Colorama com brilho cromado e tecnologia inédita

A nova collab da Colorama aposta na nostalgia e apresenta esmaltes com efeito pó cromado, desenvolvidos para criar diferentes acabamentos.

Por Myllena Wu Publicado em 03/07/2026 às 10:17
Imagem da nova coleção da Colorama, em collab com a franquia da Sanrio, 'Hello Kitty & Friends'
Imagem da nova coleção da Colorama, em collab com a franquia da Sanrio, 'Hello Kitty & Friends' - Divulgação/Colorama

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As colaborações entre marcas de beleza e personagens da cultura pop continuam em alta, impulsionadas pelo interesse dos consumidores por produtos que unem inovação, nostalgia e personalidade.

Ao mesmo tempo, tendências como acabamentos cromados e esmaltações personalizadas seguem conquistando espaço entre quem acompanha o universo das unhas.

É nesse cenário que a Colorama apresenta a coleção Hello Kitty & Friends, desenvolvida em parceria com a franquia da Sanrio.

O lançamento reúne quatro esmaltes inéditos com efeito pó cromado e aposta em uma tecnologia inédita para a marca, além de acompanhar a tendência da sobreposição de esmaltes para criar combinações exclusivas.

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Tecnologia e criatividade são os destaques da coleção

O principal diferencial da novidade está na incorporação, pela primeira vez no portfólio da Colorama, de uma mica colorida importada da Ásia.

Segundo a marca, o componente é responsável por produzir o efeito pó cromado, criando reflexos que mudam conforme a incidência da luz e o movimento das mãos.

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A coleção foi pensada para que os esmaltes possam ser usados individualmente ou combinados com outras cores, seguindo a tendência conhecida como misturinha, em que diferentes camadas de esmalte criam acabamentos personalizados.

4 cores inspiradas em personagens da Sanrio

Cada esmalte faz referência a um personagem de Hello Kitty & Friends.

  • A linha inclui Glow Kitty, com brilho holográfico inspirado na Hello Kitty;
  • Punk Gloss, que traduz a personalidade da Kuromi;
  • Nuvem de Glow, inspirado na leveza do Cinnamoroll;
  • e Brilho Doce, um nude perolado que remete à delicadeza da My Melody.

"Colorama tem uma conexão com a cultura pop, com tendências que despertam identificação e afeto nos consumidores. Com Hello Kitty & Friends, unimos a força de uma franquia globalmente amada a uma inovação inédita para nosso portfólio", afirma Arnaud Mesange, diretor da marca.

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Além do acabamento cromado, os esmaltes oferecem secagem rápida, longa duração, fórmula vegana 6 Free — livre de seis substâncias frequentemente associadas a alergias —, não contêm microplásticos e são dermatologicamente testados.

A coleção já está disponível em perfumarias, farmácias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o Brasil, reforçando a estratégia da Colorama de aproximar tendências de nail art, inovação e referências da cultura pop em um único lançamento.

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