fechar
Unha | Notícia

Impala e Cacau Show lançam coleção inspirada no chocolate para unhas e lábios

Inspirada na tendência da beleza misturada com o mundinho gourmet, a parceria reúne esmaltes, gloss e cera para cutículas com fragrância de chocolate.

Por Myllena Wu Publicado em 06/07/2026 às 10:08
Imagem da nova coleção da Impala em collab com Cacau Show
Imagem da nova coleção da Impala em collab com Cacau Show - Divulgação/Impala

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de beleza tem apostado cada vez mais em produtos que vão além da função estética e oferecem experiências sensoriais.

Conhecida como beleza gourmet, essa tendência utiliza fragrâncias, cores e texturas inspiradas em alimentos para tornar o momento de autocuidado mais envolvente e prazeroso.

Seguindo esse movimento, Impala e Cacau Show anunciaram uma colaboração que leva o universo do chocolate para itens de maquiagem e cuidados pessoais.

A coleção reúne esmaltes, gloss labial e cera hidratante para cutículas, todos desenvolvidos com elementos que remetem ao aroma e à experiência sensorial do cacau.

Leia Também

Coleção aposta em fragrância, cores e texturas

Divulgação/Impala
Imagem dos esmaltes da coleção da Impala em collab com Cacau Show - Divulgação/Impala

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A linha traz cinco novas cores de esmaltes inspiradas em diferentes nuances do chocolate, desde marrons intensos até um coral vibrante e um nude perolado.

Segundo a Impala, os produtos contam com:

  • pincel flat,
  • alta cobertura,
  • brilho intenso
  • longa duração,
  • além de fragrância inspirada no chocolate perceptível após a secagem.

Outro destaque é a cera hidratante para cutículas em formato stick. Com blend de óleos de oliva, macadâmia e argan, o produto foi desenvolvido para facilitar o cuidado diário e ajudar a prevenir o ressecamento, mantendo a proposta sensorial da coleção.

Beleza e autocuidado caminham juntos

Divulgação/Impala
Imagem dos glosses da coleção da Impala em collab com Cacau Show - Divulgação/Impala

Além dos esmaltes, a parceria apresenta o Cacau Gloss, disponível nas cores marrom e rosa queimado. Enriquecido com vitamina E, o produto oferece brilho aos lábios e possui aplicador Maxx, além de um sistema de encaixe para charms, permitindo que também funcione como acessório.

"A beleza encontra a indulgência em uma collab inédita que redefine o conceito de autocuidado através da estética”, afirma Renan Borges, coordenador de Marketing da Impala.

“A coleção está alinhada à macrotendência da beleza culinária, traduzindo o universo lúdico do chocolate em uma experiência sensorial e de autocuidado".

Leia Também

A novidade também inclui kits que combinam esmalte e gloss em tonalidades coordenadas, reforçando a proposta de criar uma rotina de beleza inspirada no universo do chocolate.

Com a parceria, Impala e Cacau Show acompanham uma tendência crescente do setor: desenvolver produtos que unem desempenho cosmético e experiências capazes de despertar memórias afetivas e ampliar a sensação de bem-estar durante o autocuidado.

Leia também

4 cores de esmaltes elegantes para eventos formais
esmaltes elegantes

4 cores de esmaltes elegantes para eventos formais
Hello Kitty inspira novos esmaltes da Colorama com brilho cromado e tecnologia inédita
HELLO KITTY

Hello Kitty inspira novos esmaltes da Colorama com brilho cromado e tecnologia inédita

Compartilhe

Tags