Unhas para a Copa: 5 esmaltes que combinam com os dias de jogo e o frio
Deixe a torcida ainda mais estilosa com esmaltes perfeitos para os dias de jogo da Copa e descubra as cores que vão fazer sucesso!
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Antes da partida da Seleção Brasileira, muita gente já começa a entrar no clima da torcida escolhendo o look, a maquiagem e, claro, a cor das unhas.
Para quem quer unir a paixão pelo futebol às principais tendências de beleza da estação, os tons clássicos do inverno são uma aposta certeira, combinando elegância e personalidade.
Nesta temporada, cores como vermelho intenso, vinho, nude aquecido e lilás frio aparecem entre as principais tendências de manicure.
Além de funcionarem perfeitamente em unhas monocromáticas, esses esmaltes também podem ser usados em nail arts discretas, criando detalhes sofisticados para quem deseja torcer pelo Brasil sem abrir mão do estilo.
Tendências de esmaltes para torcer pelo Brasil no inverno
A cartela de cores do inverno permite criar produções versáteis, que vão desde as mais clássicas até as mais modernas.
Tons fechados continuam em alta, enquanto os nudes quentes e os esmaltes claros ajudam a equilibrar o visual e combinam com diferentes ocasiões.
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Os esmaltes da seleção da Vult contam com fórmula 5 Free, oferecendo secagem rápida, boa cobertura, alta durabilidade e acabamento uniforme, características que fazem diferença para quem busca praticidade no dia a dia.
1. Meu Vermelho
Para quem prefere uma manicure marcante, o vermelho intenso é uma escolha clássica. A cor transmite energia, elegância e combina perfeitamente com o clima de torcida, além de nunca sair de moda.
2. Pé de Amora
Os tons vinho continuam entre os favoritos do inverno, e essa tonalidade profunda acompanha a tendência das cores fechadas que dominam a estação.
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É uma opção sofisticada para quem gosta de unhas discretas, mas cheias de personalidade.
3. #Divando
Com fundo berry e um rosa mais fechado, essa cor é indicada para quem deseja fugir do vermelho tradicional sem abrir mão de um visual elegante. O resultado é moderno e versátil para diferentes estilos.
4. Panqueca Doce
Os nudes aquecidos seguem em alta e são ideais para quem prefere uma manicure delicada. O tom combina facilmente com qualquer produção e oferece um acabamento sofisticado para o inverno.
5. Livre
Para quem gosta de unhas minimalistas, os tons claros e frios são uma excelente alternativa. A cor ajuda a iluminar a manicure e também pode ser utilizada em detalhes de nail art, criando um visual moderno e discreto.
Como combinar as cores nas unhas
Quem deseja inovar pode apostar em combinações entre os próprios tons da estação. O vermelho e o vinho criam um efeito elegante quando usados em unhas alternadas.
Enquanto o nude aquecido e o lilás claro funcionam muito bem em nail arts minimalistas, como francesinhas coloridas, traços geométricos ou detalhes delicados.
Assim, além de entrar no clima da partida do Brasil, é possível manter uma manicure alinhada às principais tendências do inverno, com opções que transitam entre o clássico, o sofisticado e o moderno.