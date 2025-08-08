Tendências de unhas para 2025: cores, formatos e estilos que vão dominar a temporada
Conheça as principais tendências em unhas para 2025, com cores, formatos e estilos que prometem conquistar espaço no mundo da beleza
Clique aqui e escute a matéria
O universo da beleza está sempre em transformação, e as unhas não ficam de fora dessa evolução. Em 2025, as tendências para as unhas chegam com novidades que prometem agradar a todos os estilos, desde quem prefere um visual clássico e discreto até aqueles que gostam de ousar com designs modernos e marcantes.
O ano será marcado por uma mistura equilibrada entre elegância e criatividade, com cores que transitam do neutro ao vibrante, formatos que valorizam a naturalidade e estilos que mesclam o minimalismo com a arte detalhada. A busca por praticidade e durabilidade também influencia as escolhas, com esmaltes e técnicas que facilitam a manutenção e garantem unhas impecáveis por mais tempo.
Neste cenário, entender as principais tendências para as unhas em 2025 é fundamental para quem deseja estar por dentro do que está em alta e como adaptar essas novidades ao seu estilo pessoal, seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais.
Cores que dominam a paleta 2025
Entre as cores que prometem ser sucesso estão os tons terrosos, como bege e terracota, que trazem sofisticação e versatilidade. Além deles, nuances pastel em azul e lavanda aparecem com força, oferecendo uma opção suave e delicada para quem gosta de uma pegada mais romântica.
Os clássicos como vermelho e preto continuam firmes, mas ganham versões com acabamento matte ou metálico, adicionando modernidade ao visual tradicional. Cores vibrantes como laranja e verde também marcam presença, principalmente em detalhes ou nail arts que destacam o estilo pessoal.
Formatos que valorizam a naturalidade
A naturalidade é uma das palavras-chave para os formatos de unhas em 2025. Formatos como oval e amendoado dominam porque alongam as mãos de forma elegante e são mais fáceis de manter.
O formato quadrado volta com força, mas em versões mais suaves, como o quadrado com bordas arredondadas, que traz conforto sem abrir mão da modernidade. A tendência é evitar formatos muito pontiagudos ou exagerados, favorecendo a saúde das unhas e a praticidade no dia a dia.
Estilos que mesclam minimalismo e arte
Na decoração, o minimalismo continua em alta, com desenhos delicados, traços finos e pontos estratégicos que valorizam o design sem exageros. Por outro lado, estilos mais artísticos ganham espaço, com desenhos inspirados em pinturas, texturas diferenciadas e até aplicações em 3D que criam um efeito visual impactante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A personalização é o destaque, com cada vez mais profissionais apostando em unhas que contam histórias ou traduzem a personalidade de quem as usa.