fechar
Unha | Notícia

Tendências de unhas para 2025: cores, formatos e estilos que vão dominar a temporada

Conheça as principais tendências em unhas para 2025, com cores, formatos e estilos que prometem conquistar espaço no mundo da beleza

Por Pedro Lima Publicado em 08/08/2025 às 21:03
Unha
Unha - Reprodução/Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O universo da beleza está sempre em transformação, e as unhas não ficam de fora dessa evolução. Em 2025, as tendências para as unhas chegam com novidades que prometem agradar a todos os estilos, desde quem prefere um visual clássico e discreto até aqueles que gostam de ousar com designs modernos e marcantes.

O ano será marcado por uma mistura equilibrada entre elegância e criatividade, com cores que transitam do neutro ao vibrante, formatos que valorizam a naturalidade e estilos que mesclam o minimalismo com a arte detalhada. A busca por praticidade e durabilidade também influencia as escolhas, com esmaltes e técnicas que facilitam a manutenção e garantem unhas impecáveis por mais tempo.

Neste cenário, entender as principais tendências para as unhas em 2025 é fundamental para quem deseja estar por dentro do que está em alta e como adaptar essas novidades ao seu estilo pessoal, seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais.

Cores que dominam a paleta 2025

Entre as cores que prometem ser sucesso estão os tons terrosos, como bege e terracota, que trazem sofisticação e versatilidade. Além deles, nuances pastel em azul e lavanda aparecem com força, oferecendo uma opção suave e delicada para quem gosta de uma pegada mais romântica.

Os clássicos como vermelho e preto continuam firmes, mas ganham versões com acabamento matte ou metálico, adicionando modernidade ao visual tradicional. Cores vibrantes como laranja e verde também marcam presença, principalmente em detalhes ou nail arts que destacam o estilo pessoal.

Formatos que valorizam a naturalidade

A naturalidade é uma das palavras-chave para os formatos de unhas em 2025. Formatos como oval e amendoado dominam porque alongam as mãos de forma elegante e são mais fáceis de manter.

O formato quadrado volta com força, mas em versões mais suaves, como o quadrado com bordas arredondadas, que traz conforto sem abrir mão da modernidade. A tendência é evitar formatos muito pontiagudos ou exagerados, favorecendo a saúde das unhas e a praticidade no dia a dia.

Estilos que mesclam minimalismo e arte

Na decoração, o minimalismo continua em alta, com desenhos delicados, traços finos e pontos estratégicos que valorizam o design sem exageros. Por outro lado, estilos mais artísticos ganham espaço, com desenhos inspirados em pinturas, texturas diferenciadas e até aplicações em 3D que criam um efeito visual impactante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A personalização é o destaque, com cada vez mais profissionais apostando em unhas que contam histórias ou traduzem a personalidade de quem as usa.

Leia também

O cantor e compositor pernambucano Barro está no time de curadores do Edital Natura Musical 25/26
NATURA

O cantor e compositor pernambucano Barro está no time de curadores do Edital Natura Musical 25/26
Esses 3 perfumes são perfeitos para encontros e deixam ele pensando em você
PERFUMES

Esses 3 perfumes são perfeitos para encontros e deixam ele pensando em você

Compartilhe

Tags