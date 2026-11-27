Na hora de escolher um body splash, as notas olfativas fazem diferença. Conheça as composições da nova dupla da Buq Care e veja onde encontrar.

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A escolha de uma fragrância passa não apenas pelo cheiro, mas também pelas notas que compõem o perfume e pela sensação que cada combinação transmite.

Enquanto algumas pessoas preferem aromas adocicados e envolventes, outras se identificam mais com composições frutadas, florais ou frescas.

É nesse universo que a Buq Care apresenta dois novos body splashes: NEON Shock e NEON Hype.

Vendidos em combo, os produtos têm propostas olfativas distintas e chegam ao mercado durante a campanha de Black Friday da marca. Veja o que caracteriza cada fragrância e quais são as diferenças entre elas.

Quais são as notas dos novos body splashes da Buq Care?

1. NEON Shock: floral gourmand com notas adocicadas

O NEON Shock tem perfil Floral Gourmand Ambarado. A composição começa com jasmim e pêssego, passa por notas de mel, neroli, caramelo e âmbar e termina com patchouli e sândalo.

A presença de caramelo e mel aproxima a fragrância de um perfil mais adocicado, enquanto as notas florais e amadeiradas complementam a composição. É uma opção para quem costuma gostar de perfumes com nuances doces e envolventes.

2. NEON Hype: floral frutado com fundo amadeirado

Já o NEON Hype segue a família Floral Frutado Amadeirado. Na saída, aparecem ameixa, bergamota e toranja. O coração reúne jasmim, tuberosa e helicônias, enquanto a base combina baunilha, musk e cedro branco.

A mistura de frutas cítricas e flores contrasta com o fundo mais adocicado e amadeirado. Assim, a proposta é diferente da apresentada pelo NEON Shock, embora as duas fragrâncias compartilhem algumas características.

Onde comprar os body splashes NEON da Buq Care?

O combo NEON Shock e NEON Hype está disponível no e-commerce oficial da Buq Care. O lançamento coincide com a campanha de Black Friday da marca, que anuncia descontos de até 66% em produtos selecionados de perfumaria e autocuidado.

O percentual máximo não se aplica necessariamente a todos os itens e o valor específico do combo não foi informado. Por isso, vale consultar o site para conferir o preço, a disponibilidade e as condições vigentes antes da compra.

