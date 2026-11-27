Body splash doce ou frutado? Conheça os lançamentos NEON da Buq Care
Na hora de escolher um body splash, as notas olfativas fazem diferença. Conheça as composições da nova dupla da Buq Care e veja onde encontrar.
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A escolha de uma fragrância passa não apenas pelo cheiro, mas também pelas notas que compõem o perfume e pela sensação que cada combinação transmite.
Enquanto algumas pessoas preferem aromas adocicados e envolventes, outras se identificam mais com composições frutadas, florais ou frescas.
É nesse universo que a Buq Care apresenta dois novos body splashes: NEON Shock e NEON Hype.
Vendidos em combo, os produtos têm propostas olfativas distintas e chegam ao mercado durante a campanha de Black Friday da marca. Veja o que caracteriza cada fragrância e quais são as diferenças entre elas.
Quais são as notas dos novos body splashes da Buq Care?
1. NEON Shock: floral gourmand com notas adocicadas
O NEON Shock tem perfil Floral Gourmand Ambarado. A composição começa com jasmim e pêssego, passa por notas de mel, neroli, caramelo e âmbar e termina com patchouli e sândalo.
A presença de caramelo e mel aproxima a fragrância de um perfil mais adocicado, enquanto as notas florais e amadeiradas complementam a composição. É uma opção para quem costuma gostar de perfumes com nuances doces e envolventes.
2. NEON Hype: floral frutado com fundo amadeirado
Já o NEON Hype segue a família Floral Frutado Amadeirado. Na saída, aparecem ameixa, bergamota e toranja. O coração reúne jasmim, tuberosa e helicônias, enquanto a base combina baunilha, musk e cedro branco.
A mistura de frutas cítricas e flores contrasta com o fundo mais adocicado e amadeirado. Assim, a proposta é diferente da apresentada pelo NEON Shock, embora as duas fragrâncias compartilhem algumas características.
Onde comprar os body splashes NEON da Buq Care?
O combo NEON Shock e NEON Hype está disponível no e-commerce oficial da Buq Care. O lançamento coincide com a campanha de Black Friday da marca, que anuncia descontos de até 66% em produtos selecionados de perfumaria e autocuidado.
O percentual máximo não se aplica necessariamente a todos os itens e o valor específico do combo não foi informado. Por isso, vale consultar o site para conferir o preço, a disponibilidade e as condições vigentes antes da compra.