Flores, frutas, baunilha e notas ambaradas aparecem em combinações que vão do dulçor cremoso ao aroma mais intenso. Conheça cinco opções nacionais.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Perfumes florais e adocicados costumam agradar quem procura fragrâncias femininas com presença, mas sem abrir mão de notas delicadas.

A combinação pode seguir caminhos diferentes: algumas fórmulas apostam em frutas e flores brancas, enquanto outras exploram baunilha, âmbar e acordes mais cremosos.

O resultado depende do equilíbrio entre os ingredientes e da forma como as notas se complementam.

Para quem gosta dessa família olfativa e procura opções com uma proposta mais elaborada, há fragrâncias nacionais que combinam diferentes nuances de flores, frutas e madeiras. Confira cinco perfumes para conhecer.

Quais perfumes femininos florais e adocicados têm cheiro sofisticado?

1. Ilía Secreto, da Natura

Com perfil floral adocicado, o Ilía Secreto combina pera e frutas roxas com jasmim, frésia e orquídea. No fundo, baunilha, fava-tonka e café arábica acrescentam uma nuance cremosa e mais quente à composição.

A mistura de frutas, flores e notas gourmand cria uma fragrância de perfil envolvente, indicada para quem gosta de perfumes doces com diferentes camadas olfativas.

2. Floratta Red, do O Boticário

O Floratta Red segue uma proposta floral frutada. A abertura traz maçã e frutas vermelhas, acompanhadas por flor de laranjeira, tuberosa e violeta. Já o fundo reúne chocolate amargo, musk e âmbar.

A presença das frutas deixa a composição adocicada, enquanto as notas florais e o chocolate acrescentam profundidade ao aroma.

3. Esplendor, da Granado

Na família floral ambarada, Esplendor combina lírio, frésia e peônia com rosa e muguet. A base de baunilha, âmbar e cashmeran acrescenta um aspecto quente e cremoso à fragrância.

É uma alternativa para quem prefere perfumes florais com fundo mais encorpado, sem deixar de lado a delicadeza das flores.

4. Íris Rosé, da Avatim

O Íris Rosé tem perfil floral frutal gourmand. A composição começa com mandarina, bergamota e pimenta-rosa, seguida por íris, ylang-ylang, flor de laranjeira e jasmim.

No fundo, coco e baunilha aparecem como responsáveis pela nuance adocicada e cremosa, criando um contraste com a abertura cítrica.

5. Pomar de Flores Buquê, da L'Occitane au Brésil

Com perfil floral frutado intenso, a fragrância combina lichia, bergamota e limão na saída. No coração, aparecem goiaba, rosa e frésia, enquanto sândalo, âmbar e musk compõem o fundo.

A mistura de frutas e flores ganha um acabamento mais quente com as notas amadeiradas e almiscaradas, resultando em uma proposta que equilibra frescor e dulçor.

