5 perfumes femininos florais e adocicados com cheiro de perfumaria fina
Flores, frutas, baunilha e notas ambaradas aparecem em combinações que vão do dulçor cremoso ao aroma mais intenso. Conheça cinco opções nacionais.
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Perfumes florais e adocicados costumam agradar quem procura fragrâncias femininas com presença, mas sem abrir mão de notas delicadas.
A combinação pode seguir caminhos diferentes: algumas fórmulas apostam em frutas e flores brancas, enquanto outras exploram baunilha, âmbar e acordes mais cremosos.
O resultado depende do equilíbrio entre os ingredientes e da forma como as notas se complementam.
Para quem gosta dessa família olfativa e procura opções com uma proposta mais elaborada, há fragrâncias nacionais que combinam diferentes nuances de flores, frutas e madeiras. Confira cinco perfumes para conhecer.
Quais perfumes femininos florais e adocicados têm cheiro sofisticado?
1. Ilía Secreto, da Natura
Com perfil floral adocicado, o Ilía Secreto combina pera e frutas roxas com jasmim, frésia e orquídea. No fundo, baunilha, fava-tonka e café arábica acrescentam uma nuance cremosa e mais quente à composição.
A mistura de frutas, flores e notas gourmand cria uma fragrância de perfil envolvente, indicada para quem gosta de perfumes doces com diferentes camadas olfativas.
2. Floratta Red, do O Boticário
O Floratta Red segue uma proposta floral frutada. A abertura traz maçã e frutas vermelhas, acompanhadas por flor de laranjeira, tuberosa e violeta. Já o fundo reúne chocolate amargo, musk e âmbar.
A presença das frutas deixa a composição adocicada, enquanto as notas florais e o chocolate acrescentam profundidade ao aroma.
3. Esplendor, da Granado
Na família floral ambarada, Esplendor combina lírio, frésia e peônia com rosa e muguet. A base de baunilha, âmbar e cashmeran acrescenta um aspecto quente e cremoso à fragrância.
É uma alternativa para quem prefere perfumes florais com fundo mais encorpado, sem deixar de lado a delicadeza das flores.
4. Íris Rosé, da Avatim
O Íris Rosé tem perfil floral frutal gourmand. A composição começa com mandarina, bergamota e pimenta-rosa, seguida por íris, ylang-ylang, flor de laranjeira e jasmim.
No fundo, coco e baunilha aparecem como responsáveis pela nuance adocicada e cremosa, criando um contraste com a abertura cítrica.
5. Pomar de Flores Buquê, da L'Occitane au Brésil
Com perfil floral frutado intenso, a fragrância combina lichia, bergamota e limão na saída. No coração, aparecem goiaba, rosa e frésia, enquanto sândalo, âmbar e musk compõem o fundo.
A mistura de frutas e flores ganha um acabamento mais quente com as notas amadeiradas e almiscaradas, resultando em uma proposta que equilibra frescor e dulçor.