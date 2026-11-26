Do aroma floral delicado às combinações mais intensas, estas cinco opções exploram diferentes caminhos para quem gosta de perfumação feminina.

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Escolher um perfume vai muito além de encontrar um aroma agradável: a combinação de notas pode transmitir sensações diferentes e acompanhar estilos e ocasiões variadas.

Enquanto algumas mulheres preferem fragrâncias florais delicadas, outras se identificam mais com composições frutadas, adocicadas ou com fundo amadeirado.

Na perfumaria feminina, a elegância não depende de uma única família olfativa. A Avatim, marca brasileira de perfumaria e cuidados pessoais, reúne opções que exploram essas diferentes características, com combinações de flores, frutas, madeiras e acordes adocicados.

Conheça cinco fragrâncias para quem gosta de perfumes com personalidade.

Quais são os perfumes da Avatim para mulheres que gostam de fragrâncias elegantes?

1. Gigi – Deo Parfum

Com perfil floral oriental, Gigi combina romã, figo seco e seriguela na saída, acompanhados por jasmim e orquídea. Cedro, almíscar e fava tonka completam a composição, trazendo notas mais encorpadas ao conjunto.

É uma alternativa para quem gosta de perfumes com presença e combinações que misturam frutas, flores e elementos amadeirados.

2. Serena – Deo Parfum

A fragrância reúne tangerina e frutas silvestres com um coração floral de gardênia, madressilva e jasmim. No fundo, aparecem âmbar e almíscar branco.

O resultado é uma composição floral frutada com base amadeirada, interessante para quem prefere aromas que equilibram o frescor das frutas e a delicadeza das flores.

3. Sublime – Deo Colônia

Para quem gosta de perfumes mais adocicados, Sublime combina lichia, ameixa e framboesa com peônia, baunilha e rosas. Âmbar e sândalo completam as notas de fundo.

A mistura tem perfil floral oriental e uma proposta mais exuberante, com frutas e acordes doces em destaque.

4. Íris – Deo Parfum

Íris aposta em uma combinação de cajá e mandarina com notas de mel de cacau, flor de lótus, fava tonka e âmbar.

A composição segue uma direção floral adocicada, mas preserva um aspecto fresco e um toque cremoso. Pode agradar quem procura uma fragrância que equilibre notas frutadas e doces.

5. Açucena – Deo Colônia

Com proposta floral e feminina, Açucena é uma opção para quem prefere uma perfumação mais delicada no cotidiano.

A fragrância tem uma abordagem menos exuberante que as composições orientais da seleção, sendo uma alternativa para quem gosta de aromas florais.